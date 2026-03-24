Philips 8000 LatteGo Pro. Poranki zaczynają wyglądać inaczej

Marzy Ci się coś więcej niż mała czarna rano? Tak, wiem, czasami pojawia się ochota na nutkę fantazji. Jeśli chcesz wypić kawę z różnych stron świata, zobacz ekspres Philips 8000 LatteGo Pro. On dosłownie zmieni dom w kawiarnię. Skąd to wiem? Cóż, ponad pięćdziesiąt rodzajów napojów mówi samo za siebie, prawda?

Nie wiem jak to wygląda pod kątem zdrowia, ale mój dzień musi zaczynać się od kawy. Starannie dobieram ziarna, by cieszyć się smakiem mojego ulubionego napoju. Od pewnego czasu korzystam z lokalnej palarni Trip Coffee, która dostarcza mi świetną kawę, właśnie taką jak lubię. Może to nałóg, jednak po takiej małej filiżance dzień od razu staje się lepszy. OK, ziarna to podstawa, fakt, jednak nie sposób pominąć w tym całym procesie przygotowania napoju ekspresu. To właśnie on mieli, dostarcza wodę i wyciska cały smak. Do sprzętu powinniśmy podchodzić tak samo rygorystycznie, jak do ziaren. Podobno jeden z modeli ma nam zagwarantować najwyższą jakość, bez jakichkolwiek kompromisów. Przynajmniej tak twierdzi producent.

Philips 8000 LatteGo Pro zamienia nasz dom w coffee spot

To słowa producenta, chociaż patrząc to, co oferuje ten model, jestem w stanie w to uwierzyć. Tym bardziej, że Philips 8000 LatteGo Pro faktycznie ma gwarantować przygotowanie ponad pięćdziesięciu rodzajów napojów kawowych – tych gorących, jak i mrożonych. Dzięki temu możemy wypić klasyczny da Melbourne napój, by za chwilę cieszyć się klimatem paryskiej kawiarni. Oczywiście, potrzebna będzie „nutka” wyobraźni, jednak to nie zmienia faktu, że wśród przepisów, jakie udostępnia ekspres marki Philips mamy między innymi klasykę – espresso, cafe au lait oraz ciekawe galao, melange oraz black eye. Co ciekawe, za sprawą funkcji cold brew możemy przygotować kawę mrożoną – tak jak lubimy.

Nowoczesny i zaawansowany ekspres w naszym domu

O tym, że możemy wybrać pośród kilkudziesięciu gotowych przepisów już wiesz. Faktycznie, nawet ekspres, z którego korzystam od lat, Melitta Barista TS Smart nie daje mi takich możliwości. Chociaż szczerze? I tak wybieram pośród czarnej cafe creme lub espresso. Model 800 LatteGo Pro marki Philips wyróżnia się na tle konkurencji również tym, że daje nam kontrolę i to dla mnie jest ważniejsze niż milion gotowych przepisów. Możemy ustawiać spośród siedmiu poziomów intensywności, możemy również ustawiać moc, ilość i temperaturę kawy. W doborze precyzyjnych parametrów pomoże nam również „asystent baristy”, który dostosuje je do rodzaju ziaren i naszych preferencji.

Analizując również kwestie techniczne, nie sposób nie wspomnieć o zastosowaniu ceramicznego młynka, który wpływa na niezawodność tego intensywnie używanego mechanicznego elementu. Może się przecież zużywać, prawda? Tym bardziej, że młynek jest w pewnym sensie mocno obciążany pracą. Plusem jest również technologia SilentBrew, która ma za zadanie pracować cicho. Jak jest w praktyce? To być może pokażą przyszłe testy praktyczne, jednak dziś marka chwali się uzyskaniem certyfikatu Quiet Mark. Mamy również do dyspozycji aplikację HomeID, która pozwala nam na przygotowanie kawy bez podchodzenia do ekspresu. Jestem jednak ciekawy jak ona działa, ponieważ przecież pierwsze uruchomienie oznacza czyszczenie wszystkich elementów systemu. Czy ta brudna woda ląduje w filiżance, do której później wlewana jest kawa? Cóż, trzeba to sprawdzić.

Zimna czy gorąca? Jak wolisz

Philips 8000 LatteGo Pro został wyposażony w dwie karafki na mleko. Wszystko po to, by móc przygotować idealnie spienione, a więc perfekcyjnie pasujące zarówno do gorących, jak i do mrożonych kaw. System LatteGo jest znany na rynku już od wielu lat. Pamiętam jak miałem okazję testować model 5000 LatteGo, który wspominam całkiem miło. Technologia poszła oczywiście do przodu, czego efektem jest zastosowanie takiego rozwiązania jak oferowanie dwóch karafek w 8000 LatteGo Pro. Warto wspomnieć o tym, że ten system spieniania mleka składa się z dwóch elementów, co ułatwia jego czyszczenie.

Ile kosztuje i gdzie kupić Philips 8000 LatteGo Pro?

Prezentowany model w konkretnej wersji EP8757/20 można kupić między innymi w Media Expert. Jego cena wynosi obecnie 3799 zł. Oczywiście, jest to model automatyczny o mocy 1500 W, który oferuje ciśnienie na poziomie 15 bar. Sprzęt wyposażono w 1,9-litrowy zbiornik na wodę, a pojemnik na kawę mieści 275 g ziaren, jednak, co ważne, możemy również wykorzystać podczas przygotowania napoju kawę mieloną.