Jeśli chodzi o mnie i MOVA w 2024 w Polsce, muszę przyznać, że był to bardzo intensywny czas. Nic dziwnego. W zaledwie pięć miesięcy marka zaprezentowała aż piętnaście różnych urządzeń. Naszej redakcji udało się przetestować wiele z nich. Co ciekawe, wizja na ten rok jest równie ambitna, motywem przewodnim będzie „przyszłość pełna innowacji”.

Marka MOVA w 2024. Podsumujmy ubiegły rok.

MOVA w 2024, czyli mocne wejście na polski rynek

W ubiegłym roku miałem dużą styczność ze sprzętem AGD. Pomogła mi w tym marka MOVA, która trafiła na polski rynek w sierpniu. Co to za firma? To „dziecko” popularnego producenta AGD, firmy Dreame Technology. Z dużym zainteresowaniem spoglądałem w jej kierunku. Specyfikacje poszczególnych modeli wyglądały obiecująco, dlatego z przyjemnością zabraliśmy się w redakcji za testy kolejnych urządzeń. Głównie były to roboty odkurzające i odkurzacze pionowe. Między innymi mowa o MOVA S10 Plus, bardzo chwalonym przeze mnie MOVA E30 Ultra czy o dwóch modelach: MOVA S4 Detect i MOVA S5 Sense. Rzecz jasna, wszystkich nie udało się nam przetestować, gdyż musielibyśmy z Karolem pisać tylko o sprzęcie tej marki, a nie ukrywam, publikacji na jej temat było bardzo dużo.

Marka MOVA w 2024. Podsumujmy ubiegły rok.

Najciekawsze w tym wszystkim było to, że sprzęt marki MOVA był dobry, a przy okazji tani. To dlatego często słyszałem o wyprzedaży całych zapasów magazynowych. W sumie, nic dziwnego, skoro podstawowe modele kosztowały zaledwie 439 zł, co było bardzo dużym argumentem, by zaufać marce. Już na początku (mam tu na myśli wakacje 2024) pojawiło się aż siedem różnych urządzeń. Mowa o odkurzaczach pionowych: J10, J20, J30, odkurzaczach Wet&Dry: K10, K10 Pro czy o robotach sprzątających S10 i S10 Plus. Po tym mocnym wejściu jesienią przyszła… jeszcze mocniejsza ofensywa. To właśnie wtedy byliśmy wręcz zasypywani informacjami prasowymi dotyczącymi nowości modelowych i oferty promocyjnej.

Marka MOVA w 2024 rozbiła bank. 15 urządzeń w 5 miesięcy!

Jesienią 2024 roku marka MOVA zaprezentowała wiele dobrych urządzeń. Testowaliśmy je

Po ciepłym sierpniu przyszedł równie gorący – dosłownie i w przenośni wrzesień. Szczególnie zapadła mi w pamięci premiera robota sprzątającego MOVA E30 Ultra. Byłem w szoku, że w tej cenie można oferować tak zaawansowany i wydajny sprzęt. Skuteczne i przede wszystkim prawdziwe mopowanie podłóg za sprawą dwóch obrotowych padów, sztuczna inteligencja, automatyczne dozowanie wody, opróżnianie zbiornika na kurz czy mycie wspomnianych padów. Funkcji tego robota było tak dużo, że wielokrotnie zastanawiałem się czy ktoś się nie pomylił w jego wycenie. We wrześniu poznaliśmy również dwa inne urządzenia. Mam na myśli frytownicę beztłuszczową AeroChef FD10 Pro oraz testowany przez Karola zestaw do pielęgnacji zwierząt: MOVA G1 Pro. Tak, mógł się on przez chwilę poczuć jak groomer, robiąc porządek z sierścią swojego psa.

Marka MOVA w 2024. Podsumujmy ubiegły rok.

MOVA w 2024 zaskoczyła jeszcze kilkukrotnie. W październiku pojawiły się dwa nowe urządzenia. Mowa o odkurzaczach MOVA S4 Detect oraz MOVA M10. Oprócz tego marka zaprezentowała dwa tanie roboty sprzątające. Mowa o modelu E20 oraz E20 Plus. Miesiąc później poznaliśmy dwa flagowe modele, a więc P10 Pro Ultra oraz P10 Ultra. To rewelacyjny, bardzo wydajny sprzęt, który również mogliśmy sprawdzić w naszej redakcji. W listopadzie pojawił się również odkurzacz pionowy S5 Sense, który za sprawą podświetlenia sprawił, że jeszcze nigdy tak często nie sprzątałem. Nawet nie wiecie jak dużo kurzu znajduje się na podłodze!

Plany marki MOVA na 2025 rok

Nowoczesne technologie, które sprawiają, że podłogi w naszym domu będą faktycznie czyste. Sprzęt, dzięki któremu nie będziemy musieli odwiedzać groomera, a nasze zwierzęta będą mogły być prezentowane na wystawach. Do tego kuchenna pomoc w postaci airfryera. Wszystko to w naprawdę dobrych cenach. Czy tak pozytywne wrażenia marka MOVA podtrzyma w 2025 roku? Mam nadzieję. A co zobaczymy w tym roku? Oczywiste jest to, że MOVA nie może nam zdradzić wszystkich planów, które chce zrealizować, aczkolwiek wiemy, że w ofercie pojawią się nowe urządzenia. Wcale nie chodzi o kolejne odkurzacze czy roboty, a o sprzęt z zupełnie innych kategorii! Patrząc na to, że marka – matka, Dreame Technology ma w swojej ofercie także robota koszącego czy nawet „dostawcę” jedzenia, może być ciekawie.