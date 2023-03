Odszkodowanie za szczepienie na COVID-19. Możesz je dostać?

Koronawirus w dalszym ciągu z nami jest, jednak społeczność nauczyła się z nim żyć i mało kto zwraca już na niego uwagę. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, które sugerują, że można dostać odszkodowanie za szczepienie na COVID-19. Czy to możliwe?

Odszkodowanie za szczepienie na COVID-19?

Koronawirus zostanie z nami na zawsze, jednak wydaje się, że już nikt nie przejmuje się pandemią, która zresztą dobiega końca. To jednak nie przeszkadza oszustom, którzy chcą w ten sposób wzbogacić się na osobach, które przyjęły szczepionkę. Głoszą oni bowiem, że dostępne jest odszkodowanie za szczepienia na COVID-19.

Odszkodowanie za szczepienie na COVID-19? O co chodzi? Fot. mat. wł.

Oszuści uruchomili kampanię phishingową, która skierowana jest do osób zaszczepionych na COVID-19. Proponując odszkodowanie za szczepienie, chcą oni wyłudzić pieniądze od Polaków. Niestety, może im się to udać, ponieważ ich działania wyglądają na bardzo realne.

Oszuści chcą nabrać naiwnych

Reklama, która oferuje odszkodowanie za szczepienie na COVID-19 jest bardzo wiarygodna i po jej kliknięciu zostajemy przekierowani na witrynę przypominającą stronę rządową. Znajdziemy na niej logotyp Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. Podejrzenia powinny pojawić się już w momencie, kiedy proszeni jesteśmy o podanie danych naszych kart płatniczych.

Odszkodowanie za szczepienie na COVID-19? O co chodzi? Fot. Mat. Wł.

To właśnie na karty płatnicze mamy dostać rzekome odszkodowanie za to, że przyjęliśmy szczepionkę przeciwko COVID-19. Oczywiście to wszystko jest oszustem, a osoby, które za to odpowiadają, chcą dostać się do naszych pieniędzy. Niestety, nieuważne osoby, albo te, które wierzą w tego typu rzeczy, mogą się na to nabrać.

Źródło: Czwórka Polskie Radio (viaTelepolis)