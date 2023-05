Monitor Philips... z wbudowanym czytnikiem e-booków!

Ekrany e-ink są dość specyficzne i nie za bardzo nadają się do codziennego użytkowania, jako ekran komputera. Dlatego też holenderski producent postawił na dość ciekawe rozwiązanie. Monitor Philips 24B1D5600 posiada wbudowany czytnik e-booków!

Monitor Philips 24B1D5600 to dość niecodzienne urządzenie

Czytniki e-booków, które wyposażone są w ekrany e-ink, mają tylko jedno zastosowanie. Wszystko ze względu na właściwości ekranów e-ink. Te charakteryzują się niską częstotliwością odświeżania obrazu i odcieniami szarości, które pozwalają jedynie na komfortowe czytanie książek. Dlatego też Philips zdecydował się stworzyć dość niecodzienny monitor.

Monitor Philips 24B1D5600 został wyposażony w dodatkowy ekran e-ink, który przymocowany jest na jednej z krawędzi monitora. Ekran ten ma przekątną 13,3-cala, proporcje 4:3, rozdzielczość 1200 x 1600 pikseli (zagęszczenie pikseli wynosi 150) oraz 4-bitową skalę szarości. Ekran e-ink korzysta z własnego podświetlenia i pozwala na zmianę emisji światła niebieskiego. Sam ekran można ustawić pod kątem 45-stopni, ponieważ zamontowany jest za pomocą specjalnego zawiasu. Na krawędziach znajdziemy przyciski do powiększania i przesuwania.

Philips 24B1D5600… z wbudowanym czytnikiem e-booków! Fot. Philips Philips 24B1D5600… z wbudowanym czytnikiem e-booków! Fot. Philips

Dwa ekrany w jednym

Główny monitor Philips 24B1D5600 ma 23,8-cala i oferuje matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 144 pikseli. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 75 Hz, natomiast jasność to 250 nitów. Jest to dość podstawowa specyfikacja, która sprawdzi się w biurowych zastosowaniach. Co ciekawe, podstawowy ekran oraz ekran e-ink wymagają osobnego połączenia zarówno z urządzeniem źródłowym, jak i zasilaniem. Wśród złączy głównego monitora znajdziemy DP 1.2, 4 x USB typu A, Ethernet, audio i USB-C. Natomiast ekran e-ink posiada port USB typu C.

Philips 24B1D5600… z wbudowanym czytnikiem e-booków! Fot. Philips

Zamysłem stworzenia takiego monitora jest zwiększenie produktywności. Główny monitor Philips ma służyć do użytku codziennego, natomiast ekran e-ink można wykorzystać do czytania tekstu. Słowo “czytanie” jest tutaj kluczowe, ponieważ tekst wyświetlony na dodatkowym ekranie można jedynie przeglądać. Edycja nie jest możliwa.

Obecnie monitor Philips 24B1D5600 dostępny jest w Chinach w cenie ok. 2500 złotych. Nie ma informacji, kiedy urządzenie może trafić do Europy.

Źródło: Gizmodo