Męskie sneakersy, które pasują do każdej stylizacji

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Nie da się ukryć, że moda męska w dużej mierze zależy od wygody. Ewoluowała ona w taki sposób, że obecni mężczyźni nie boją się ryzykować i z chęcią łączą sportowy komfort z klasyczną elegancją. Wychodzi to na tyle dobrze, że obuwie sportowe opanowało rynek. Interesują Cię sneakersy, które sprawdzą się do każdej stylizacji? Koniecznie czytaj dalej!

Czym wyróżniają się sneakersy?

Sneakersy, to buty sportowe, które łączą w sobie funkcjonalność, wygodę i styl. Ich uniwersalność sprawiła, że coraz częściej po nie sięgamy. Niezależnie od pory dnia, miesiąca, pogody czy okazji. Praca, spacer, wyjście do kina lub zakupy, a nawet randka. Wszystko dzięki komfortowi, jaki dają. Długie noszenie nie sprawia żadnego bólu. Nagły bieg do pociągu już nie jest takim wyzwaniem! To obuwie stworzone do każdych warunków.

Zyskały serce największych projektantów mody. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Giorgio Armani, Cristobal Balenciaga, Karl Lagerfeld, to tylko niektóre nazwiska, które chętnie wykorzystują to obuwie na swoich pokazach mody. Styl streetwear został przechwycony nie tylko przez zwykłych ludzi, ale także gwiazdy, które nie boją się nakładać sportowych stylizacji na premiery filmowe lub czerwone dywany.

Czy wygoda wygrała z wyglądem?

Absolutnie nie! Wygoda może iść w parze z wyglądem i buty sportowe są na to idealnym przykładem. Ogrom modeli, które zalały rynek, jest niezwykle różnorodny. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Od zwykłej klasyki w postaci białej i czarnej skóry, po przeróżne łączenia materiału oraz koloru. Jednak wszystkie są dalej tak samo wygodne! Możesz sprawdzić jakie buty sneakersy męskie warto wybrać na stronie CCC, która oferuje zakupy online, jak i stacjonarnie. CCC posiada duży asortyment, więc bez problemu coś wybierzesz.

Uniwersalne buty, które pasują do każdej stylizacji?

Prostota i klasyczny wzór, który wyróżnia obuwie sportowe, stworzył z nich bazę pod każdą stylizację. Nie tracąc dnia na wybór odpowiednich butów i w celu zaoszczędzenia miejsca w szafie, koniecznie musisz mieć co najmniej 2 pary. Będą one nakładane do zwykłych komfortowych outfitów, typowo sportowych oraz bardziej eleganckich z marynarką lub chinosami. Jakie najlepiej wybrać?

Białe, brązowe lub czarne, o prostym, skórzanym kroju. To pierwszy typ, który przede wszystkim należy mieć w swojej garderobie. Sprawdzą się idealnie do wszystkiego! Na letnie lekkie stylizacje, do spodenek, jeansów, a nawet zestawów garniturowych. Chcesz się wyróżnić w ciepłym okresie na weselu? Do szarego, lnianego garnituru ze zwężonymi spodniami wybierz białe, skórzane sneakersy. Doda to wygody, ale i powiewu świeżości.

O lekko podwyższonej podeszwie. Fason pozwala na poranne bieganie, wyjście na siłownie, jak i na miasto w różnych łączeniach ubioru. Jest to ukłon w stronę minimalistów, którzy szukają jednego przedmiotu, o wielu możliwościach.

Materiałowe o nasyconych kolorach. Z tym typem butów na pewno się wyróżnisz, a eksperymentując z dodatkami, podkreślisz swoją osobowość i nadasz indywidualności. Sprawdzą się idealnie dla ekstrawertyków, którzy chcą przyciągnąć wzrok.

Kolorowe typowo sportowe, o koszykarskim wyglądzie. 2022 rok będzie powrotem do masywniejszych butów za kostkę, które wręcz przypominają te wprost wyciągnięte z meczu koszykówki. W social mediach już można znaleźć sporo inspiracji i połączeń z nimi.

Buty sportowe słusznie opanowały cały świat. Możliwość połączenia wygody z dobrym stylem i uniwersalnością to prawdziwy luksus. Teraz każdy może sobie na niego pozwolić. Wybieraj, mieszaj i łącz, jak tylko chcesz. W każdej stylizacji będziesz wyglądał modnie.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii moda męska.