Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Ten piekarnik Bosch sam się czyści. Zobacz jak to możliwe!

Lubisz piec? Każdy lubi. Nikt za to nie przepada za sprzątaniem. W tym przypadku piekarnik robi to za Ciebie.
Autor:Natalia Bajek
13/10/2025
Piekarnik Bosch Serie 2. Piekarnik Bosch Serie 2.
Piekarnik Bosch Serie 2.
Spis treści ukryj
1. Piekarnik Bosch, który czyści się sam
2. Inteligentny pomocnik w kuchni
3. Nowoczesny design i technologia
4. Pieczenie bez stresu

Polacy kochają piec – i to nie od dziś. Sernik z kruszonką, domowy chleb na zakwasie, zapiekanka z ziemniakami i boczkiem, a może świąteczna kaczka z jabłkami? A wiesz, że piekarnik Bosch potrafi… sam się wyczyścić? Każdy z nas ma swoje kulinarne wspomnienia, które pachną domem. Ale jest też druga strona medalu: piekarnik po takiej uczcie często wygląda jak po bitwie. Tłuszcz, przypalony sos i godziny szorowania. Brzmi znajomo?

Piekarnik Bosch Serie 2.
Piekarnik Bosch Serie 2.

Piekarnik Bosch, który czyści się sam

Bosch ma na to prostą odpowiedź. Nowy piekarnik Bosch Serie 2 z funkcją czyszczenia pirolitycznego sprawia, że pieczenie znów staje się czystą przyjemnością – dosłownie. Wystarczy nacisnąć przycisk, a urządzenie rozgrzeje się do wysokiej temperatury, zamieniając wszystkie zabrudzenia w drobny popiół. Po wszystkim wystarczy przetrzeć wnętrze ściereczką – i gotowe. Bez detergentów, bez szorowania, bez stresu.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią gotować, ale niekoniecznie sprzątać po wszystkim. Co ważne, piekarnik Bosch jest produkowany lokalnie – we Wrocławiu, więc wspiera też polską gospodarkę.

Piekarnik Bosch Serie 2.
Piekarnik Bosch Serie 2.

Inteligentny pomocnik w kuchni

Ale czyszczenie to dopiero początek. Serie 2 to także sprytne rozwiązania, które ułatwiają gotowanie na co dzień. Dzięki programowi AutoPilot 10 wystarczy włożyć potrawę, podać jej wagę i wybrać odpowiedni tryb – piekarnik sam ustawi temperaturę, czas i rodzaj grzania. Ty tylko wyjmujesz gotowy obiad i zbierasz komplementy.

Nowoczesny design i technologia

Nie zabrakło też nowoczesnych detali, takich jak sterowanie LED Touch Control, które zastępuje klasyczne pokrętła. Panel wygląda elegancko, łatwo się czyści i jest intuicyjny w obsłudze. A termoobieg 3D pozwala piec nawet na trzech poziomach jednocześnie – idealnie, gdy przygotowujesz muffiny, lasagne i ciasteczka w tym samym czasie.

Piekarnik Bosch Serie 2.
Piekarnik Bosch Serie 2.

Pieczenie bez stresu

Piekarnik Bosch Serie 2 to przykład, że nowoczesna technologia może iść w parze z codzienną wygodą. Pieczenie staje się prostsze, szybsze i – przede wszystkim – czystsze. W końcu w kuchni chodzi o smak, a nie o sprzątanie.

Więc jeśli marzysz o powrocie do tradycyjnych polskich smaków bez walki z przypalonym tłuszczem – nowy piekarnik Bosch może być Twoim najlepszym pomocnikiem. Zostaw szorowanie w przeszłości i skup się na tym, co naprawdę ważne: czystej przyjemności pieczenia.

Przy okazji sprawdź inne serie piekarników Bosch, a także przeczytaj nasze artykuły z kategorii AGD i RTV.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja Stihl jesień 2025 - cashback do 3500 zł!
Reklama

Sprawdź również