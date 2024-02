Polski elektryk wkrótce pojawi się na drogach! Nie, to nie Izera!

Ile to już lat słyszymy, że polski elektryk Izera wkrótce powstanie, a jak nie było żadnych konkretów, tak dalej ich nie ma? Na całe szczęście inne firmy nie próżnują i rozwijają swoje projekty na tyle, że wyjeżdżają one już na drogi. eVANPL, dostawczaki InnovationAG wkrótce trafią na rynek!

Izera wyprzedzona przez eVANPL

Polska nigdy nie była gigantem motoryzacyjnym, ale w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, aby w naszym kraju tworzone były auta eksportowane na całą Europę czy świat. Przykładów jest sporo – rumuńska Dacia jest bardzo popularnym autem na całym Starym Kontynencie, a czeską Skodę zna praktycznie każdy.

Ten dostawczak to polski samochód elektryczny, który w ciągu dwóch lat ma trafić do produkcji.

Izera miała być tego typu projektem. Polski elektryk od ElectroMobility Poland miał być wielkim krokiem w kierunku rozwoju motoryzacji w naszym kraju. Niestety, rozpoczęcie tworzenia tego auta ciągnie się już od kilku lat, a nawet nie powstała hala produkcyjna. Na całe szczęście dla polskiej motoryzacji nie wszystkie firmy śpią. InnovationAG, dolnośląska firma stworzyła pierwszego polskiego elektryka, który ma wyjechać na krajowe drogi!

Polski elektryk wkrótce trafi do produkcji?

Na temat projektu eVANPL w rozmowie z Jakubem Wiechem z kanału “Elektryfikacja – podcast Jakuba Wiecha”, wypowiedział się Albert Gryszczuk, prezes zarządu spółki InnovationAG. Okazuje się, że samochód, choć jeszcze w wersji prototypowej, to jednak jest już gotowy do masowej produkcji. Jak sama nazwa mówi, jest to samochód dostawczy (do 3,5t), wyposażony w najbardziej zaawansowaną obecnie technologię dostępną na rynku samochodów elektrycznych.

Elektryczny dostawczak ma mieć ładowność 1 t przy masie własnej do 3,5 t i oferować przy tym ok. 400 km zasięgu.

eVANPL to w pełni funkcjonalny prototyp, który jest w stanie poruszać się po drogach i jak zdradził Albert Gryszczuk, spółka przygotowuje pojazd do testów homologacyjnych! Obecny w prototypach akumulator (105 kWh) pozwala na ok. 400 kilometrów zasięgu na pojedynczym ładowaniu (bazując na testach drogowych). Auto może pochwalić się także toną ładowności oraz wykorzystaniem odwracalnej pompy ciepła, która ma dbać o bilans energetyczny całego pojazdu – nie tylko daje komfort kierowcy, ale także podgrzewa czy chłodzi akumulator, silnik i falownik zastosowany w eVANPL.

Prezes spółki zdradził, że małoseryjna produkcja może ruszyć w ciągu dwóch lat. Cały wywiad możecie oglądnąć poniżej:

Źródło: Elektryfikacja – podcast Jakuba Wiecha @YouTube, Zdjęcia: EVANPL