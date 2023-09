Microsoft uśmierca popularną aplikację po 28 latach. Korzystałeś z niej

Microsoft, przez lata tworzący niezliczone popularne programy i systemy operacyjne, ogłosił ostatnio swoją decyzję o wycofaniu jednego z długotrwałych narzędzi. Okazuje się, że Microsoft uśmierca jedną ze swoich podstawowych aplikacji – WordPad.

Microsoft ogłasza koniec aplikacji WordPad

Popularny program WordPad to narzędzie, które przez ostatnie 28 lat służyło do otwierania, tworzenia i edycji plików tekstowych. Zadebiutował wraz z systemem Windows 95, co oznacza, że przeszło 28 lat służył użytkownikom na całym świecie.

Stanowił on doskonałą, darmową alternatywę dla płatnych pakietów biurowych typu Microsoft Office, umożliwiając szybkie tworzenie prostych plików tekstowych oraz otwieranie dokumentów w formatach .doc i .rtf. Teraz jednak przyszedł czas na zmiany i tym samym popularne narzędzie systemowe odchodzi w niepamięć.

Microsoft usunie aplikację w najbliższej aktualizacji.

28 lat i koniec. Microsoft uśmierca podstawowe narzędzie systemowe

Program ten spełniał potrzeby większości użytkowników w codziennych zadaniach związanych z tekstami, jednak wygląda na to, że teraz nadszedł czas na zmiany. Microsoft ogłosił na swojej stronie, że WordPad nie będzie już rozwijany i zostanie usunięty w przyszłej wersji systemu Windows. Zamiast tego firma zaleca korzystanie z programu Microsoft Word dla dokumentów w formacie RTF oraz z Notatnika systemu Windows dla prostych plików tekstowych w formacie .txt.

Należy jednak pamiętać, że Microsoft w przeszłości również zapowiadał usunięcie programu Paint, który ostatecznie przetrwał do wersji Windows 11. Nie jest więc jasne, kiedy dokładnie narzędzie zostanie wycofane i czy będzie dostępne do pobrania z Microsoft Store.

Źródło: Windows Central