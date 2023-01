Na bank masz cofnięty licznik. Co trzecie auto z Niemiec ma

Nie ma co ukrywać, większość aut do naszej polski sprowadzane jest z zachodniej granicy. Mogłoby się wydawać, że fałszywe przebiegi to już przeszłość. Jednak okazuje się, że co trzecie auto z Niemiec, które trafia do Polski, ma cofnięty licznik!

Praktyka, która w dalszym ciągu jest stosowana

Cofnięty licznik w samochodzie sprowadzanym z Niemiec do Polski? Wydawało się, że to już przeszłość, że w dzisiejszych czasach praktyka ta nie jest już stosowana. Głównie przez wysokie kary, czy to pieniężne, czy pozbawienia wolności. Mogłoby się wydawać, że za naszą zachodnią granicą nie cofa się liczników, jednak realia są zupełnie inne.

Najnowsze badania pokazują, że to trzecie niemieckie auto ma cofnięty licznik. Za zebranie danych odpowiadają eksperci z niemieckiego automobilklubu ADAC, którzy wspólnie z inżynierami Uniwersytetu w Magdeburgu posiłkowali się raportami niemieckiej policji. Wygląda na to, że wprowadzenie prawa, które ostro karze manipulowanie licznikami w autach nie przyniosło pożądanych skutków!

Badania pokazują, że co trzecie używane auto w Niemczech ma cofnięty licznik.

Cofnięty licznik, w co trzecim aucie z Niemiec

Dane ujawnione przez ekspertów z ADAC i inżynierów z Uniwersytetu w Magdeburgu są naprawdę zaskakujące. Jak się okazuje, co trzeci używany samochód w Niemczech ma cofnięty przebieg. Nielegalne zaniżanie przebiegu sprawia, że samochód zyskuje na wartości i średnio jest to ok. 3 tys. euro więcej, co na przestrzeni 12 miesięcy powoduje straty o wysokości ok. 6 mld euro!

Cofnięcie przebiegu w samochodzie nie jest trudną sprawą i zajmuje kilka sekund. Może to się odbyć za pomocą złącza diagnostycznego lub po podłączeniu specjalnej kostki do zegarów – po kilku chwilach przebieg jest niższy niż ten rzeczywisty. Badania przeprowadzono na takich autach jak Audi Q7, Mercedes-Benz E czy Volkswagen Passat, czyli pojazdów, które są bardzo popularne w Polsce.

Badania przeprowadzono na autach, które są popularne w Polsce, m.in. na VW Passacie!

Jak podają specjaliści grupy Auto AAA 90 proc. aut z Niemiec, które trafiają do naszego kraju, jeszcze przed przekroczeniem granicy, ma cofnięty licznik.

