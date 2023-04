Minister na okładce Playboya. W kraju aż grzmi [zdjęcia]

Minister na okładce Playboya? Tak, francuska minister ekonomii społecznej i stowarzyszeń pojawiła się na okładce najpopularniejszego czasopisma skierowanego głównie do męskiego grona odbiorców. Oczywiście czyn ten nie spodobał się w kraju, w którym sytuacja nie wygląda najlepiej.

Marlene Schiappa na okładce Playboya

Francuska minister, która od 2017 roku pełni w rządzie Emmanuela Macrona funkcję sekretarza stanu ds. równości płci, jest też ministrem delegata ds. obywatelstwa oraz ministrem ds. ekonomii społecznej pojawiła się na okładce Playboya. Marlene Schiappa, bo właśnie o niej mowa, zapozowała do magazynu, którego edycja poświęcona jest równouprawnieniu kobiet oraz polityce wobec osób LGBT.

Źródło: Twitter/Playboy Źródło: Twitter/Playboy

Schiappa znana jest ze wsparcia dla równouprawnienia i propagowania praw kobiet oraz mniejszości seksualnych. W ten sposób chciała pokazać, że kobieta może decydować o swoim ciele “zawsze i wszędzie”. To oczywiście nie spodobało się zarówno opozycji, jak i politykom z jej partii.

Wystąpienie kobiety wywołało burzę

Marlene Schiappa pojawiła się na okładce popularnego magazynu skierowanego do męskiego grona, co nie zostało dobrze przyjęte we Francji. Kraj ten zmaga się teraz z kryzysem. Obywatele tego kraju strajkują, ponieważ rząd chce podnieść wiek emerytalny. Zaczyna brakować paliwa, a ludzie uciekają się nawet przemocy. Premier Francji, Elsiabeth Brone, w wywiadzie dla CNN oznajmiła, że “nie było to właściwie posuniecie.”

Do krytyki odniosła się sama zainteresowana, która na swoim Twitterze napisała:

“Obrona prawa kobiet do kontroli nad swoim ciałem powinna być powszechna i obowiązywać wszędzie i zawsze. We Francji kobiety są wolne. Z całym szacunkiem dla hipokrytów i krytyków.

Źródło: Twitter