Polka zaskoczyła w Hongkongu! Zobacz stylizacje Pat Guzik!

Pat Guzik to polska projektantka mody, która w ostatnim czasie miała naprawdę sporo pracy. W ostatnim czasie wydała nową kolekcję „I miss the sun I need that tone I love the image that has been gone”, a już kilka dni później zaprezentowała ją podczas Shenzen Fashion Week, który odbył się w Hongkongu. A to nie wszystko, ponieważ projektantka wzięła udział w kilku ciekawych projektach!

PAT GUZIK z pokazem na największym na świecie konkursie mody zrównoważonej

Hongkong to dla Pat Guzik wyjątkowe miejsce, które wiąże się z wieloma świetnymi wspomnieniami. Tam przecież w roku 2015/16 wygrała konkurs dla projektantów mody zrównoważonej Redress Design Award, jako jedyna twórczyni z naszego kraju, oraz otrzymała nagrodę specjalną przyznawaną przez Janet Ma. 7 września br. wzięła więc udział w pokazie Redress Design Awards 2023, czyli w finale jednego z największych konkursów mody zrównoważonej na świecie. Jest to spore osiągnięcie, ponieważ polska projektantka została wybrana spośród 273 dotychczasowych uczestników.

Kilka dni później Pat Guzik prezentowała swoją autorską mini-kolekcję z recykowanych koszul w przestrzeni showroomu Redress (Sham Shui Po). Wielu przedstawicieli mediów i branży odzieżowej odwiedziło miejsce podczas otwarcia i tygodniowej prezentacji. Co ciekawe, motyw „daisy” — małego, uśmiechniętego kobaltowego kwiatuszka — pojawił się również w kolekcji projektantki, dla której jest on symbolem dobrego dnia.

Redress Design Award zwieńczeniem pobytu w Hongkongu

Wisienką na torcie wizyty Pat Guzik w Hongkongu był Shenzen Fashion Week. Podczas wydarzenia polska projektantka zaprezentowała aż 8 sylwetek ze swojej nowej kolekcji. To, do czego projektantka przykuwa uwagę, to kwestie związane z produkcją oraz lokalnością. Wszystkie swoje produkty tworzy zgodnie z ideą mody zrównoważonej, we współpracy z lokalnymi, polskimi producentami, małymi szwalniami i paniami krawcowymi.

Liczy się też odpowiednie zużycie materiału – wszystkie autorskie kroje ubrań tworzone są tak, aby wykorzystać maksymalnie tkaninę, z którą pracuje i wyeliminować ścinki odzieży, które powstają podczas produkcji ubrania. Kolekcje zostały stworzone z materiałów pochodzących z certyfikowanych i alternatywnych źródeł, takich jak second-handy, ścinki produkcyjne i końcówki kolekcji tkanin. Jest to ważny element marki, który Pat Guzik podkreśliła podczas występu w Hongkongu:

Hongkong to naładowany bodźcami ocean inspiracji. Tego zagęszczenia intrygujących detali nie da się porównać do żadnego miasta europejskiego. Na ulicach miesza się nowe ze starym, tradycyjne z punkowym. Nocą te kontrasty podkreślają światła neonów, w dzień można w kilkanaście minut wzbić się ponad kilkudziesięciopiętrowe wieżowce ścieżkami prowadzącymi przez stronę wzgórza z egzotyczną roślinnością. Uwielbiamy tu wracać, rozumieć z tego miasta coraz więcej i nawet z sezonu na sezon obserwować wykwity nowych autorskich knajpek, galerii, pracowni, ale też trendów. Hongkońska moda jest jak to miasto – wyjątkowym miksem azjatyckiej funkcjonalności, tradycji, często powściągliwości z europejską potrzebą wyrażenia swojej indywidualności, niezależności. Mniej lub bardziej świadomie te aspekty pojawiają się w moich kolekcjach i to jedna z rzeczy, za które jestem Hongkongowi wdzięczna.

Kolekcje polskiej projektantki można znaleźć zarówno na stronie internetowej, jak i w krakowskim mini-studiu przy ul. Pułaskiego 22.