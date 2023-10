Netflix podnosi ceny! Gigant streamingowy zapowiedział, że cennik zostanie zmieniony dla wybranych pakietów dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i innych regionach. Co z Polską?

Netflix podnosi ceny! Gdzie i o ile?

Fakt, że Netflix podnosi ceny, nie powinno nikogo dziwić – trzeba kuć żelazo, póki gorące. Firma postanowiła wprowadzić nowy cennik dla podstawowego pakietu oraz Netflix Premium. Na ten moment nowa stawka będzie obowiązywać na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Pakiet podstawowy z 9,99 USD za miesiąc wzrośnie do 11,99 USD, natomiast pakiet Premium, który kosztował 19,99 USD, wzrośnie do 22,99 USD za miesiąc.

Obecnie nie wiadomo, czy ceny tych konkretnych pakietów wzrosną także w Polsce. Obecnie w naszym kraju za pakiet podstawowy trzeba zapłacić 43 złote miesięcznie, natomiast wersja Premium – 60 złotych za miesiąc użytkowania. Patrząc na to, że podwyżki dotyczą Europy, niewykluczone jest to, że dotkną także polskich użytkowników. Jeśli rzeczywiście tak by sie stało, to nowy cennik mógłby prezentować się następująco: plan podstawowy ok. 50-55 zł/msc, plan Premium ok. 70-80 zł/msc.

Netflix podnosi ceny. Po raz kolejny! Ile zapłacimy? Fot. Netflix/mat. wł.

Ruch, który sprawił, że liczba użytkowników wzrosła

Netflix wprowadził blokadę dzielenia się hasłem, przez co osoby, które korzystały z tego samego konta, nie mieszkając ze sobą, zmuszeni zostali do samodzielnego płacenia za abonament. Ruch, który wywołał spore niezadowolenie wśród internautów, okazał się dla firmy strzałem w “dziesiątkę”.

Po wprowadzeniu blokady dzielenia się hasłem Netflix zanotował przyrost użytkowników, co było totalnym zaskoczeniem. W internecie twierdzono, że tym działaniem firma strzeliła sobie w kolano. Jak widać, realia okazały się zupełnie inne, ponieważ według statystyk serwis streamingowy zyskał aż 8.8 miliona nowych użytkowników! To tez pomogło odnotować przychody w wysokości 8,54 miliarda dolarów! Firma postanowiła to wykorzystać – Netflix podnosi ceny!

Netflix podnosi ceny. Po raz kolejny! Ile zapłacimy? Fot. Pexels

Źródło: WCCFTech