Najlepsze prezenty dla niej i dla niego. Mamy 6 pomysłów!

Czy tylko ja mam wrażenie, że dopiero co pakowaliśmy wakacyjne rzeczy do szafy, a tu nagle z głośników w sklepach atakuje nas „Last Christmas”, półki uginają się od czekoladowych Mikołajów, a Internet krzyczy, że „to już ostatni moment na zamówienie prezentów”? Święta zbliżają się w tempie ekspresowym, a my tradycyjnie wchodzimy w tryb lekkiej paniki: jakie będą najlepsze prezenty dla niej i dla niego? Czy to, co wybraliśmy jest odpowiednie? Co zrobić, by nie kupić czegoś bez sensu? I najważniejsze: czy paczka przypadkiem nie utknie w sortowni na wieczność?

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego.

Ale spokojnie — zanim chwycisz pierwszy lepszy kubek z pingwinem albo skarpety w renifery „bo zawsze się przydadzą”, warto na chwilę zwolnić. Świąteczne prezenty naprawdę nie muszą stresować. Mogą być miłe, przemyślane i praktyczne — takie, które druga osoba faktycznie będzie używać, a nie odłoży do szuflady „przyda się kiedyś… może”.

Jak wybrać najlepsze prezenty dla niej i dla niego? Musisz wykorzystać swój spryt

Najprostszy sekret udanego prezentu? Delikatne śledztwo. Nie, nie chodzi o wielogodzinne przeszukiwanie internetu. Wystarczy odrobina sprytu. Wspomnij mimochodem: „O, fajna rzecz , ale nie wiem, czy warto… Co myślisz?” czy „Przeglądasz czasem jakieś gadżety? Bo ja nic nie mogę znaleźć…” Albo pytanie klasyk: „Szukam czegoś dla znajomego i totalnie nie wiem, co teraz jest sensowne… co byś Ty polecił(a)?”

Gwarantuję — odpowiedź pojawi się szybciej, niż zdążysz wypić łyk kawy. Warto też pamiętać, że najlepsze prezenty to często te praktyczne, które naprawdę coś zmieniają: poprawiają komfort jazdy, skracają domowe obowiązki, oszczędzają czas albo po prostu dają chwilę przyjemności. Nie muszą być wielkie ani ekstremalnie drogie — ważne, że są „trafione”.

Dlatego przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziesz propozycje zarówno dla niej, jak i dla niego. Są to rzeczy przydatne, stylowe i takie, które świetnie sprawdzą się jako prezent dla bliskich, znajomych, a nawet… dla siebie samego, bo kto powiedział, że nie można kupić sobie czegoś fajnego?

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego.

Prido X8 – wideorejestrator, który ogarnia wszystko za Ciebie

Na pierwszy ogień idzie Prido X8. Jeśli szukasz prezentu dla kierowcy, który lubi mieć święty spokój na drodze, to Prido X8 to strzał w dziesiątkę. Ten model nagrywa w 4K, więc każdy szczegół — tablice, sytuacje na drodze, nawet te „kto tu miał pierwszeństwo?” — widać jak na dłoni. Do tego w zestawie dostajesz kamerę tylną Full HD, więc masz pełny obraz tego, co dzieje się przed i za autem.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Wideorejestrator montowany na lusterku wstecznym Prido X8.

W praktyce to nie jest zwykły rejestrator, tylko takie małe centrum dowodzenia. Masz tu duży ekran dotykowy 9,66 cala, który zastępuje całe lusterko oraz funkcję kamery cofania. Do tego dochodzi GPS do zapisywania trasy, Wi-Fi 6 do szybkiego zgrywania nagrań i… sterowanie głosowe, bo kto ma czas klikać w trakcie jazdy?

Dodatkowo kamera nagrywa w pętli, ma czujnik wstrząsów, który zabezpiecza ważne nagrania, i cały pakiet akcesoriów w pudełku, więc niczego nie trzeba dokupować „na już”. OK, może oprócz karty pamięci. I teraz najlepsze: Prido X8 znajdziesz w Media Expert, więc jak na możliwości — naprawdę bardzo przyjemna cena. Idealny prezent dla kogoś, kto lubi mieć wszystko pod kontrolą. Albo dla kogoś, komu przydałoby się trochę kontroli, ale już nie mówimy komu.

Sprawdź nasz test Prido X8.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Wideorejestrator montowany na lusterku wstecznym Prido X8.

Prido Easy FHD – prosty, solidny i idealny na prezent

Skoro pierwszy punkt naszego poradnika zakupowego dotyczył marki Prido, to drugi… też musi być o Prido. Tym razem coś prostszego, bardziej kompaktowego, ale nadal naprawdę sensownego: Prido Easy FHD. To wideorejestrator dla osób, które chcą mieć porządne nagrania z trasy, ale bez miliona zaawansowanych bajerów.

