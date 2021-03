Pasek męski – jak prawidłowo dobrać rozmiar?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Zbyt długi pasek męski do spodni nie spełniać będzie swoich podstawowych funkcji, a co najważniejsze, nie będzie również prezentować się zbyt okazale. Wbrew pozorom, aby wybrać odpowiednią długość paska należy znać nie tylko idealny obwód pasa.

Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jak wybrać idealny pasek męski.

Rozmiarówka – co trzeba wiedzieć?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że każdy producent pasków męskich stosuje nieco inną rozmiarówkę, dlatego też mogą pojawić się mniejsze lub większe problemy z wybraniem odpowiedniej długości. Najczęściej rozmiar pasków męskich przedstawia długość od początku klamry do środkowej dziurki. Zdecydowanie rzadziej podawana jest całkowita długość paska.

Jak poprawnie zmierzyć obwód w pasie?

Jak wspomniano powyżej, w pierwszej kolejności należy poświęcić nieco czasu, aby dokładnie zmierzyć obwód w pasie. Aby uzyskać dokładny pomiar, najlepiej skorzystać z pomocy miarki krawieckiej. Jeżeli istnieje taka możliwość to warto dokonać pomiaru w pozycji stojącej, bez ubrań. Ważne jest również to, aby zmierzyć obwód w pasie bezpośrednio po posiłku. Błędem jest także wciąganie i nadmierne wypychanie brzucha. Pomiaru dokonuje się około 1 cm poniżej pępka. Wynika to oczywiście z tego, że to właśnie w tym miejscu obwód jest najszerszy.

Jak dobrać idealny pasek męski do spodni?

Paski męskie mają zazwyczaj nieparzystą liczbę dziurek. Większość producentów oferuje paski z 5 albo 7 dziurkami. Z praktycznego punktu widzenia najlepiej wybrać pasek, którego długość sięgać będzie do środkowej dziurki. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można w każdej chwili regulować pasek, gdy nieco się przytyje albo schudnie. Jeżeli rozmiary pasków męskich podawane są w całości, to należy odjąć około 14-16 cm. Gdy posiadamy stary pasek i ma on idealną długość, to można oczywiście sprawdzić jego rozmiar.

Pasek męski Nie tylko długość się liczy?

Wybierając paski męskie warto zwrócić uwagę nie tylko na długość, ale również na szerokość. Kluczem do sukcesu jest to, aby szerokość paska idealnie dopasować do szlufek w spodniach. Dobry pasek nie może być ani za wąski, ani za szeroki. W przypadku pasków męskich nie ma zazwyczaj żadnego problemu, ponieważ większość producentów oferuje standardowe modele. Problemy pojawiają się z kolei w przypadku pasków damskich. Wynika to oczywiście z tego, że paski zakładane są nie tylko do spodni, ale również do sukienek i spódnic. W jeansowych spodniach najczęściej zakłada się dość szerokie paski. Wynika to oczywiście z tego, że szlufki są wówczas szersze i dość grube.

