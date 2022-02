Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Jakie powinny być męskie stylizacje? Przede wszystkim wygodne. To podstawa – przecież każdy mężczyzna chce czuć się komfortowo w stroju, który założył. Ważne jest także, aby ubrania były stylowe i eleganckie. Moda męska na lato – w co wyposażyć garderobę, aby czuć się modnie i komfortowo? Podpowiadamy.

Must have każdego mężczyzny

Nie musisz mieć setek ubrań ani godzinami śledzić modowych trendów, aby ubierać się stylowo i zachwycać otoczenie. Wystarczy kilka podstawowych elementów garderoby, czyli tzw. must have, aby móc stworzyć z nich efektowne stylizacje. Nawet niewielka liczba ubrań, jednak w dobrym stylu i wykonanych z wysokiej jakości materiałów, pozwoli na stworzenie zestawów na każdą okazję: zarówno na co dzień, jak i na specjalne wydarzenia.

Wybierając ubrania i akcesoria, zwróć uwagę na ich kolorystykę. Najlepiej, aby większość ubrań była w neutralnych barwach, np. w odcieniach brązu, czerni, granatu, bieli, beżu, szarości czy oliwki. Fasony powinny być ponadczasowe, uniwersalne i klasyczne – im więcej „udziwnień” i ozdób, tym trudniej jest stworzyć efektowną stylizację. Weź też pod uwagę jakość wykonania oraz rodzaj materiałów. Najlepsze gatunkowo rzeczy nie zniszczą się po jednym sezonie i pozwolą Ci cieszyć się świetnym wyglądem przez długi czas.

Koszulki męskie z nadrukiem

Moda męska na lato – co warto mieć w szafie? Podstawą są klasyczne koszulki męskie z nadrukiem lub jednokolorowe, bez nadruku. Z pozoru zwyczajny t-shirt czarny lub biały pozwala na stworzenie mnóstwa różnorodnych stylizacji. Ten element garderoby pasuje właściwie do wszystkiego, również bardziej eleganckich strojów. Wybierając koszulki męskie z nadrukiem, kieruj się nie tylko ich wyglądem, ale też jakością. Najlepiej zainwestuj w odzież o dobrym składzie. Szczególnie polecane są t-shirty bawełniane, ewentualnie z dodatkiem innych włókien, np. elastanu czy wiskozy.

Moda męska na lato: Spodnie chinosy

Spodnie chinosy sprawdzą się świetnie w okresie letnim, jako polecana alternatywa dla grubych i ciężkich jeansów. To spodnie z długimi nogawkami, które jednak są bardzo lekkie, przewiewne i wygodne w noszeniu. To pozwala nosić je nawet w ciepłe dni, bez obaw, że będzie Ci w nich bardzo gorąco. Modele tego typu są wykonane z oddychających, przewiewnych tkanin. Świetnie pasują zarówno do codziennych, jak i bardziej formalnych stylizacji. Umożliwiają swobodne wyeksponowanie skarpetek, butów i kostek poprzez modne podwinięcie nogawek – ten z pozoru zwykły zabieg doda Twojej stylizacji niewymuszonego luzu.

Moda męska na lato – co warto mieć w szafie? Oczywiście, krótkie spodenki

Poza spodniami z długimi nogawkami w każdej męskiej szafie muszą się też znaleźć klasyczne szorty. Aby były one eleganckie i stylowe, powinny się kończyć tuż nad kolanem lub maksymalnie kilka centymetrów nad nim. Modele krótsze, sięgające połowy uda, wyglądają nieco infantylnie i przeznaczone są raczej na plażę, ewentualnie weekendowy wypad na działkę. Wybierając szorty, najlepiej postaw na stonowane kolory: czerń, szarość, beż, granat, bordo lub ciemną zieleń.

