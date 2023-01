Nowy wygląd Wykop.pl. W końcu jest nowocześnie i ładnie

Wykopowicze mogą od dziś cieszyć się nową odsłoną portalu. Nowy wygląd Wykop.pl wprowadza świeżość, nowoczesność i intuicyjną obsługę. W końcu ta witryna wygląda tak, jak powinna w 2023 roku. Nawiązania wizualne do Reddit są, to fakt, ale zdecydowanie Wykop jest nowocześniejszy, bo nasz, Polski!

Nie wiem, to chyba moja jakaś taka rutyna. Przychodzę do pracy, sprawdzam to, co napisali koledzy z innych redakcji, ale i zawsze, ale to zawsze odwiedzam Wykop.pl, który jest dla mnie ciekawym, alternatywnym źródłem informacji. Dziś odwiedzając ten portal doznałem lekkiego szoku. Ten archaiczny wygląd poszedł w końcu w niepamięć. Jest ładnie, czysto, nowocześnie i, co najważniejsze, bardzo intuicyjnie. Fakt, obecnie portal przeżywa jeszcze rewolucję pod kątem wizualnym, gdyż wiele rzeczy nie działa, czasami coś się wyświetla, a czasami nie, ale najważniejsze jest jedno – w końcu zobaczymy nową odsłonę tego popularnego w Polsce serwisu.

Coś się kończy, np. Shopee w Polsce, a coś zaczyna – tu mam na myśli nową odsłonę popularnego portalu. Warto zauważyć, że nowy Wykop to nie rewolucja wizualna, ale również techniczna. Autorzy chwalą się, że kod został napisany od podstaw, a to oznacza, że zmiana powinna dotyczyć również kwestii bezpieczeństwa. O wydajności nie wspominając, aczkolwiek w tym przypadku nie miałem na co narzekać.

Co nowego na Wykop? Przede wszystkim użytkownicy dostaną nową wyszukiwarkę. Pojawiły się także nowe kategorie, aczkolwiek będzie można tworzyć także swoje, o ile oczywiście posiadacie konto na tym portalu. Zmieniła się także delikatnie podstrona profilu użytkownika. Jest bardziej przejrzysta, po prostu, ładniejsza. Schludnie wygląda również sekcja komentarzy. Widać dobry podział na same komentarze, jak i odpowiedzi na nie.

Dodawanie nowych znalezisk na Wykopie odbywa się teraz za pomocą przycisku umieszczonego w prawym dolnym rogu, a nie tak jak dotychczas, gdy był on umieszczony na górze. Jeśli już znajdziemy ciekawy link, możemy w prosty sposób edytować tytuł, opis, a także dodać miniaturę z dysku naszego komputera.

Podsumowując, nowy Wykop.pl wygląda dobrze. Fakt, wymaga dopracowania, ale zdecydowanie zmiany można uznać za konieczne i wprowadzone “z głową”. Odwiedzacie ten portal?