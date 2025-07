Lato rozkręca się na dobre – słońce praży, pot leje się strumieniami, a ty właśnie planujesz kolejny górski wypad? Dobrze się składa, bo Columbia ma dla ciebie coś, co pozwoli ci przetrwać te upalne dni w stylu… i bez uczucia roztopionego człowieka. Poznaj kolekcję Columbia Cool Hike, czyli techniczne ciuchy na lato, które łączą wygodę, nowoczesne rozwiązania i styl, za który twoje selfie z trasy będą zbierać same serduszka.

Nowa kolekcja ubrań Columbia Cool Hike.

Technologia, która chłodzi, chroni i działa

Kolekcja Columbia Cool Hike to coś więcej niż tylko ładne koszulki i spodenki. Columbia naprawdę postawiła na technologie, które robią różnicę, gdy temperatura skacze w górę. W skrócie: tu wszystko pracuje na to, żebyś czuł się świeżo i komfortowo – nawet po kilku godzinach marszu w pełnym słońcu.

Oto trzej bohaterowie technologicznego frontu:

Omni-Shade™ Sun Deflector – dzięki drobnym kropkom z dwutlenku tytanu odbija promienie słoneczne i chroni skórę przed szkodliwym UV. Efekt? Nie tylko się nie przypieczesz, ale też twoje ciało nie będzie się dodatkowo nagrzewać.

Omni-Wick™ – nie ma nic gorszego niż mokra od potu koszulka. Ten system odprowadza wilgoć z dala od skóry i przyspiesza jej odparowanie. Czyli: sucha koszulka, zadowolony ty.

Omni-Freeze™ Zero Ice – brzmi jak coś z Marvela, ale to po prostu system, który chłodzi, gdy zaczynasz się pocić. Do tego płaskie włókna zwiększają powierzchnię kontaktu ze skórą i szybciej odprowadzają ciepło. A te drobne wzorki w kształcie płatków śniegu? To nie ozdoba – to widoczny efekt działania tej technologii.

Nowa kolekcja ubrań Columbia Cool Hike.

Co warto mieć na sobie?

Na początek coś dla tych, którzy lubią łączyć praktyczność z nowoczesnym wyglądem: koszulka Summit Valley™ Half Zip Shirt (399,99 PLN). Długi rękaw, wysoki dekolt, otwory na kciuki i technologie, które chłodzą i chronią – to taka techniczna zbroja na szlaki. Bonus: materiał ogranicza rozwój bakterii, więc nie musisz się martwić o nieprzyjemny zapach nawet po całym dniu wędrówki.

Nowa kolekcja ubrań Columbia Cool Hike.

Szukasz czegoś bardziej minimalistycznego? Rzuć okiem na Cirque River™ Pro (239,99 PLN) – lekka, szybkoschnąca koszulka z chłodzeniem i filtrem UPF 40. Idealna, gdy chcesz czuć się lekko i swobodnie. A jeśli lubisz koszulki z grafiką – wersja Tunnel Valley™ (199,99 PLN) łączy funkcjonalność z luźniejszym, miejskim stylem.

Nowa kolekcja ubrań Columbia Cool Hike.

Na dół? Dla pań świetnie sprawdzą się spodenki Summit Valley™ II (279,99 PLN) – elastyczne, wygodne, szybkoschnące i z praktycznymi kieszeniami. Dla panów: Wanoga™ Shorts (369,99 PLN) z ochroną przeciwsłoneczną Omni-Shade™ UPF 50. Jedne i drugie nie tylko dobrze wyglądają, ale też działają wtedy, kiedy trzeba – czyli gdy pot leje się z czoła.

Nowa kolekcja ubrań Columbia Cool Hike.

Głowa też chce odetchnąć

Na szlaku warto też pomyśleć o ochronie głowy. Columbia ma w ofercie coś lekkiego i stylowego: czapka Mountaincap 3D Stretch Snap Back (149,99 PLN) z laserowo wycinanymi otworkami wentylacyjnymi i systemem Stretch fit – czyli nic nie ciśnie, nic nie zsuwa się z głowy. Alternatywa? Klasyczny kapelusz Bora Bora™ Booney (149,99 PLN) – z szerokim rondem, ochroną przeciwsłoneczną i odprowadzaniem wilgoci. Idealny na wielogodzinne wyprawy.

Nowa kolekcja ubrań Columbia Cool Hike.

Gdzie kupić Columbia Cool Hike?

Kolekcja Columbia Cool Hike i inne letnie propozycje Columbia są dostępne w sklepach stacjonarnych (m.in. w Warszawie – Westfield Mokotów, Zakopanem, Intersport) oraz online: sklep-columbia.pl, sportano.pl, modivo.pl, butyjana.pl i wielu innych.

Wniosek? Żar z nieba ci nie straszny

Jeśli do tej pory upały zniechęcały cię do letnich wędrówek, Columbia właśnie rozbroiła ten argument. Technologia, wygoda, przewiewność i styl – wszystko w jednym. Teraz możesz spokojnie zaplanować trasę, zabrać zapas wody i ruszyć w drogę. Bo gdy ciało chłodzi się samo, a ciuchy nie przypominają sauny – każda góra jest do zdobycia.

Sprawdź również kolekcję Columbia Boundless Explorer. Zerknij także na inne nasze publikacje o ubraniach i obuwiu.