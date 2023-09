O ile za paleniem tytoniu nie przepadam i stanowczo odradzam “romans” z nikotyną, bo to okropny nałóg, o tyle podoba mi się, że japoński gigant – Japan Tobacco International chce inwestować w Polsce. Wprowadza do nas Ploom X czyli podgrzewacz tytoniu. Mało tego, przedsiębiorstwo będzie tworzyć w Polsce wkłady tytoniowe. Łączna kwota inwestycji JTI wyniesie około 1,3 miliarda dolarów!

Ploom X czyli podgrzewacz tytoniu. Inwestycja na 1,3 mld usd

Niedawno pisałem o tym, że główny konkurent Japan Tobacco International, czyli Philip Morris ma w planach rezygnację z produkcji papierosów. Oczywiście, firma się nie zamyka, tylko po prostu chce zająć się tylko i wyłącznie podgrzewaniem tytoniu. To rzecz jasna nie zmienia faktu, że nadal mamy styczność z nikotyną, która bardzo mocno uzależnia. Tak czy inaczej, podgrzewacz tytoniu to chyba lepsza alternatywa dla palaczy i to dlatego giganci tytoniowi zachęcają swoich klientów do przejścia na taką formę “używki”.

Rzecz jasna, najlepiej nie wchodzić w ogóle w nałóg ale jak już ktoś nie może wytrzymać, to może jest to jakieś rozwiązanie? A może chodzi po prostu o biznes, bo przecież zaledwie 10 % całego rynku wyrobów tytoniowych w Polsce szacuje się na 4,5 mld złotych!

Nowy podgrzewacz tytoniu Ploom X w Polsce

Japońska marka wchodzi na nasz rodzimy rynek z nowością, jaką jest Ploom X. Nie będę jednak się o nim rozpisywał, gdyż bardziej zależy mi na kwestii biznesowej. Możecie o nim poczytać na stronie producenta. Skupmy się na wspomnianej inwestycji, bo ona naprawdę robi wrażenie. Tym bardziej, że JTI jest drugim największym przedsiębiorstwem tytoniowym w naszym kraju. Przede wszystkim z racji tego, że firma rozwija swoją fabrykę w Polsce, w tym roku pracę zyskało ponad 100 osób. Co ciekawe, miejsce to jest jedynym, rzecz jasna oprócz tej w Japonii, gdzie Japan Tobacco International planuje znacząco inwestować w produkcję wyrobów nowatorskich. Dodam tylko, że chodzi o miejscowość Stare Gostkowie koło Łodzi.

Japońskie przedsiębiorstwo działa w naszym kraju od 2007 roku. Firma pochwaliła się, że od tamtego czasu zainwestowała w Polsce około 1,3 miliarda dolarów. Obecnie JTI ma cztery zakłady. Dodatkowo, w 2019 roku powstało Globalne Centrum Usług Biznesowych w Warszawie. Łącznie w naszym kraju za sprawą grupy Japan Tobacco International pracę ma ponad 3,4 tysiąca osób.