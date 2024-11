Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie. Byłem tam.

Bardzo pozytywnie zaskakuje mnie firma RiA Sp. z o.o. z Jamnicy. Sieć stacji paliw, Multisalon RiA oferujący szereg marek z Grupy Stellantis, a teraz także DS Store Podkarpacie. Oprócz tego salon Jeep w Grudziądzu, kilka placówek z autami używanymi i wypożyczalnia. Co ciekawe, prezes podczas spotkania powiedział wprost: na tym nie koniec nowości, jakie firma ma w zanadrzu.

Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie.

Zaczynali od małej stacji paliw. Dziś mają ogromny Multisalon i szereg działalności dodatkowych

Osoby znające dotychczasową działalność RiA doskonale wiedzą, że przed oficjalnym startem Multisalonu, firma prowadziła swoją działalność w sąsiadującym budynku. To właśnie tam od 1999 roku sprzedawano auta marki Peugeot. Była to, a w zasadzie jest, druga po sieci stacji paliw „gałąź” biznesowa RiA. Swoją drogą, warto przypomnieć, że Roman Pawlina w 1992 roku rozpoczął swoją biznesową „przygodę”. Mam na myśli uruchomienie w miejscowości Rzeczyca Okrągła pierwszej stacji paliw. Dziś jest to już sześć placówek w okolicach miejscowości Stalowa Wola. Dopiero kilka lat później zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z marką Peugeot. Mamy 2024 rok. Przedsiębiorstwo „przeniosło się” do Multisalonu, który jest pierwszym w Polsce zbudowanym zgodnie z normami grupy Stellantis.

Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie.

Multisalon RiA rozszerza działalność. Firma otworzyła DS Store Podkarpacie

Zdecydowanie, zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy przedsiębiorstwa RiA Sp. z o.o. są „zauroczeni” motoryzacją. Widać to po rozwoju firmy, która z roku na rok staje się coraz większa. Mamy stacje paliw, które posiadają również ładowarki do samochodów elektrycznych. Do tego dochodzi, wypożyczalnia, a przedsiębiorstwo oferuje również sprzedaż samochodów używanych. Rzecz jasna, mamy również Multisalon RiA w Jamnicy, który zajmuje się sprzedażą aut takich marek jak Peugeot, Citroen, Opel czy Fiat. Krótko mówiąc – mamy ofertę grupy Stellantis, której przedstawiać raczej nikomu nie trzeba.

Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie.

Pamiętacie, że w 1999 roku firma otworzyła salon, gdzie jako dealer Peugeot sprzedawała francuskie samochody tej marki? No właśnie – placówka została pusta, bowiem RiA przeniosła swoją działalność do sąsiedniego nowoczesnego Multisalonu. Jak widać, miejsce to było faktycznie nieużywane bardzo krótko, ponieważ miesiąc temu miałem okazję być na otwarciu salonu francuskiej marki premium – DS.

To luksusowe dzieło należące do Stellatis, które czerpie garściami z rozwiązań Citroena czy Peugeota. Nie jest to jednak kopia innych pojazdów w zmienionym, „ładnym ubraniu”. Po testach DS 7, którym jeździłem kilka lat temu zdecydowanie stwierdzam, że marka DS oferuje lepszą jakość wykonania, lepsze materiały i zdecydowanie inny niż Citroen czy Peugeot komfort jazdy. Faktycznie jest zauważalny duży nacisk na to, by DS był kojarzony z czymś premium i co tu dużo pisać – ta sztuka marce się udała.

Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie.

Luksusowe samochody DS w Jamnicy

Przyjeżdżam na miejsce – akurat testowałem wtedy Peugeota 308, więc pasował tam idealnie. Już z daleka wita mnie logo DS AUTOMOBILES, które dumnie prezentuje się na budynku. Wokół pięknie zaplanowana przestrzeń – „gra” świateł, liczne krzewy, idealnie dobrana kolorystyka. Podczas premierowego otwarcia salonu DS Store w Jamnicy odbył się również pokaz mody Ewy Zbaraszewskiej oraz krótki koncert, którego bohaterką była Klaudia Sobiło. Takie elementy są ważne, gdy chcesz zbudować otoczkę premium, która zachęci klientów do zakupów.

Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie.

Tym bardziej jest to ważne w przypadku DS, marki, która do najtańszych nie należy. Mały crossover DS 3 – 141 400 zł. Nieco większy hatchback DS 4 – 145 000 zł. Do tego SUV DS 7 – 199 000 zł. Był jeszcze sedan DS 9, ale o własnej konfiguracji możesz już zapomnieć. Szkoda, bo auto wygląda rewelacyjnie. Z drugiej jednak strony mamy „konflikt interesów” jakim jest równie dobrze wyglądający Peugeot 508.

Wracając jednak do DS Store Podkarpacie, widać, że firma RiA Sp. z o.o. zadbała o każdy szczegół i detal. Ciekawe elementy wystroju salonu nawiązujące do mody, luksusu i Paryża. Liczne nawiązania do brandu DS, dzieła sztuki i obrazy nawiązujące chociażby do Luwru. Czy czułem się jak w miejscu luksusowym oferującym produkt premium? Oczywiście, że tak! Było wyjątkowo, ciekawie, efektownie, Parysko. Krótko mówiąc: „Francja elegancja„!

Multisalon RiA otworzył DS Store Podkarpacie.

Nie przypadkowo piszę o stolicy Francji, bowiem to właśnie tam mieści się siedziba luksusowej marki należącej do Stellantis. Swoją drogą, co prawda założono ją w 2014 roku, jednak uważam, że jest to bardziej „reaktywacja”, bowiem znamy przecież Citroena DS z wyprzedzającym swoje czasy zawieszeniem hydraulicznym. Samochód ten był produkowany w latach 1955 – 1975. Jeśli jesteście fanami Louisa de Funèsa sugeruję obejrzeć film „Fantomas powraca”. Dlaczego? To właśnie tam jedną z głównych ról gra Citroen DS.

Czy warto odwiedzić DS Store Podkarpacie?

Zdecydowanie tak! To miejsce klimatyczne, które przenosi nas do Paryża. Ładny design wnętrza salonu pomaga w przyjemnym poznawaniu kolejnych samochodów marki DS. Oczywiście, doskonale przygotowana kadra sprzedawców pomoże w odpowiednim wyborze auta. DS 3, DS4, DS7, a może model używany? Przyjedź do Jamnicy i przekonaj się na własnej skórze o tym czy francuskie samochody premium są dla Ciebie.