Nagrywa w Full HD, więc wszystkie szczegóły – tablice, sytuacje na drodze czy nagłe „a on skąd się tu wziął?” – są dobrze widoczne. Do tego masz Wi-Fi, więc zgrywanie plików i ogarnianie ustawień robisz z telefonu w aplikacji Prido GO. Wygodnie i bez kabli.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Wideorejestrator Prido Easy FHD.

Kamera reaguje na komendy głosowe i „mówi” po polsku, co ułatwia życie kierowcy, zwłaszcza jeśli nie ma czasu klikać w menu. Jest też USB-C, obrotowy obiektyw, obsługa kart do 128 GB oraz klasyczne funkcje wideorejestratorów: nagrywanie w pętli, WDR i tryby parkingowe.

No i cena, która na prezent brzmi całkiem kusząco — w kupisz go Media Expert, więc to jedna z tych propozycji, które nie zrujnują portfela, a naprawdę się przydadzą. Prido Easy FHD jest prosty, przemyślany i robi dokładnie to, czego oczekuje większość kierowców: nagrywa, zabezpiecza i działa stabilnie dzięki procesorowi Novatek.

Sprawdź nasz test Prido Easy FHD.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Wideorejestrator Prido Easy FHD.

Prido i7 Pro – kolejny krok w stronę bezpieczeństwa i jakości

Skoro w naszym prezencie startowaliśmy od Prido X8, a potem przeszliśmy do prostszego Easy FHD, czas na Prido i7 Pro – model dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż podstawy sprzęt. To wideorejestrator, który łączy praktyczność z naprawdę wysoką jakością obrazu i dodatkowymi funkcjami, które przydadzą się na każdej trasie. W Media Expert kupisz go w bardzo dobrej cenie cenie, więc to świetny kompromis między ceną a możliwościami.

Największą zaletą i7 Pro jest zaawansowany czujnik przeciążeń, który wykrywa uderzenia lub gwałtowne hamowania i automatycznie zabezpiecza nagrania. Nawet jeśli kamera akurat nie nagrywa, sytuacja zostanie zapisana i chroniona przed nadpisaniem.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Prido i7 Pro.

Do tego dochodzi matryca Sony STARVIS, która zapewnia lepsze doświetlenie i wyraźne kolory, także nocą. W połączeniu z funkcją WDR nagrania są dobrze widoczne nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera ma też Wi-Fi, więc dostęp do plików jest błyskawiczny – bez kabli, z poziomu smartfona i aplikacji Prido GO. Dodatkowo jednym przyciskiem można zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem, a szklany obiektyw z sześciu warstw zapewnia trwałość i ostrość nagrań na dłużej.

W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: uchwyt samochodowy, ładowarkę, kabel, uchwyt na kable i dokumentację. Prido i7 Pro to kolejny krok w stronę spokojnej i bezpiecznej jazdy, a przy tym bardzo praktyczny prezent dla każdego kierowcy.

Sprawdź nasz test Prido i7 Pro.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Prido i7 Pro.

Tom by TomTom – Twój cichy asystent na drodze

Po trzech modelach Prido czas na coś trochę innego, aczkolwiek nadal związanego z motoryzacją. Tom by TomTom, czyli inteligentny komunikator drogowy, który pomaga zachować spokój i koncentrację za kierownicą. To takie „trzecie oko” na drodze – ostrzega o fotoradarach, przeszkodach czy nagłych zmianach warunków zanim staną się problemem.

Tom działa w oparciu o ogromną społeczność kierowców TomTom – ponad 600 milionów urządzeń w całej Europie. Dzięki temu na nieznanych trasach czujesz się pewnie, a codzienne dojazdy stają się prostsze i mniej stresujące. Co ważne, wszystkie funkcje działają bez subskrypcji i ukrytych opłat, wystarczy pobrać aplikację TomTom.

Urządzenie informuje o wszystkim, co może zaskoczyć na drodze: fotoradary stacjonarne i mobilne, odcinkowe pomiary prędkości, strefy niebezpieczne, wypadki, roboty drogowe czy kierowcy jadący pod prąd. Dzięki Alertom TomTom Traffic zyskujesz informacje o korkach, nagłych zatrzymaniach i spowolnieniach ruchu. Do tego Tom pilnuje limitów prędkości i natychmiast sygnalizuje przekroczenia.



Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Tom by TomTom.

Prostota i minimalizm idą w parze z bezpieczeństwem – alerty pojawiają się w formie pierścienia LED i sygnałów dźwiękowych, więc Twoje oczy i ręce pozostają skupione na prowadzeniu auta.

Wygoda użytkowania? Pełna. Tom startuje automatycznie razem z jazdą, integruje się z Apple CarPlay i Android Auto, a bateria wytrzymuje nawet miesiąc bez ładowania. Montaż jest błyskawiczny dzięki magnetycznemu uchwytowi, a dodatkowy kabel USB-C z adapterem USB-A pasuje praktycznie do każdego auta. Można też podłączyć kilka telefonów, jeśli samochód ma kilku kierowców.

