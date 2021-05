Neymar Jr. bohaterem kampanii PUMA Wild Rider

Od dziś w wybranych sklepach partnerskich oraz za pośrednictwem sklepu PUMA.com można zamawiać nowy model z popularnej serii Rider. Bohaterem kampanii został jeden z najpopularniejszych piłkarzy – Neymar Jr. Obuwie PUMA Wild Rider inspirowane jest wielkomiejskim stylem. Co sądzicie o tych sneakersach?

Prezentowane obuwie będzie idealne dla osób, którzy uwielbiają atmosferę tętniącego życiem miasta. Dlatego buty świetnie pasują do sportowca, który jest bohaterem kampanii. Neymar Jr. znany jest z odważnego, wielkomiejskiego stylu życia. Oczywiście, znamy go również ze świetnych wyczynów na boisku.

Neymar Jr. brał udział w kampanii PUMA Wild Rider

„Jako ktoś, kto kocha streetwear, byłem podekscytowany, gdy PUMA zwróciła się do mnie, bym został twarzą butów spoza sektora futbolu.” – mówi Neymar Jr. „To model, którego nie będziecie chcieli zdjąć z nóg, ja noszę go non-stop! É o meu favorito!”

PUMA Wild Rider wzorowany jest na inspiracjach z Rider OG. Buty to przede wszystkim połączenie stylistyki retro z nowoczesnością. Widać to między innymi w przypadku wystającej podeszwy, paska formstrip, który zachodzi na miętę oraz napisu „Designed by PUMA”.

Buty dostępne są już w sklepie PUMA.com oraz w sklepach partnerskich. Ich cena oscyluje w granicach stu dolarów. Co sądzicie o nowych sneakersach marki? Kupilibyście, czy raczej nie podoba się Wam ten styl? Neymar Jr. to odpowiednia osoba do promocji tego obuwia? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznam Waszą opinię na ten temat. Więcej wpisów na temat sneakersów znajdziecie klikając w ten link.