Ten piekarnik Bosch sam się czyści. Zobacz jak to możliwe!

Polacy kochają piec – i to nie od dziś. Sernik z kruszonką, domowy chleb na zakwasie, zapiekanka z ziemniakami i boczkiem, a może świąteczna kaczka z jabłkami? A wiesz, że piekarnik Bosch potrafi… sam się wyczyścić? Każdy z nas ma swoje kulinarne wspomnienia, które pachną domem. Ale jest też druga strona medalu: piekarnik po takiej uczcie często wygląda jak po bitwie. Tłuszcz, przypalony sos i godziny szorowania. Brzmi znajomo?

Piekarnik Bosch Serie 2.

Piekarnik Bosch, który czyści się sam

Bosch ma na to prostą odpowiedź. Nowy piekarnik Bosch Serie 2 z funkcją czyszczenia pirolitycznego sprawia, że pieczenie znów staje się czystą przyjemnością – dosłownie. Wystarczy nacisnąć przycisk, a urządzenie rozgrzeje się do wysokiej temperatury, zamieniając wszystkie zabrudzenia w drobny popiół. Po wszystkim wystarczy przetrzeć wnętrze ściereczką – i gotowe. Bez detergentów, bez szorowania, bez stresu.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią gotować, ale niekoniecznie sprzątać po wszystkim. Co ważne, piekarnik Bosch jest produkowany lokalnie – we Wrocławiu, więc wspiera też polską gospodarkę.

Piekarnik Bosch Serie 2.

Inteligentny pomocnik w kuchni

Ale czyszczenie to dopiero początek. Serie 2 to także sprytne rozwiązania, które ułatwiają gotowanie na co dzień. Dzięki programowi AutoPilot 10 wystarczy włożyć potrawę, podać jej wagę i wybrać odpowiedni tryb – piekarnik sam ustawi temperaturę, czas i rodzaj grzania. Ty tylko wyjmujesz gotowy obiad i zbierasz komplementy.

Nowoczesny design i technologia

Nie zabrakło też nowoczesnych detali, takich jak sterowanie LED Touch Control, które zastępuje klasyczne pokrętła. Panel wygląda elegancko, łatwo się czyści i jest intuicyjny w obsłudze. A termoobieg 3D pozwala piec nawet na trzech poziomach jednocześnie – idealnie, gdy przygotowujesz muffiny, lasagne i ciasteczka w tym samym czasie.

Piekarnik Bosch Serie 2.

Pieczenie bez stresu

Piekarnik Bosch Serie 2 to przykład, że nowoczesna technologia może iść w parze z codzienną wygodą. Pieczenie staje się prostsze, szybsze i – przede wszystkim – czystsze. W końcu w kuchni chodzi o smak, a nie o sprzątanie.

Więc jeśli marzysz o powrocie do tradycyjnych polskich smaków bez walki z przypalonym tłuszczem – nowy piekarnik Bosch może być Twoim najlepszym pomocnikiem. Zostaw szorowanie w przeszłości i skup się na tym, co naprawdę ważne: czystej przyjemności pieczenia.