W skrócie: Tom by TomTom to urządzenie, które daje spokój, podnosi bezpieczeństwo i ułatwia życie kierowcy. W RTV EURO AGD kupisz je w atrakcyjnej cenie, więc naprawdę warto wziąć je pod uwagę jako praktyczny prezent dla każdego, kto spędza czas za kierownicą.



Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Tom by TomTom.

Cecotec Cecofry Fantastik 5500 – chrupiące dania, mniej tłuszczu

Kolejny punkt naszego prezentownika to coś dla fanów zdrowego gotowania – Cecotec Cecofry Fantastik 5500. Frytkownica beztłuszczowa, która pozwala przygotować chrupiące, pyszne dania praktycznie bez oleju. Idealna dla całej rodziny, a przy tym naprawdę prosta w obsłudze. Kliknij tutaj, a przeniesiesz się do sklepu Rozetka, więc świetnie wpisuje się w prezentowy budżet.

Cecofry Fantastik 5500 ma pojemność 5,5 litra i moc 1500 W, co oznacza szybkie, równomierne gotowanie dla kilku osób. Dzięki technologii PerfectCook gorące powietrze cyrkuluje idealnie, a potrawy są chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, zachowując wartości odżywcze.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Cecotec Cecofry Fantastik 5500

Obsługa jest dziecinnie prosta – dotykowy panel pozwala wybrać jeden z 9 wstępnie ustawionych programów lub samemu ustawić czas i temperaturę (80–200°C). Frytkownica pamięta też o bezpieczeństwie – system ochrony przed przegrzaniem wyłączy urządzenie, jeśli coś pójdzie nie tak.

A do tego dochodzi stylowy design ze stali nierdzewnej i elegancki wyświetlacz, który świeci w trakcie gotowania. Cecofry Fantastik 5500 to nie tylko praktyczne narzędzie w kuchni, ale też gustowny dodatek do wnętrza.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Cecotec Cecofry Fantastik 5500

Cecotec Air Lisse Olive & Champagne – szybko, gładko i bez stresu

Na koniec naszego prezentownika coś dla dbających o włosy – Cecotec Air Lisse Olive & Champagne. To prostownica, która łączy w sobie funkcje prostowania i suszenia, dzięki czemu stylizacja włosów zajmuje znacznie mniej czasu. Gdzie ją kupić? Możesz zobaczyć ten model w sklepie Rozetka. Uważam, że jest świetnym prezentem, który naprawdę się przyda.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Cecotec Air Lisse Olive & Champagne

Urządzenie wykorzystuje technologię Air Lisse – płytki ceramiczne chronią włosy, jednocześnie dając im gładkość i połysk. Silnik o mocy 115 000 obrotów na minutę przyspiesza suszenie, a funkcja jonizacji eliminuje elektryzowanie się włosów. Dzięki temu włosy są nie tylko proste, ale też zdrowe i lśniące.

Prostownica oferuje 3 tryby temperatury i 3 poziomy nawiewu, więc można ją dopasować do różnych typów włosów, a maksymalna temperatura 230°C pozwala uzyskać szybki efekt bez zbędnego czekania. Air Lisse to urządzenie, które oszczędza czas i daje pewność, że włosy będą wyglądać perfekcyjnie – zarówno na co dzień, jak i przy okazji świątecznych wyjść.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego: Cecotec Air Lisse Olive & Champagne

Podsumowanie – prezenty, które naprawdę cieszą

No i mamy to! Nasz prezentownik, w którym przedstawiamy

najlepsze prezenty dla niej i dla niego jest pełen praktycznych, fajnych i użytecznych gadżetów. Od wideorejestratorów Prido, które zadbają o bezpieczeństwo na drodze, przez Tom by TomTom – Twojego cichego asystenta w samochodzie, Cecotec Cecofry Fantastik 5500, dzięki której przygotowanie zdrowych, chrupiących posiłków to czysta przyjemność, aż po prostownicę Air Lisse, która w mig nada włosom perfekcyjny look.

Najlepsze prezenty dla niej i dla niego.

Warto pamiętać, że prezenty nie muszą być drogie, ani skomplikowane. Liczy się pomysł i to, żeby naprawdę komuś ułatwiły życie albo sprawiły radość. W naszym zestawieniu znajdziesz coś zarówno dla niej, jak i dla niego, co sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i nie skończy w kącie po kilku dniach.

A więc… odpal listę zakupów, złap dobry humor i wybierz coś, co sprawi, że te święta będą trochę łatwiejsze, smaczniejsze, bezpieczniejsze i po prostu przyjemniejsze. Bo w końcu o to chodzi – ma być fajnie, wygodnie i z uśmiechem!