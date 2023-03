Masz auto? 3 dni spóźnienia i 2 tys zł kary! 14 dni? 11 tys!

Zła wiadomość dla zapominalskich posiadaczy pojazdów takich jak samochody osobowe, ciężarówki i motocykle. Wystarczy 3 dni spóźnienia, a z Twojego portfela zniknie 2 tysiące złotych! Mało tego, jeśli zignorujesz temat, po dwóch tygodniach będziesz uboższy o 11 tysięcy złotych!

Kierowca, a w szczególności ktoś, to kupi samochód ma cały czas pod górkę. Jeśli nie masz takiego dokumentu, zapłacisz do 72 tysięcy złotych kary. Teraz przyszła pora na karanie osób, które zapominają o bardzo ważnej rzeczy. Miłościwie nam panujący doszli do wniosku, że trzeba karać właścicieli pojazdów jeszcze bardziej niż dotychczas. Miejcie się na baczności i pilnujcie terminów, bo wystarczy 3 dni spóźnienia, a wasz portfel uszczupli się nawet o 2160 złotych. Mało tego, jeśli nie uiścicie opłaty w dwa tygodnie, kara ta może wzrosnąć nawet do 10 800 złotych! Brzmi groźnie, prawda?

Sprawa dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia – OC. Polisę musi mieć każdy samochód osobowy, ciężarówka czy motocykl. Jeśli zapomnisz opłacić – będziesz płacił karę. Dlaczego? Jest to obowiązek, który określa ustawa, a także UFG (tu możesz sprawdzić czy dany pojazd ma wykupioną polisę OC) oraz PBUK. Najciekawsze jest to, że kary te w przeciągu zaledwie dwóch lat wzrosły o blisko dwa tysiące złotych w przypadku osobówek i ciężarówek!

Kara za brak OC. Ile wyniesie w miesiącach styczeń – czerwiec 2023?

Do trzech dni: samochód osobowy – 1400 zł, samochód ciężarowy – 2090 zł, motocykl i pozostałe pojazdy – 230 zł

Od czterech do czternastu dni: samochód osobowy – 3490 zł, samochód ciężarowy – 5240 zł, motocykl i pozostałe pojazdy – 580 zł

Powyżej czternastu dni: samochód osobowy – 6980 zł, samochód ciężarowy – 10470 zł, motocykl i pozostałe pojazdy – 1160 zł

Jak widać, wystarczy 3 dni spóźnienia by “pozbyć się” z portfela sporej ilości gotówki. Niestety, od początku lipca kary te będą jeszcze wyższe!

Kary za brak OC od lipca do grudnia 2023 – kwoty.

Do trzech dni: samochód osobowy – 1440 zł, samochód ciężarowy – 2160 zł, motocykl i pozostałe pojazdy – 240 zł

Od czterech do czternastu dni: samochód osobowy – 3600 zł, samochód ciężarowy – 5400 zł, motocykl i pozostałe pojazdy – 600 zł

Powyżej czternastu dni: samochód osobowy – 7200 zł, samochód ciężarowy – 10800 zł, motocykl i pozostałe pojazdy – 1200 zł

Spóźniłeś się z wykupem OC? Da się uniknąć kary! Jak?

Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ UFG tak naprawdę zawsze nalicza karę za brak OC. Musimy więc mocno się natrudzić by uniknąć konieczności uiszczenia opłaty. Przede wszystkim obowiązek ten faktycznie musi być traktowany poważnie, gdyż wystarczy, że spowodujemy wypadek pojazdem bez aktualnej polisy i nie dość, że będziemy musieli zapłacić za naprawę i odszkodowanie z własnej kieszeni, to jeszcze w skrajnych przypadkach będziemy musieli płacić dożywotnią rentę poszkodowanej osobie!

Tak czy inaczej, jeśli nie zapłaciliśmy OC bo mamy np. trudną sytuację finansową, należy złożyć specjalny wniosek, dzięki któremu możemy ubiegać się o zmniejszenie wysokości kary, jej odstąpienie, lub np. przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenia jej na raty. Zawsze coś, prawda?

Kiedy możemy liczyć na anulowanie kary? Jeśli na przykład przedstawimy niski dochód, posiadamy dzieci, które nie uzyskują dochodów, mamy status bezrobotnego, jesteśmy zadłużeni w banku czy mamy inne poważne obciążenia finansowe. Dodatkowo na uniknięcie kary mogą liczyć osoby z przewlekłą chorobą oraz w przypadku, gdy np. utraciliśmy majątek podczas klęski żywiołowej lub pożaru.