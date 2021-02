To już trzecia premiera producentów z Japonii, ale teraz przyszła pora na model na który czekali polscy klienci. Nowy Nissan Qashqai 2021 odważnie wkracza na rynek z powiększonym i unowocześnionym modelem. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się o tym w przyszłym tygodniu, gdyż będziemy mogli zobaczyć go na żywo.

Druga generacja Qashqaia stała się w Polsce wprost hitem sprzedaży. Na ulicach spotkać go można na każdym skrzyżowaniu. Co przekonało klientów do zakupu tego modelu? Powodów było wiele, ale poprzednia generacja miała też sporo wad, o które ewidentnie teraz japońscy inżynierowie zadbali. Czy będzie lepiej? Przekonamy się na prezentacji statycznej.

Nowy Nissan Qashqai 2021 sporo urósł

Japończycy ewidentnie poszli po rozum do głowy i w końcu zaczynają produkować auta na europejskie rozmiary. Nowy Qashqai będzie produkowany na płycie podłogowej CMF-C. Jest ona o wiele bardziej nowoczesna. To dzieło współpracy Nissana z Renault. Co za tym idzie?

Rozstaw osi zwiększył się o 25 mm, co da o wiele więcej przestrzeni na tylnej kanapie oraz w bagażniku, a tam doszło kolejne 50 litrów pojemności. Jest to również zasługa obniżenia obniżenia podłogi w nim, a sam próg załadunkowy został obniżony o 2 centymetry. Poza tym sama długość auta zwiększyła się o 35 mm, szerokość o 32 mm i wysokość o 10 mm. Nowa generacja będzie miała wymiary : 4425 mm długości, 1838 szerokości i 1635 mm wysokości.

Nissan Qashqai 2021 to odważniejszy wygląd

Co do stylistyki to już powoli się do niej przyzwyczailiśmy patrząc na obecnego Juke. Jednak czy to nie odstraszy potencjalnych klientów? Nowy model jest bardziej masywny i od razu widać, że większy. Z przodu wyróżniać go będą charakterystyczne światła do jazdy dziennej, które wykonane zostały w technologii LED. W topowych odmiana posiadać będą 12 osobnych sekcji na każdą lampę, a to z pewnością polepszy właściwości doświetlania drogi.

Z tyłu jest już zdecydowanie spokojniej. Kształty są bardziej wyraźnie, jednak widać sporo podobieństwa do poprzednika. Ważniejsze jest to, że teraz oferowany będzie w aż 16 kolorach, a pięć z nich w dwukolorowej konfiguracji z kontrastującym dachem.

W środku deska rozdzielcza jest praktycznie ta sama co w prezentowanym kilka dni temu Mitsubishi Outlanderze. Mi się podoba i wprowadza powiew świeżości do modelu.

Na środku znajdziemy nowy system multimedialny z 12,3 calowym ekranem oraz wirtualny kokpit. Kierownica też jest nowa, grubsza i z nowymi funkcjami. Z nowości pojawi się również wyświetlacz HUD o przekątnej 10,8 cala.

Sprawdź również nasz test Qashqaia 1.3 DIG-T.

Nissan Qashqai będzie się lepiej prowadzić

To za sprawą przeprojektowanego systemu zawieszenia. Z przodu pojawi się układ z kolumnami MacPhersona, zaś z tyłu będą dwa warianty. Podstawowa posiadać będzie belkę skrętną. W przypadku jednak wybrania 20″ alufelg lub wersji z napędem na cztery koła dostaniemy zawieszenie wielowahaczowe multi-link. A to z pewnością poprawi właściwości jezdne.

Nowy napęd e-POWER

Będzie to całkowita nowość i pierwsze takie auto wyprodukowane przez Nissana. Konstrukcja będzie się składać z dwóch silników: spalinowego o pojemności 1.5 i mocy 160 KM oraz elektrycznego o mocy 190 KM. Jednak nie będą one wspólne napędzać auta. Silnik spalinowy będzie pełnił funkcję generatora i wytwarzał energię dla silnika elektrycznego, który będzie napędzał samochód. Producent mówi, że wrażenia z jazdy będą przypominać te znane z elektryków. I wygląda na to, że to nie będzie hybryda, tylko samochód elektryczny z agregatem w zestawie.

Nowy Nissan Qashqai 2021 silniki

Nie mogło zabraknąć dobrze znanej nam jednostki 1.3 DIG-T – znanej i lubianej, która powstała również we współpracy z Renault. Oferować ma dwa warianty mocy 140 KM lub 160 KM. Obydwie w standardzie otrzymają 6-biegową skrzynię manualną lub skrzynię XTRONIC ( czyli CVT). W wersji z automatyczną skrzynią biegów do wyboru mamy również wariant z napędem na obie osie.

Więcej informacji i wrażeń spodziewajcie się przy premierze stacjonarnej w Polsce.