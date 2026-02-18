Polacy podrywają na samochody? Zobacz opinię 819 kierowców

Umówmy się – pierwsze wrażenie robi się nie tylko bukietem kwiatów. Coraz częściej wszystko zaczyna się… na parkingu. Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia, zrealizowanego w styczniu 2026 r. na zlecenie marki CUPRA, wynika, że Polacy nie traktują auta jako zwykły środek transportu. To komunikat. O stylu, charakterze i… potencjale randkowym.
I nie, to nie jest historia o „chwaleniu się”. To historia o emocjach. Nie wiem czy wy też tak uważacie, ale jak widać, ankietowani mają dość podobne zdanie na ten temat.
Czy Polacy traktują auto jako przedłużenie osobowości?
Badanie objęło 819 właścicieli samochodów i pokazuje jedno: chemia ma znaczenie – także ta między kierowcą a jego autem.
- 49% kierowców czuje dumę, gdy ich samochód przyciąga spojrzenia.
- 74% dba o to, by auto dobrze się prezentowało.
- 69% wybiera model dopasowany do stylu życia i osobowości.
Brzmi jak opis relacji? Trochę tak. Dla wielu osób samochód jest partnerem na dłużej – takim, który daje radość, budzi emocje i po prostu „pasuje”.
Właśnie na tym od początku buduje swoją tożsamość CUPRA – marka, która nie chce być tylko kolejnym logo na masce. Chce być wyborem ludzi, którzy lubią czuć więcej.
Pierwsze wrażenie? Zanim padnie „cześć”
Aż 44% badanych uważa, że samochód może pomóc zrobić dobre pierwsze wrażenie na randce. I trudno się dziwić.
Zanim ktokolwiek zdąży zapytać o imię, auto już wysyła sygnał:
„Dbam o detale”,
„Lubię design”,
„Cenię osiągi”,
„Wiem, czego chcę”.
To trochę jak zdjęcie profilowe, tylko w wersji 3D i z dźwiękiem silnika w tle. Modele takie jak CUPRA Formentor czy limitowany CUPRA Formentor VZ5 pokazują, że można połączyć wyrazisty design z realnymi emocjami za kierownicą. To nie są auta, które wtapiają się w tłum. To samochody, które mówią: „Jestem tu”. A w świecie randek bycie zauważonym to już połowa sukcesu.
Emocje ponad wszystko
Jak podkreśla Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek SEAT i CUPRA, samochód powinien nie tylko poruszać się po drodze, ale też poruszać emocje. I dokładnie to widać w wynikach badania – dla wielu Polaków auto jest ważnym elementem stylu życia, czymś, co dodaje energii i pewności siebie.
Bo chodzi o coś więcej niż dojazd z punktu A do B. Chodzi o to uczucie, gdy siadasz za kierownicą i wiesz, że to „twoje”. Że pasuje. Że gra z tobą w jednej drużynie.
Marka, która rośnie razem z emocjami
Od debiutu w 2018 roku CUPRA sprzedała ponad 800 tysięcy aut i wprowadziła na rynek siedem modeli – od CUPRA Ateca, przez CUPRA Leon, aż po elektrycznego CUPRA Born i SUV-coupé CUPRA Tavascan. W 2026 roku dołączy do nich CUPRA Raval – miejska, elektryczna wizja przyszłości.
To pokazuje jedno: marka nie stoi w miejscu. I podobnie jak jej kierowcy, nie boi się wyróżniać. Czy więc Polacy podrywają na brykę? Wszystko wskazuje na to, że tak – ale nie chodzi o sam znaczek na masce. Chodzi o emocje, styl i historię, którą opowiadasz bez słów.
A jeśli auto ma być twoim sprzymierzeńcem w tej historii, warto, żeby naprawdę coś mówiło. Najlepiej głośno, wyraźnie i z charakterem.
Przy okazji sprawdź nasz test Cupra Formentor VZ 310 KM.