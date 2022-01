ClickMeeting podsumowała ubiegły rok aby przedstawić nam raport, który sugeruje, ze ponad połowa Polaków twierdzi, że nauka hybrydowa jest najlepsza. A Ty jak twierdzisz?

Wracając do ClickMeeting, warto wspomnieć, że jest to polska platforma umożliwiająca realizację webinariów, nauki zdalnej oraz szkoleń. Teraz przejdźmy do raportu, który przygotowała firma. Wynik raczej nikogo nie zaskakuje. Około 56 procent ankietowanych twierdzi, że nawet po pandemii powinno się korzystać z nauki zdalnej, aczkolwiek w wariancie hybrydowym. Zapewne uczniowie byliby bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania. Wszyscy dobrze wiemy jak wygląda teraz edukacja, niezależnie czy mówimy o szkołach podstawowych, średnich czy wyższych. Nawet nie chodzi mi o codzienne zajęcia, a na przykład sprawdziany, testy itp.

Nauka zdalna ma wiele wad. Czy jednak nauka hybrydowa będzie lepszym rozwiązaniem?

Raport przygotowany przez ClickMeeting jasno sugeruje, że Polacy mają świadomość tego, że nauka zdalna ma bardzo negatywny wpływ na budowanie relacji z rówieśnikami. Wydaje mi się, chociaż mogę się mylić, że po tak długotrwałym przebywaniu w domu, młodzi ludzie faktycznie będą mieli problem ze znalezieniem przyjaciół. Rozmowa przez Internet wygląda zupełnie inaczej niż ta, którą przeprowadzamy „na żywo”. To nie jeden problem związany z nauką zdalną. Uczniowie mieli problem ze skupieniem, a wręcz sami się rozpraszali, co potwierdzały liczne nagrania, które „krążą” w sieci. To wcale nie pomagało w zdobywaniu wiedzy.

Zaskoczyło mnie to, że zaledwie 24 procent Polaków jest całkowicie przeciwna edukacji tylko i wyłącznie zdalnej. Według mnie, kiedy pandemia się skończy, wszyscy powinni wrócić do „normalności”, czyli spotkań w biurach, szkołach czy uczelniach. Tak czy inaczej, co już wspominałem w tytule tego artykułu, aż 56 procent osób sugeruje, że idealnym rozwiązaniem byłoby nauczanie hybrydowe, które będzie łączyć zajęcia zdalne z tymi, które odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Nie ukrywam, osobiście ten pomysł mi się nie podoba. W takim przypadku nie pozbędziemy się wad zdalnego trybu nauczania, o których wspomina raport.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii nowe technologie.

Raport ClickMeeting – z jakich funkcji korzystano najczęściej?

Nie będzie raczej zaskoczeniem to, że najczęściej wykorzystywano prezentację, udostępnianie obrazu, funkcję interaktywnej tablicy i udostępnianie materiałów z YouTube. Użytkownicy ClickMeeting mieli również okazję wykorzystywać funkcję ankiet oraz testów. Rozwój technologii związanej z nauką oraz pracą zdalną jasno potwierdza to, że e-learning przestał być alternatywą czy działaniem awaryjnym. Wystarczyły dwa lata abyśmy przyzwyczaili się do takiego rozwiązania, które, fakt, w niektórych przypadkach jest bardzo wygodne. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi nam prawdziwych rozmów „na żywo”.

Cały raport ClickMeeting pt. „State of Online Events 2021” można pobrać ze strony producenta, klikając w ten link.