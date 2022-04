To koniec. Ostatni Ford Mondeo MK5 wyjechał z fabryki

Nic nie może przecież wiecznie trwać brzmią słowa popularnej piosenki śpiewanej przez Annę Jantar. Nie inaczej jest w przypadku motoryzacji, która zmienia się na naszych oczach. Niestety, sedany wymierają. Klienci wolą crossovery i SUV-y, co widać na słupkach sprzedażowych. Dlatego też ostatni Ford Mondeo MK5 wyjechał z fabryki. Następcy w Europie nie będzie. Pożegnajmy to auto minutą ciszy.

Mam duży sentyment do tego auta. Jeździłem kiedyś MK3 i tak od tamtej pory po prostu lubię patrzeć na przejeżdżające Mondeo. Tym bardziej, że jeździ ich na ulicach od groma, chociaż tak naprawdę najczęściej pojawia się na najnowsza generacja. Tak czy inaczej, jeśli w Twojej „flocie” miał pojawić się nowy, skonfigurowany pod Ciebie Ford Mondeo MK5 to muszę Cię zasmucić. Spóźniłeś się. Pozostaje więc sprawdzić to, co zostało dealerom. Cóż, na stronie producenta widnieją zaledwie 24 sztuki, z czego najtańsza za 135 tysięcy złotych brutto. Mowa o hybrydowym sedanie w wersji Titanium. Najdroższy Ford Mondeo MK5 znaleziony w ogłoszeniu wyceniony został na 212 tysięcy złotych. To kombi w dieslu z automatem.

Ostatni Ford Mondeo MK5 wyjechał z fabryki

Ostatnią generacją sprzedawaną w Europie jeździ Mateusz, który Mondeo sprowadził z USA. Auto sobie chwali i widać, że nie tylko on ma dobre zdanie na temat tego modelu. Osobiście też miałem okazję testować hybrydowe Mondeo, które zachwyciło mnie znikomym zapotrzebowaniem na paliwo. Krótko mówiąc, Ford Mondeo MK5 to solidny wóz, który co prawda jest bardzo lubiany, jednak nie oszukujmy się, przestał być na tyle aktualny i nowoczesny, by nadal interesować potencjalnych klientów. W 2020 sprzedano ponad 21 tysięcy egzemplarzy, z kolei w 2021 było ich lekko ponad 13 tysięcy. Mowa o sprzedaży w Europie.

Federico Ertl, który jest inżynierem w hiszpańskiej fabryce Forda poinformował na swoim profilu na LinkedIn iż z taśmy zjechały dwa ostatnie egzemplarze tego popularnego w Europie samochodu. Federico napisał, że jest mu smutno i to mnie nie dziwi.

Czy kolejne Mondeo pojawi się w Europie?

Nie ma szans. Przynajmniej na chwilę obecną. Chociaż Ford Explorer też przecież był sporym zaskoczeniem na europejskim rynku. Tak czy inaczej, Ford Mondeo MK6 powstaje ale zakupić go mogą tylko chińscy klienci. Szkoda, bo auto wygląda obłędnie.