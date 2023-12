Pojawiła się nowa kolekcja Columbia FW23. Dzięki niej Polacy przetrwają zimę. Dlaczego tak uważam? Bo sam korzystam z ubrań tej amerykańskiej marki i wiem, że technologia Omni-Heat to coś, o co nikt nie prosił, a każdy potrzebował.

Sprawa wygląda tak. Pojawiła się nowa kolekcja ubrań, które zostały wyposażone w technologię Omni-Heat Infinity. Co to takiego? Columbia Sportswear zainspirowała się NASA, dzięki czemu powstała technologia aluminiowych kropek. Teraz Amerykanie poszli o krok dalej wykorzystując matrycę ze złotych, większych kropek. Co to oznacza dla konsumentów? Przede wszystkim wyższą izolację cieplną przy zachowaniu przepuszczalności powietrza i wilgoci. Jak to działa? Kiedy jest zimno, wspomniane kropki odbijają ciepło ciała aby podtrzymać jego temperaturę. Jeśli jednak się rozgrzejemy, a co za tym idzie zaczniemy się pocić zwiększając wilgotność, kropki za sprawą przewodzenia ciepła przez aluminium, rozpraszają jego nadmiar.

Polacy przetrwają zimę dzięki ubraniom z USA. Columbia FW23!

Oto nowa kolekcja Columbia FW23! Dzięki niej Polacy przetrwają zimę!

Warto zauważyć, że technologia, o której pisałem jest wykorzystywana nie tylko np. w kurtkach, ale także w butach czy akcesoriach Columbia Sportswear. To oznacza, że faktycznie będziecie mogli cieszyć się wysokim komfortem, niezależnie od tego czy jest bardzo zimno czy tylko zimno. Dodam jeszcze, że technologia ta jest wykorzystana w ponad stu modelach kurtek, butów i akcesoriów. Wybrałem kilka z nich. Zobaczcie sami.

Na pierwszy “strzał” idzie kurtka puchowa Columbia Bulo Point II Down Jacket. Ma ona naturalny gęsi puch o sprężystości 700 chin. Oczywiście, pojawia się tam także złota podszewka Omni-Heat Infinity oraz hydrofobowa impregnacja materiału. Po co? Aby spowolnić namakanie materiału. Jak na produkty marki Columbia przystało, mamy do dyspozycji wiele ciekawych “dodatków”. Chodzi między innymi o ochraniacz podbródka, który ukrywa suwak, wewnętrzną kieszonkę, odpinany kaptur czy regulowany dół i mankiety. Ile kosztuje kurtka? Według producenta mówimy o kwocie 1399,99 zł.

Jest jeszcze jedna fajna kurtka – Labyrinth Loop Hooded Jacket. Możemy ją kupić w wariancie bez kaptura lub z nim. Oczywiście, pojawia się technologia Omni-Heat, a także takie “gadżety” jak zamykane zamkami kieszenie. W sumie, na “froncie” mamy trzy – dwie kieszenie na dłonie oraz jedną ulokowaną na piersi. Oczywiście, są też elastyczne mankiety, regulowany kaptur, a sama kurtka została wykonana z poliestrowych włókien, które pochodzą z recyklingu. Jeśli chcielibyście kupić wariant z kapturem, musicie wydać 889,99 zł, natomiast wersja bez niego kosztuje 799,99 zł.

Polacy przetrwają zimę dzięki ubraniom z USA. Columbia FW23!

Akcesoria w kolekcji Columbia FW23

Jeszcze kilka fajnych rzeczy, które “znalazłem” pośród wielu równie ciekawych produktów wchodzących w skład kolekcji Columbia Sportswear FW23. Mam na myśli śniegowce Columbia Fairbanks, które sprawdzą się zarówno podczas zimowych wędrówek, jak i codziennego poruszania się po mieście. Jeśli chcielibyście kupić te, które są wyposażone w technologię Omni-Heat, potrzebujecie 599,99 zł, ponieważ właśnie tyle kosztują te buty.

Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to rękawiczki. Trail Commute Glove są impregnowane, wykorzystują technologię o które tak wiele razy wspominałem w tym artykule. Zdecydowanie przydadzą się jeśli chodzi o zimowe wędrówki. Co ciekawe, na końcówkach palców zastosowano specjalny materiał, który pomaga nam w odbieraniu telefonu bez konieczności ich zdejmowania. Cena rękawic wynosi 189,99 zł.

Na koniec czapka – Polar Power II Beanie. Została wykonana z akrylu, dzięki czemu możemy być pewni o jej odporność na zagniecenia czy elastyczność. Wygląda naprawdę fajnie – tak klasycznie, bo to przecież czapka z pomponem. Oczywiście, w tym wypadku również mamy do dyspozycji technologię Omni-Heat, a to oznacza, że przetrwacie każdą, nawet najbardziej “mroźną zimę”. Jej cena wynosi 144,99 zł.

Polacy przetrwają zimę dzięki ubraniom z USA. Columbia FW23!

Gdzie kupić nowości marki Columbia Sportswear?

Jeśli chcecie to zrobić stacjonarnie, trzeba wybrać się do sklepów Columbia, które mieszczą się w Zakopanem (zobacz fajny apartament w Kościelisku), Wrocławiu i Katowicach. Ewentualnie możecie odwiedzić takie sklepy jak Alpin Sport, Trekker Sport, Fitanu, Martes Sport, Intersport, Buty Jana, Polstor. Możecie również “wybrać się” na zakupy online. W tym przypadku celowałbym na przykład w sklep-columbia.pl albo modivo.pl, sportano.pl, answear.com czy sklepmartes.pl.