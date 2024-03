Kryptowaluty, choć mają już za sobą swoje “pięć minut sławy”, to w dalszym ciągu są sporo warte. Okazuje się, że polski rząd zablokuje konto osobom posiadającym tę wirtualną walutę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Blokada majątku może trwać nawet do sześciu miesięcy! Nowe przepisy wzbudzają kontrowersje.

Polski rząd zablokuje konto obywatelom. Masz się czego obawiać?

Polski rząd zablokuje konto obywatelom, jeśli nowe przepisy wejdą w życie. Okazuje się, że na celowniku znaleźli się kryptowaluciarze, którzy mają się czego obawiać. Według projektu Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zablokować majątek takiej osoby na maksymalnie 96 godzin bez konieczności stawiania zarzutów i na podstawie subiektywnej opinii, co budzi największe kontrowersje.

Polski rząd zablokuje konto. Komu? Tej konkretnej grupie. Fot. Unsplash

To jednak nie wszystko, blokada majątku takie osoby będzie mogła zostać przedłużona o kolejne pół roku, jeśli o możliwości popełnienia przestępstwa Komisja Nadzoru Finansowego poinformuje prokuraturę. Co gorsza, oskarżony nie będzie miał żadnej drogi odwołania, co wzbudza kontrowersje względem zgodności z konstytucją.

Problem polega na tym, że obywatel ma zablokowane swoje aktywa, które są takie same, jak pieniądze w banku, ale nie jest podejrzany o żadne przestępstwo, nie zostały mu postawione żadne zarzuty i w zasadzie nie ma środków odwoławczych. (…) Czyli na podstawie subiektywnej decyzji – najpierw KNF, a potem prokuratury – bez postawionych zarzutów, można zamrozić komuś pieniądze – precyzuje. – Leszek Kieliszewski, adwokat specjalizujący się w rynkach finansowych na łamach serwisu rp.pl

Kontrowersyjne prawo wejdzie do życia w lutym

Kryptowaluty to bardzo niestabilny rynek, na którym w ciągu kilku godzin można stracić naprawdę ogromny majątek, jeśli w porę się nie zareaguje. Prawo, w którym polski rząd zablokuje konto takiej osobie, sprawia, że nie będzie on miał dostępu do swojego majątku. Kieliszewski zaznacza również, że KNF może nakazać obywatelowi sprzedanie posiadanych przez niego kryptowalut, co nazywa “zmniejszeniem pozycji”. Mecenas tłumaczy także, że zgodnie z konstytucją obywatela nie można wywłaszczyć.

Polski rząd chce ustabilizować rynek kryptowalut w Polsce, jednak zaproponowane przepisy wzbudzają ogromne kontrowersje. Projekt, który światło dzienne ujrzał w lutym zeszłego roku, zakazuje oferowania wirtualnych aktywów bez zezwolenia. KNF będzie sprawować pieczę nad prawem dotyczącym kryptowalut i osobom, które je złamią, grożą horendalne kary sięgające nawet 67 milionów złotych! Ustawa ma opierać się na unijnym rozporządzeniu MiCA (ma regulować nie tylko kryptowaluty rozumiane jako środek płatniczy, ale także kryptoudziały np. na rynku nieruchomości czy w inwestycjach).

Ustawa ma obowiązywać od grudnia 2024 roku.

Źródło: opr. wł./RP.pl/fot. Unsplash