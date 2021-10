Nowy szef Amazon twierdzi, że firma poprawi traktowanie pracowników

Andy Jassy twierdzi, że polityka firmy, która dotyczyła urlopów w związku z COVID-19 została w zeszłym roku wdrożona niepoprawnie. Cóż, ja bym jednak skupił się na tym, by faktycznie pracownicy Amazon byli traktowani dobrze. Tym bardziej, że firma chce być najlepszym pracodawcą na Ziemi. Wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed Amazonem, by faktycznie móc starać się o takie wyróżnienie.

Niejednokrotnie słyszeliśmy o tym, że pracownicy Amazon nie do końca traktowani są dobrze. W ogóle zacznijmy od tego, że przecież – z tego co mi wiadomo – niewolnictwo zostało już dawno zdelegalizowane. Jak więc może dochodzić do sytuacji, że ktoś, kto pracuje, jest traktowany źle. Według mnie to niedopuszczalne. Jak donosi CNBC nowy szef Amazon, Andy Jassy poinformował o zmianach, które mają na celu poprawę warunków pracy. W raporcie wymienił między innymi nieudane wdrożenie przez przedsiębiorstwo polityki urlopowej COVID-19 w ubiegłym roku. Warto wspomnieć o tym, że dwa tygodnie w związku z chorobą to zdecydowanie za krótki czas. Mało tego, jeśli pracownik poprosił o przedłużenie, miał usłyszeć groźby o zwolnieniu. Jest to niedopuszczalne! Przypominam, że Amazon zatrudnia 1,2 mln pracowników.

Szczyt GeekWire – Amazon ma zmienić warunki pracy

Jak możemy przeczytać na łamach portalu Cnet.com, Anty Jassy przyznał, że system urlopowy nie działał tak, jak należy. Co ciekawe, obecnie przedsiębiorstwo stoi w obliczu wzmożonej kontroli praktyk pracowniczych. Z kolei Krajowa Rada ds. Stosunków Pracy uznała za zasadne skargi na Amazon, który podejmuje tak zwane działania odwetowe wobec pracowników, którzy buntują się w celu uzyskania lepszych warunków pracy. Według New York Times ciężko chory pracownik otrzymywał powiadomienia dotyczące powrotu do pracy, pomimo problemów zdrowotnych.

Pamiętajmy jednak o tym, że system urlopowy to kropla w morzu potrzeb. Tak naprawdę szef Amazon nie podał szczegółów na temat tego, co poszło nie tak z polityką urlopową firmy. Mało tego, nie wymienił innych obszarów, które przedsiębiorstwo powinno poprawić. Stwierdził jedynie, że jest wiele rzeczy, które można zrobić lepiej. Czy taka odpowiedź zadowoli pracowników? Nie wydaje mi się.