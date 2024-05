Microsoft wykupi Valve? Amerykanie idą na kolejne zakupy?

Microsoft wykupi Valve? Pojawiły się przecieki sugerujące, że gigant z Redmond wybierze się na kolejne zakupy. Po wykupieniu Activision-Blizzard amerykańskie przedsiębiorstwo ma rzekomo próbować przejąć podmiot, do którego należy m.in. platforma Steam!

Microsoft wykupi Valve? Plotki się nasilają

Przejęcie Activision-Blizzard przez Microsoft trwało naprawdę długo i pomimo obiekcji m.in. Parlamentu Europejskiego, transakcja warta 69 miliardów dolarów, ostatecznie została sfinalizowana. Mogłoby się wydawać, że gigantowi z Redmond starczy zakupów, jednak od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że Microsoft wykupi Valve.

Microsoft wykupi firmę, do której należy platforma Steam? tytuł. Fot. Mat. wł.

Microsoft planuje wykupienie kolejnego niezwykle ważnego przedsiębiorstwa na rynku gier komputerowych. Steam, najpopularniejsza platforma do gier, oferuje gry na system Windows, więc to wszystko ma bardzo dużo sensu dla firmy założonej przez Billa Gatesa. Kolejnym powodem jest również fakt, że przedsiębiorstwo ze stanu Waszyngton chce wejść na rynek przenośnych urządzeń, a Valve posiada Decka, czyli najpopularniejszą na świecie przenośną konsolę do gier.

Steam trafi w ręce giganta z Redmond?

Pozostaje jednak pytanie, czy jest to opłacalne dla samego Valve? Firma nie ma żadnych kłopotów finansowych, rzekomy obrót roczny wynosi 10 miliardów dolarów, a sama wartość firmy szacowana jest na 8 miliardów dolarów. Microsoft miałby zaoferować więc dwa razy więcej. Niemniej jednak Valve Corporation radzi sobie bardzo dobrze i na ten moment nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia, dlaczego firma miałaby zostać sprzedana Microsoftowi.

Microsoft wykupi firmę Valve? Amerykanie idą na kolejne zakupy? Microsoft chce wejść na rynek mobilnych konsol, a Deck to gotowy i popularny produkt, który trafiłby w ręce giganta, jeśli doszłoby do finalizacji transakcji.

Informacje o rzekomym wykupieniu Valve przez Microsoftu podał Dior, twórca gamingowy, którego imię znane jest głównie w kręgu społeczności Counter Strike. Twierdzi on, że gigant przygotowuje się do przejęcia właściciela platformy Steam. Kwota kupna, o jakiej mówimy, to 16 miliardów dolarów. Czy to okaże się prawdą?

Na ten moment to tylko plotki, zobaczymy, czy będą one miały pokrycie w rzeczywistości.

Źródło: opr. wł./Kitguru