Nowy MacBook za 2200 zł? To będzie ideał do pracy i nauki!

Wygląda na to, że Apple wreszcie szykuje się do małej rewolucji w swojej ofercie. Według najnowszych doniesień z Azji, firma może wprowadzić na rynek zupełnie nowy MacBook w cenie startowej wynoszącej 599 dolarów. Jeśli te plotki się potwierdzą, byłby to najtańszy laptop w historii Apple – i to taki, który mógłby zawalczyć z Chromebookami na szkolnych biurkach i w studenckich plecakach.

Nowy MacBook za 2200 zł? Na zdjęciu MacBook Air M3.

Pierwszy MacBook z chipem z iPhone’a

O pomyśle tańszego Maka mówiło się już w czerwcu, kiedy znany analityk Ming-Chi Kuo zdradził, że Apple pracuje nad 13-calowym laptopem dla osób, które chcą MacBooka, ale niekoniecznie chcą od razu wydawać prawie tysiąc dolarów. Teraz plotki nabierają kształtu. Raport DigiTimes sugeruje, że komputer faktycznie powstaje i ma kosztować między 599 a 699 dolarów. Dla porównania – obecny MacBook Air startuje od 999 dolarów (899 w wersji dla studentów). Różnica jest więc spora.

Co ciekawe, nowy model MacBook ma być wyjątkowy, bo napędzany układem A18 Pro – tym samym, który trafił do iPhone’a 16 Pro. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii MacBook będzie działał nie na chipie z serii M, a na procesorze znanym ze smartfona. To ruch dość odważny, bo układy M mają więcej rdzeni, większą pamięć i lepsze wsparcie dla monitorów. Ale jeśli priorytetem ma być cena – wybór A18 Pro brzmi logicznie.

Nowy MacBook za 2200 zł? Podobno z procesorem z iPhone.

Nowy MacBook ma mieć mniejszy ekran i lżejszą konstrukcję

Sam laptop ma być też nieco mniejszy od Air’a. Zamiast 13,6 cala dostaniemy ekran 12,9 cala – czyli bardziej kompaktowy rozmiar, który wielu osobom może przypaść do gustu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze komponenty trafią do produkcji jeszcze pod koniec trzeciego kwartału 2025 roku, a gotowe urządzenie może pojawić się na rynku pod koniec przyszłego roku lub na początku 2026.

Nowy MacBook za 2200 zł? Na zdjęciu MacBook Air M3.

Kolorowy MacBook?

Apple, jak zwykle, planuje też przyciągnąć uwagę wyglądem. Mówi się, że nowy MacBook będzie ultracienki, lekki i dostępny w kilku wersjach kolorystycznych – srebrnej, niebieskiej, różowej i żółtej. Trochę powiew świeżości w porównaniu do klasycznych, stonowanych MacBooków.

Jeden haczyk – brak Thunderbolta

Jest jednak jeden haczyk. Chip A18 Pro nie obsługuje Thunderbolta, więc zapomnijmy o ultraszybkich złączach znanych z droższych modeli. Na pokładzie zobaczymy zwykłe porty USB-C. Pytanie brzmi: czy komuś naprawdę będzie to przeszkadzać, skoro mówimy o najtańszym MacBooku w historii?

Tani nowy Macbook to potencjalny hit sprzedaży

Prognozy mówią, że Apple może sprzedać od 5 do 7 milionów takich laptopów rocznie, co solidnie podbiłoby całkowitą sprzedaż komputerów firmy. Wygląda więc na to, że tani MacBook nie będzie tylko ciekawostką, ale realnym hitem.

Skusisz się?

No dobrze – cena niższa, wygląd świeży, kompaktowe wymiary i Apple w logo. Brzmi jak przepis na sukces. Pytanie tylko: czy Ty skusiłbyś się na takiego budżetowego MacBooka? Przy okazji sprawdź nasz test MacBook Air M3.

