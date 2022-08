Masowe transfery kierowców wiszą na włosku! Formuła 1

Masowe transfery kierowców już się rozpoczęły, a to co nas czeka jest rzadko spotykane i nawet sobie nie wyobrażacie tego co się wydarzy.

Ruchem, który wywołał efekt domina było odejście Sebastiana Vettela z Formuły 1. Na ten moment jeszcze być może tego nie wiecie, ale czekają nas masowe transfery kierowców. Ależ ta przerwa wakacyjna zapowiada się ciekawie!

Masowe transfery kierowców – odejście Sebastiana Vettela

Sebastian Vettel

W momencie kiedy Sebastian Vettel poinformował świat o odejściu każdy zastanawiał się kto go zastąpi. O jego odejściu mówiło się od dawna, ale takiego rozstrzygnięcia spraw nikt się nie spodziewał. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że sensacyjnym zastępcą Niemca będzie Fernando Alonso, który przejdzie z zespołu Alpine zostawiając tam wolne miejsce. Hiszpan związał się z Aston Martinem kontraktem w formie 1+1+1. Żeby było jeszcze ciekawiej, Vettel rozmawiał z Red Bullem, ale niestety nie doszli do porozumienia ze względu na aktywny kontrakt Sergio Pereza, który ważny jest jeszcze przez dwa sezony.

Masowe transfery kierowców – zamieszanie wokół juniora Alpine

Oscar Piastri

Po przejściu Fernando do Astona praktycznie nikt nie miał wątpliwości o zastąpieniu Hiszpana przez utalentowanego juniora zespołu. Zaczęły się robić schody, gdy po ogłoszeniu przez Alpine startów ich juniora w kolejnym sezonie, sam zainteresowany poinformował, że nie będzie startował dla tego zespołu. Zespół miał mu zorganizować do końca lipca starty w królowej motorsportu, a jedyną propozycję jaką młody kierowca otrzymał to najsłabszy w stawce zespół Williams. Odejście Fernando nastąpiło już w sierpniu, a więc Oscara nie wiązał już w tym momencie kontrakt z Alpine, a jak donoszą zachodnie media, Piastri zdążył już podpisać wstępny kontrakt z zespołem Mclarena.

Masowe transfery kierowców – Mclaren nie chce Ricciardo

Daniel Ricciardo

Zespół poinformował już Daniela Ricciardo, że nie chce z nim współpracować w kolejnym sezonie i w tym momencie, Australijczyk nie może skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu co mógł uczynić do września tego roku. Tym samym kierowca otrzyma prawdopodobnie duże odszkodowanie, a od przyszłego roku obok Lando Norrisa zobaczymy wcześniej wspomnianego Oscara Piastriego. Co ciekawe, wiele osób spekulowało, że dojdzie po prostu do zamiany kierowców pomiędzy Alpine i Mclarenem, ale zapowiada się inaczej.

Masowe transfery kierowców – Haas ma dosyć Schumachera

Mick Schumacher

Haas ma dosyć słabych występów Niemca i nie ma zamiaru rozmawiać o przedłużeniu kontraktu. Tą sytuację mogą wykorzystać ściągając doświadczonego kierowcę do zespołu, którym jest sam Daniel Ricciardo. Niemiec za to przeszedłby do Alpha Tauri(!). Tak, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Akademia Juniorska Ferrari nie chce już wspierać młodego Niemca, a zakup 50% udziałów Porsche w Red Bullu może skłonić do tego, że ekipa będzie chciała mieć kierowcę Niemieckiej narodowości w swojej siostrzanej ekipie, bo jak wiemy w głównej ekipie miejsca są zajęte ze względu na obowiązujące kontrakty. Swoje miejsce utrzymałby także o dziwo Yuki Tsunoda ze względu na podtrzymanie dobrych kontaktów z Hondą (narodowość kierowcy).

Masowe transfery kierowców – Co z Pierrem Gasly?

Pierre Gasly

Mówi się o jego przejściu do właśnie Alpine. Pomimo poinformowaniu dużo wcześniej, że Pierre pozostaje w Alpha Tauri to ma zapisane w kontrakcie, że jeśli otrzyma propozycję od lepszego zespołu to może przedwcześnie zrezygnować z kontraktu. W tej sytuacji Alpha Tauri jest na ósmym miejscu w klasyfikacji konstruktorów, a Alpine na czwartym. Dodatkowo, w końcu Francuz uciekłby z powiązań z Red Bullem, w którym szans na rozwój nie ma. Dodatkowo Alpine jako Francuska ekipa, chciałaby mieć w swoim zespole Francuskich kierowców. Jedyna rzecz, która może przeszkadzać w tej sytuacji to nieciekawe stosunki pomiędzy Pierrem, a Estebanem Oconem.

Masowe transfery kierowców – Alfa Romeo i Williams

Alfa Romeo

Tutaj sprawa wydaje się być bardziej prosta i oczywista. W Alfa Romeo nie ma zbytnio ciekawych kandydatów i swoje miejsce utrzymałby Guanyu Zhou i bardzo dobrze spisujący się Valtteri Bottas. W Williamsie pozostaje Alex Albon, a jak wcześniej pisaliśmy Mercedes umieściłby obok Tajskiego kierowcy swojego juniora – Nycka de Vriesa.

Zdaję sobie sprawę, że po przeczytaniu można mieć „mętlik w głowie” kto, gdzie może jeździć, dlatego pozostawiam poniżej rozpiskę w wykonaniu Marcusa Ericssona.

After Alonso’s “middle finger to Alpine switch” this is how the rest of @F1 silly season will play out:



Alpine Ocon-Gasly

AlphaT Schumacher-Tsunoda

Mclaren Norris-Piastri

AlfaR Bottas-Zhou

Haas Mag-Ricciardo

Williams Albon-De Vries



It’s called Silly season for a reason 😜 — Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) August 1, 2022 Masowe transfery kierowców wiszą na włosku! Formuła 1

Źródło: opracowanie własne, Marcus Ericsson

