Płatny Facebook w Polsce to już fakt. Jeśli masz dość reklam, możesz zapłacić i problem zniknie. Niestety, miesięczny abonament jest bardzo wysoki i szczerze, nie sądzę, że wiele osób zdecyduje się na ten wariant. Całe szczęście, nadal możemy korzystać z tego portalu społecznościowego. To znaczy, musimy zgodzić się na śledzenie. W przeciwnym wypadku Facebook przestanie działać.

O sprawie pisał już jakiś czas temu Karol. Prognozowane ceny za korzystanie z Facebooka były wręcz kosmiczne. Fakt, dziś też są według mnie nieadekwatne do tego, co “otrzymujemy” od Marka Zuckerberga, jednak czy pozbycie się reklam jest warte takiej kwoty? Według mnie nie. No właśnie, ile będzie kosztował płatny Facebook w Polsce? Już wyjaśniam.

Płatny Facebook w Polsce. Ile będzie kosztował abonament?

Kiedy dziś uruchomiłem ten popularny portal społecznościowy pojawił mi się komunikat, który sugerował, że muszę dokonać wyboru. W skrócie: albo przechodzę na płatną wersję i co miesiąc płacę ustaloną kwotę, albo decyduję się na “życie z reklamami”, jednak zarówno na Facebooku jak i Instagramie będą zbierane informacje na mój temat na potrzeby reklam. To więc oznacza, że albo wykładasz pieniądze, albo Meta będzie analizować to, co robimy na tych portalach społecznościowych, aby dostosować reklamy, które są nam wyświetlane. Z resztą, możecie sami zobaczyć, jak podchodzi do sprawy przedsiębiorstwo.

Nie oszukujmy się, patrząc na to, że ludzie raczej “odchodzą” od Facebooka, cena, która wynosi aż 9,99 euro miesięcznie, czyli w przeliczeniu na złotówki około 45 złotych, jest bardzo wysoka. Jak widać, to właśnie na taką kwotę Meta wycenia naszą prywatność, gdyż w takiej sytuacji nie będziemy musieli się martwić zarówno śledzeniem, jak i irytującymi reklamami na Facebooku i Instagramie. Ciekawe, czy jeśli zdecydujemy się na zakup po jakimś czasie, poprzednie nasze działania w sieci przestaną być wykorzystywane przez Meta.