Polacy podrywają na samochody? Zobacz opinię 819 kierowców

Umówmy się – pierwsze wrażenie robi się nie tylko bukietem kwiatów. Coraz częściej wszystko zaczyna się… na parkingu. Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia, zrealizowanego w styczniu 2026 r. na zlecenie marki CUPRA, wynika, że Polacy nie traktują auta jako zwykły środek transportu. To komunikat. O stylu, charakterze i… potencjale randkowym.

Czy Polacy podrywają na auta? Na zdjęciu Cupra Formentor VZ.

I nie, to nie jest historia o „chwaleniu się”. To historia o emocjach. Nie wiem czy wy też tak uważacie, ale jak widać, ankietowani mają dość podobne zdanie na ten temat.

Czy Polacy traktują auto jako przedłużenie osobowości?

Badanie objęło 819 właścicieli samochodów i pokazuje jedno: chemia ma znaczenie – także ta między kierowcą a jego autem.

49% kierowców czuje dumę, gdy ich samochód przyciąga spojrzenia.

74% dba o to, by auto dobrze się prezentowało.

69% wybiera model dopasowany do stylu życia i osobowości.

Brzmi jak opis relacji? Trochę tak. Dla wielu osób samochód jest partnerem na dłużej – takim, który daje radość, budzi emocje i po prostu „pasuje”.

Właśnie na tym od początku buduje swoją tożsamość CUPRA – marka, która nie chce być tylko kolejnym logo na masce. Chce być wyborem ludzi, którzy lubią czuć więcej.

Pierwsze wrażenie? Zanim padnie „cześć”

Aż 44% badanych uważa, że samochód może pomóc zrobić dobre pierwsze wrażenie na randce. I trudno się dziwić.

Zanim ktokolwiek zdąży zapytać o imię, auto już wysyła sygnał:

„Dbam o detale”,

„Lubię design”,

„Cenię osiągi”,

„Wiem, czego chcę”.

To trochę jak zdjęcie profilowe, tylko w wersji 3D i z dźwiękiem silnika w tle. Modele takie jak CUPRA Formentor czy limitowany CUPRA Formentor VZ5 pokazują, że można połączyć wyrazisty design z realnymi emocjami za kierownicą. To nie są auta, które wtapiają się w tłum. To samochody, które mówią: „Jestem tu”. A w świecie randek bycie zauważonym to już połowa sukcesu.

Emocje ponad wszystko

Jak podkreśla Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek SEAT i CUPRA, samochód powinien nie tylko poruszać się po drodze, ale też poruszać emocje. I dokładnie to widać w wynikach badania – dla wielu Polaków auto jest ważnym elementem stylu życia, czymś, co dodaje energii i pewności siebie.

Bo chodzi o coś więcej niż dojazd z punktu A do B. Chodzi o to uczucie, gdy siadasz za kierownicą i wiesz, że to „twoje”. Że pasuje. Że gra z tobą w jednej drużynie.

Marka, która rośnie razem z emocjami

Od debiutu w 2018 roku CUPRA sprzedała ponad 800 tysięcy aut i wprowadziła na rynek siedem modeli – od CUPRA Ateca, przez CUPRA Leon, aż po elektrycznego CUPRA Born i SUV-coupé CUPRA Tavascan. W 2026 roku dołączy do nich CUPRA Raval – miejska, elektryczna wizja przyszłości.

To pokazuje jedno: marka nie stoi w miejscu. I podobnie jak jej kierowcy, nie boi się wyróżniać. Czy więc Polacy podrywają na brykę? Wszystko wskazuje na to, że tak – ale nie chodzi o sam znaczek na masce. Chodzi o emocje, styl i historię, którą opowiadasz bez słów.

A jeśli auto ma być twoim sprzymierzeńcem w tej historii, warto, żeby naprawdę coś mówiło. Najlepiej głośno, wyraźnie i z charakterem.

