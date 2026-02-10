Nowy Suzuki Across z mocnym silnikiem 2.5l! Co się zmieniło?

Japońska marka pokazała nowy model, chociaż oczywiście jest on doskonale znany. Suzuki Across został wyposażony w napęd PHEV (hybryda plug-in), który korzysta z 2,5-litrowego silnika benzynowego.

Nowy SUV Suzuki Across 2.5 PHEV.

To nie żaden lifting, to nowy model, który oczywiście bardzo mocno nawiązuje do Toyoty RAV4. Nic dziwnego, obie marki – Suzuki i Toyota bardzo mocno ze sobą współpracują pod kątem właśnie tego dużego SUV-a oraz kombi. Dlaczego? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… sami wiecie. Oczywiście, dla Suzuki dużym kłopotem są normy emisji spalin, które RAV4, a konkretnie Across pozwala spełnić. Stąd też naturalną koleją rzeczy było to, że po premierze Toyoty, Suzuki również pokaże swoją wersję tego dużego SUV-a.

Nowy SUV Suzuki Across 2.5 PHEV.

Nowa generacja Suzuki Across – co się zmieniło?

Oczywiście, nie jest to „wierna kopia” RAV4, co jest rzeczą oczywistą. Auta te nieznacznie, ale jednak różnią się od siebie. Przede wszystkim mamy zupełnie inny front – w tym zmodyfikowany grill. Suzuki Across 2026 posiada również spore nadkola i bardzo mocne i liczne przetłoczenia, które z pewnością spodobają się wielu klientom. Ogólnie, jeśli chodzi o całokształt, nowy model jest bardzo atrakcyjny i przyciąga wzrok. Jeśli chodzi o kolorystykę, marka zdecydowała się na cztery stonowane warianty: Massive Gray, Ever Rest, Super White oraz Attitude Black. Mamy więc biały, szary, czarny i ciemnozielony.

Nowy SUV Suzuki Across 2.5 PHEV.

Wnętrze jest bardzo minimalistyczne i do Suzuki dotarła wszechobecna „ekranoza”. Mamy tablet w centralnym miejscu kokpitu. Za kierownicą nie znajdziemy kolejny ekran. Niestety, klimatyzacją sterujemy za pomocą wyświetlacza – nie ma fizycznych przycisków odpowiedzialnych za ten element wyposażenia. Warto zerknąć w kierunku foteli. Oferują funkcję pamięci dla dwóch użytkowników i pozwalają na 8-kierunkową regulację. Przednie są podgrzewane. Producent w przypadku siedzisk zastosował połączenie skóry syntetycznej i tkaniny.

Wnętrze Suzuki Across 2.5 PHEV.

Jeśli chodzi o bagażnik, mamy do dyspozycji 446 litrów, a więc z jednej strony skromnie, z drugiej całkiem… rozsądnie. Pokrywa jest sterowana elektrycznie i możemy ją otworzyć za pomocą ruchu nogi, co w wielu przypadkach może ułatwić załadunek.

Bagażnik Suzuki Across 2.5 PHEV.

Nowa hybryda PHEV

Zazwyczaj Suzuki kojarzy się z motorami o małej pojemności – oczywiście, mówimy tu o samochodach, gdyż w przypadku silników zaburtowych czy motocykli, Japończycy potrafią „pokazać pazur”. Tak czy inaczej, współpraca Suzuki z Toyotą oznacza wprowadzenie do oferty samochodu z silnikiem o dużej pojemności. W tym przypadku mówimy o 2,5-litrowej jednostce, która wspiera nowy system hybrydowy.

Finalnie, połączenie silnika elektrycznego i spalinowego ma nam dać dużą wydajność i spory zasięg na samym prądzie. Mówimy nawet o stu kilometrach w trybie EV! Co ciekawe, moc systemowa RAV4 wynosi 304 KM, a przyspieszenie do setki trwa 5,8 sekundy, natomiast Suzuki Across według specyfikacji posiada silnik spalinowy o mocy około 142 KM oraz elektryczny dający 204 KM na przód i około 54 KM na tył, co jednak przekłada się na przyspieszenie do setki w 6,1 sekundy.

Suzuki Across 2.5 PHEV.

Nowoczesne rozwiązania w Suzuki Across

Auto zostało wyposażone w szereg systemów, które mają wspierać nas podczas jazdy – mam tu na myśli bezpieczeństwo, a więc radary do monitorowania tego, co dzieje się wokół samochodu oraz komfort jazdy, bo przecież kamera 360 z widokiem 3D oraz aktywny tempomat do takowych należy. Co ciekawe, system DRCC, który posiada najnowszy SUV Suzuki łączy się z mapami nawigacji, a to oznacza np. zmniejszenie prędkości, kiedy auto zbliża się do bramek czy do skrzyżowań.

