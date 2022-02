W nowoczesnych autach głównym i centralnie umieszczonym elementem w kokpicie jest system multimedialno-informacyjny. Duży i przejrzysty ekran wyświetla najważniejsze informacje o samochodzie i pozwala sterować muzyką, czy nawigacją. Mazda ma jednak spory problem, ponieważ po włączeniu pewnej stacji, system ulega uszkodzeniu.

Mazda ma nietypowy problem

System multimedialno-informacyjny znajduje się obecnie w każdym nowym samochodzie. Niezależnie, czy są to osobówki, czy samochody użytkowe, auto może posiadać takie rozwiązanie. Nie inaczej jest w przypadku pojazdów japońskiego koncernu. Mazda korzysta ze swojego oprogramowania już kilka lat i jak się teraz okazało, najnowsza jego wersja, ma spory błąd.

Jeśli posiadacie samochód marki Mazda z systemem inforozrywki, to musicie mocno uważać, aby nie stracić dostępu nie tylko do systemu Bluetooth, który pozwala odtwarzać muzykę bezpośrednio z telefonu i podłączyć go do zestawu głośnomówiącego, ale również odtwarzacza płyt CD. Całe zamieszanie powoduje jedna stacja – NPR KUOW.

Stacja radiowa uszkadza systemy rozrywki w autach

Co prawda stacja ta nie jest dostępna w naszym kraju, jednak warto mieć na uwadze, że NPR KUOW może skutecznie uszkodzić system multimedialno-rozrywkowy w samochodzie. Mieszkańcy amerykańskiego miasta Seattle doświadczyli uszkodzenia swojego systemu po włączeniu lokalnej stacji. Okazuje się, że wszystko za sprawą transmisji w jakości HD.

Mazda ma nietypowy problem, ponieważ sygnał HD transmitowany przez amerykańską stację radiową skutecznie uszkadza systemy w ich autach. Plik obrazu przesyłany przez stację posiada nietypowe rozszerzenie, którego system nie może rozpoznać i otworzyć, przez co całkowicie się zawiesza. W wielu przypadkach ponowne uruchomienie systemu pomaga, jednak znalazły się w gorszej sytuacji. Straciły one dostęp do takich funkcji jak Bluetooth, odtwarzacza CD, kamery cofania, czy braku zasilania w portach USB.

