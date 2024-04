Nowa Alfa Romeo fabrycznie będzie miała 1000 KM mocy!

Nowa Alfa Romeo Stelvio, która zadebiutuje na rynku w 2025 roku, będzie jednym z najmocniejszych fabrycznie produkowanych SUVów. Według najnowszych przecieków samochód ten będzie generował prawie 1000 KM mocy! Tak, będzie elektryczny, ale ma być to model Quadrifoglio!

Idzie nowy SUV, którego moc zaskoczy każdego

Obecnie w ofercie włoskiej parki będącej własnością koncernu Stellantis znajdziemy cztery modele, z czego aż trzy to SUVy – sportowy sedan, czyli Giulia, dwa mniejsze SUVy Tonale i Milano oraz największy w ofercie marki pojazd, Stelvio. I to właśnie ten model dostanie swojego w pełni elektrycznego następcę, który ma oferować niesamowite osiągi.

Kolejna generacja Stelvio będzie elektryczna! Fot. MenWorld

Alfa Romeo premierą w pełni elektrycznego modelu Stelvio chce spełnić swoje postanowienie, które zakłada, że marka będzie wypuszczać nowe auto co roku do 2027 roku. W tym roku pokazano małego SUVa, jakim jest Milano. W przyszłym roku na rynku pojawi się nowa Alfa Romeo z napędem elektrycznym, która ma generować prawie 1000 koni mechanicznych mocy.

Włoska marka chce zminimalizować różnice między elektrykami a autami spalinowymi

Produkcja Giulii rozpoczęła się w 2015 roku, a do oferty marki rok później dołączyło Stelvio, dlatego też żywot tych modeli powoli dobiega końca. Kolejnym etapem w życiu SUVa marki jest elektryfikacja, a ta zapowiada się bardzo ciekawie. Jak się okazuje, Włosi pracują nad stworzeniem najszybszego SUVa na rynku, który będzie oparty na tej samej platformie, z której korzysta najnowszy Dodge Charger. A to oznacza, że producent ma dostęp do architektury 800 V, dającej zarówno szybkie ładowanie do 270kW, jak i dużą pojemność baterii oferującą ponad 700 km zasięgu.

Jeana-Philippe Imperato, dyrektor generalny marki, w wywiadzie dla AutoExpress powiedział, że chce zapewnić użytkownikom radość z jazdy, dlatego głównym priorytetem jest zastąpienie doświadczenia, jakie oferują samochody spalinowe. Co to oznacza? Według Imperato jest to “jazda, zatrzymanie się, ładowanie, wypicie kawy, skorzystanie z łazienki i do widzenia”. Jeśli trzeba czekać dwie godziny na naładowanie, to cała przyjemność z jazdy znika, tak samo, kiedy musisz jechać 130 km/h i wyprzedza cię Fiat Panda czy przyczepy kempingowe”.

Nowa Alfa Romeo będzie miała prawie 1000 KM mocy! Fot. MenWorld

Nowa Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio będzie elektrykiem

Jak wspomniał dyrektor generalny Alfy Romeo z portalem AutoExpress elektryczna Stelvio Quadrifoglio będąca w fazie rozwoju, generuje obecnie 941 konie mechaniczne. Nie jest to jednak finalna liczba, ponieważ inżynierowie mogą w fazie końcowej osiągnąć 986 KM. Imperato stwierdził, że jeśli się to uda, to auto będzie oferowało taką moc, jednak nie jest to największy priorytet dla marki i stwierdził, że dla klientów też.

Nowa Alfa Romeo będzie miała prawie 1000 KM mocy! Fot. MenWorld

O ile informacje o tym, że nowa Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio EV zostanie zaprezentowana w przyszłym roku, są już potwierdzone, to przy Giulii w dalszym ciągu stoi znak zapytania – nie wiadomo, czy model dostanie swojego następcę, ale mówi się o tym, że w planach jest stworzenie zarówno modelu elektrycznego, jak i spalinowego.

Źródło: opr. wł./AutoExpress