Męskie buty na zimę – jakie wybrać? Gdzie kupić?

Czym zastąpić ulubione adidasy, gdy temperatura za oknem spadnie poniżej 5 stopni? Sprawdź najmodniejsze męskie buty na zimę! Podpowiadamy, jakie wybrać i gdzie kupić je w najlepszej cenie.

Jakie męskie buty zimowe wybrać?

Na wybiegach królują masywne heavy boots, a w kolekcjach sieciówek i topowych marek obuwniczych dominują ponadczasowe i klasyczne modele do wykorzystania w wielu stylizacjach, na więcej niż jeden sezon. Idealne męskie buty na zimę pasują do wszystkiego, co kryje Twoja szafa i na pewno nie wyjdą z mody za rok. Na jakie obuwie postawić, by cieszyć się komfortem, modnym wyglądem i świetnym stanem butów nie tylko w tym sezonie? Wybraliśmy najlepsze propozycje ze sklepów online!

Sportowe buty zimowe – męskie adidasy na chłodniejsze dni

Ulubione sneakersy Nike, Adidas czy Puma w drugiej połowie roku zamień na sportowe modele za kostkę, najlepiej na grubszej, trekkingowej podeszwie. Nike Air Force, Adidas Climacool czy New Balance 754 to tylko niektóre z wielu propozycji. Takie sportowe męskie buty zimowe to najlepsza opcja dla każdego fana wygody w streetstylowym wydaniu. Możesz nosić je do jeansów, spodni jogger, kurtki puchowej, ale też… do wełnianego płaszcza i golfu z dzianiny.

Męskie buty zimowe casual

Sznurowane workery w brązach, camelach i czerni idealnie współgrają z jeansami, casualowymi kurtkami, swetrami czy oversizowymi bluzami. Świetną opcją są modele zdobione krateczką albo te w rockowym stylu, np. z klamerkami. Takie męskie buty zimowe to stuprocentowy komfort noszenia w trudnych warunkach pogodowych. Wybierz skórzane lub nubukowe, by móc je łatwo wyczyścić i zabezpieczyć przed wchłanianiem wilgoci odpowiednio dobranym impregnatem.

Klasyczne timberki – ponadczasowe buty męskie na zimę

Noszą je trendsetterzy i ikony męskiego stylu – buty typu Timberland nieprzypadkowo co sezon wracają do łask. Są nie tylko stylowe i dodają charakteru codziennym zestawom, ale też maksymalnie komfortowe i praktyczne. Solidny bieżnik na podeszwie gwarantuje przyczepność na śliskich nawierzchniach. Wodoodporny materiał wierzchni sprawia, że zimowe buty męskie typu Timberland doskonale zdają egzamin w trudnych warunkach pogodowych. A sposobów na to, z czym je nosić jest naprawdę mnóstwo! Genialnie wyglądają z niebieskimi jeansami, swetrem i kurtką parką w kolorze khaki, ale też z dresowym kompletem z bawełnianej dzianiny i kurtką puchówką. To streetwearowy szyk, który nigdy nie wychodzi z mody.

Eleganckie sztyblety – skórzane modele idealne na niepogodę

Klasyczne, garniturowe półbuty w chłodniejsze dni zastąp równie eleganckimi sztybletami. Na najzimniejsze miesiące w roku najlepiej wybrać te skórzane, w jakości premium, a nawet ocieplane. Będą nie tylko stylowe, ale też praktyczne i zdecydowanie najłatwiej je wyczyścić i zaimpregnować. Skórzane sztyblety możesz nosić do spodni na kant czy smart casualowych stylizacji z chinosami, dzianinowym golfem i wełnianym płaszczem. Świetnie odnajdują się również w miejskich outfitach, np. z jeansami i koszulą w kratę. Czarne lub brązowe będą najbardziej uniwersalne i ponadczasowe.

Gdzie kupić męskie buty zimowe?

Te i wiele innych modeli znajdziesz w ofercie męskich butów zimowych z Allani. Czekają tam zarówno oryginalne zimowe sneakersy znanych marek, jak i skórzane obuwie takich firm, jak Lasocki, Wojas czy Kazar. Wybór jest ogromny, a wśród propozycji na każdą kieszeń coś dla siebie wybierze każdy, bez względu na przeznaczony na zakup budżet!