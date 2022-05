ORLEN zastąpi 185 stacji Lukoil na Węgrzech i Słowacji

ORLEN po połączeniu z LOTOS planuje rebranding wszystkich stacji należących do MOL, które zlokalizowane są na Węgrzech i Słowacji. Mowa o 185 lokacjach.

Po przejęciu stacji Lukoil, które należą do MOL, ma dojść do rebrandingu. Oczywiście, stanie się to po finalizacji połączenia ORLEN z LOTOS. Mowa między innymi o 79 stacjach znajdujących się na Węgrzech. Jak informuje Prezes Zarządu PKN ORLEN, Daniel Obajtek „Rozszerzamy naszą sieć sprzedaży detalicznej i równolegle rozważamy dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Akwizycja stacji na nowych rynkach jest elementem realizowanego przez nas procesu budowy multienergetycznej firmy. Tylko silna, zdywersyfikowana firma zagwarantuje bezpieczeństwo polskiej gospodarki i obywateli w obszarze dostaw paliw i energii w akceptowalnych cenach. Jest to szczególnie ważne dziś, w kontekście zagrożeń, których jesteśmy świadomi, nie tylko na rynku energetycznym„.

Może się tak stać za sprawą umowy z Saudi Aramco. Współpraca z partnerem z Bliskiego Wschodu ma obejmować zabezpieczenie dostaw ropy naftowej na poziomie 20 milionów ton rocznie. Ma to pokryć 45% zapotrzebowania grupy zarówno w naszym kraju, jak i na Czechach i Litwie. Grupa ORLEN ma przejąć 144 stacji paliw na Węgrzech, a także 41 stacji na Słowacji. Co ciekawe, dziś stacje zagraniczne to 37% całej sieci, a koncern planuje aż 45% do 2030 roku.

Po finalizacji transakcji, marki Lukoil i MOL zostaną zastąpione przez naszą rodzimą firmę. Czy to wpłynie na ceny paliw? Sami sobie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Szczegóły na temat planów przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie internetowej.