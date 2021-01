Modne fryzury w 2021 – na co postawić w tym roku?

Nowy rok, to może pora na nowego Ciebie? Jeśli zdecydowałeś się coś zmienić, to głównym elementem Twojego wizerunku poddanego transformacji powinna być fryzura. Oczywiście stawiając na nowe uczesanie powinieneś wybrać coś ładnego, coś co w obecnym roku będzie na topie. Na jakie modne fryzury w 2021 roku stawiamy?

Jak co roku nowe trendy mają wyznaczać styl przez następne 12 miesięcy. Jeśli rozglądacie się za nową fryzurą to doskonale trafiliście. W poniższym artykule przyjrzymy się nowym, ale również klasycznym fryzurom, które będą modne w 2021 roku. Przecież fryzura to nasza wizytówka, a styl uczesania może mówić o nas bardzo dużo, dlatego też wybranie odpowiedniej dla nas fryzury jest bardzo ważne. Dzięki dobrej fryzurze zyskujemy pewność siebie i po prostu czujemy się lepiej. Nie każda pasuje jednak do danego kształtu twarzy – osoby o okrągłym kształcie twarzy muszą unikać “ulizanego” uczesania, ponieważ to jeszcze bardziej uwydatnia kształt.

Modne Fryzury w 2021 – na co postawić?

W 2021 roku królować będą całkowicie nowe fryzury, ale również takie, które były popularne już w poprzednich latach. To wszystko ze względu na ich uniwersalność i ponadczasowy styl.

Na jaką fryzurę postawić w tym roku?

French Crop, czyli może czas na grzywkę? – Modne fryzury w 2021

French Crop to fryzura, która bardziej kojarzy się z młodszym pokoleniem, jednakże dorośli mężczyźni z powodzeniem mogą ją stosować. Ten typ fryzury nadaje mężczyźnie charakteru “niegrzecznego chłopca” i buntownika, dlatego też bardzo trudno nazwać ją stylem dla biznesmena.

Styl French Crop uzyskuje się poprzez przycinanie czy strzyżenie boków i tyłu w celu nadania brzegom ostrości. Włosy na górze mają większą długość. Jeśli chodzi o przycinanie włosów na górze, to można zrobić to na wiele różnych sposobów. Można wykorzystać do tego maszynkę czy też nożyczki. Bardziej ostrzejszy i schludniejszy wygląd można uzyskać poprzez tępe cięcie.

French Crop dodaje buntowniczego charakteru.

Comb over, czyli fryzura o wielu twarzach

Comb over to fryzura, na którą z reguły decydują się mężczyźni, którzy chcą przykryć pojawiającą się łysinę. Dlatego takie uczesanie jest kojarzone właśnie z takim zabiegiem. Niemniej jednak fryzura comb over to uczesanie, które kojarzy się przede wszystkim ze stylem.

Nowoczesny comb over polega na zaczesaniu kilkucentymetrowych włosów na jedną stronę. Całe uczesanie swoim stylem przypomina side part, jednak cechuje się przede wszystkim delikatnymi liniami grzebienia, które widoczne są na teksturze włosów. Jeśli nie lubicie spędzać przed lustrem dłuższego czasu, to właśnie comb over jest idealną fryzurą dla was. Grzebień, pomada i po pięciu minutach nasza fryzura jest gotowa.

Comb over to bardzo uniwersalny styl.

Pompadour, czyli uczesanie legendy – Modne fryzury w 2021

Dlaczego nazywam pompadour “uczesaniem legendy”? Ponieważ styl ten zapoczątkował i spopularyzował Elvis Presley! W 2021 modne będzie zaczesanie z lekkim połyskiem, które jest powrotem do korzeni.

Fryzura pompadour charakteryzuje się dłuższą i bujną grzywką, która rolowana jest od czoła do tyłu głowy. Najnowsza moda podpowiada, że można tego typu fryzurę połączyć z podciętymi bokami i wycieniowanym tyłem, co fajnie dopełni całokształt. Aby uzyskać połysk trzeba wykorzystać pomady ze średnim lub wysokim połyskiem, która sprawia, że fryzura prezentuje się naturalnie, nie jak hełm. Można ją stosować zarówno na włosach prostych, jak i kręconych.

Pompadour to uczesanie godne Króla Rock’n’Rolla!

Side Part, czyli uczesanie dla stylowego faceta

Side Part to klasyczny styl uczesania, który ma w sobie również nutę nowoczesnego stylu. Kierowana jest do mężczyzn eleganckich i stylowych. Jest to jedna z najpopularniejszych fryzur poprzednich lat, a moda na nią na pewno nie zniknie w 2021 roku. Można powiedzieć, że fryzura ta jest bardzo uniwersalna – może stosować ją dojrzały mężczyzna, oraz chłopak w okresie dojrzewania.

Fryzura Side Part to zdecydowanie najbardziej wszechstronna propozycja wśród polecanych przez nas fryzur na 2021 rok. W tym przypadku prostota idzie w parze ze stylem i niezawodnością. Fryzura sprawdzi się nie tylko w formalnych sytuacjach, ale również podczas codziennych czynności. Średniej długości włosy, z dłuższymi bokami oraz przedziałkiem to najpopularniejsza forma stylu Side Part. Często można spotkać się z bardziej cieniowanymi bokami i tyłem.

Side Part to najbardziej klasyczne uczesanie, z którym można eksperymentować!

Blowout, czyli artystyczny nieład – Modne fryzury w 2021

Propozycja tej fryzury jest skierowana przede wszystkim do osób, które lubują się w naturalnym looku i nie celują w ulizane fryzury. Blowout, czyli burza włosów staje się coraz bardziej popularną fryzurą i myślę, że w obecnym roku będzie hitem. Uczesanie tego typu jest nie tylko stylowe, ale również jest bardzo wygodne. Na ten styl fryzury powinni zdecydować się panowie, którzy mają rzadkie włosy.

Jak prezentuje się i czym charakteryzuje się blowout? To przede wszystkim naturalne ułożenie włosów, które zostały smuknięte lekkim podmuchem wiatru. Można to nazwać artystycznym nieładem. Fryzura ma naturalną teksturę, na której widać układanie przy użyciu palców lub suszarki.

Wyraź siebie ze stylem Blowout!

Modne fryzury w 2021 – podsumowanie

Jak widać w tym roku w modzie będą fryzury, które powracają do łask oraz takie, które są po prostu wygodne. Każdy więc powinien wybrać coś dla siebie, więc jeśli chcecie coś zmienić w swoim wyglądzie i podążać za modą to postawicie na którąś z tych fryzur.