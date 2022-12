Robiłeś to źle. Jak powinno wyglądać prasowanie koszuli?

Prasowanie ubrań dla wielu jest najgorszą z prac domowych. Miara przebiera się wtedy, kiedy trzeba uprasować koszulę. Z racji tego, że zbliżają się święta, prasowanie koszuli to jedna z czynności, do której będziemy po prostu zmuszeni. Jak poradzić sobie z tym problemem? Czego unikać podczas tej czynności?

Niektórzy chodzą w koszulach na co dzień. Pracowniczy dress code wymaga od nich chodzenia w eleganckich ubraniach. Są też osoby, które zakładają koszule od święta i tak się składa, że te właśnie nadchodzą. Jak przygotować się do tej ciężkiej czynności, jaką jest prasowanie ubrań? Wyprasowane ubrania po prostu są inne w dotyku, lepiej je się nosi, a w przypadku koszul mówimy o zdecydowanie lepszej prezencji. W tym poradniku podpowiemy wam, jak prasować koszule i nie tylko, aby nie była to mocno irytująca praca.

Prasowanie, czyli czynność znienawidzona przez większość z nas

Prasowanie to czynność, z którą każdy z nas miał styczność choć raz w życiu. Jedni mają do tego naturalny talent, inni zaś wyciągają żelazko tylko w momencie, kiedy jest im to naprawdę potrzebne. Rozmowa o pracę, wesele, randka czy po prostu święta – podczas tych wydarzeń schludność i elegancja to podstawa, a tę uzyskamy m.in. poprzez uprasowane ubrania.

Warto jednak zaznaczyć, że prasowanie niesie za sobą kilka innych pozytywów. Po pierwsze uprasowany materiał jest zdecydowanie przyjemniejszy dla naszej skóry. Co więcej, wysoka temperatura, która wykorzystywana jest podczas prasowania zabija wiele bakterii. Jest to bardzo ważne w przypadku alergików oraz osób borykających się z chorobami skóry. Co więc zrobić, aby prasowanie koszuli i innych ubrań było szybkie, proste, a może nawet i przyjemne?

Stosuj się do poleceń producenta

Prasowanie ubrań może być bardzo irytującą czynnością, jednak jego „płynność” jest uzależniona od tego, jak upierzemy ubrania. Aby wszystko poszło sprawnie i gładko należy dostosować zarówno temperaturę, jak i prędkość obrotów. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku delikatnych materiałów. Do takich ubrań zaliczają się właśnie koszule. Prasowanie koszuli może być naprawdę wielkim koszmarem, a nieodpowiednie dobranie parametrów sprawi, że ta wyjdzie z pralki mocno pomięta. Zazwyczaj winowajcą tego problemu są zbyt wysokie obroty. Nie bez znaczenia są tutaj także rodzaje płynów do płukania i prania oraz proszki. Lepiej postawić na odpowiedni płyn, który dobrze zmiękczy tkaniny, co przełoży się na prostsze prasowanie.

Po wyjęciu z pralki mocno strzepnij materiał

Niby prosta czynność, ale może nam ułatwić prasowanie. Kiedy jeszcze ubrania są mokre i dopiero co zostały wyjęte z pralki, należy mocno je strzepać. Czynność ta sprawi, że delikatnie się rozprostują, przez co nie będą tak pomięte, kiedy wyschną całkowicie. W przypadku niektórych materiałów, trik ten w zupełności wystarczy.

Prasowanie ubrań – obróć je na lewą stronę

W przypadku niektórych ubrań jest to czynność, która chroni je przed zniszczeniem. Koszulki z nadrukami, haftami, naszywkami, czy te o ciemniej barwie mogą zostać uszkodzone przez stopę żelazka, dlatego też warto prasować je na lewej stronie. Prasowanie w ten sposób zapobiega powstawaniu świecących śladów, żelazko dotyka wewnętrznej strony ubrania, a ta zewnętrzna pozostaje nietknięta i przede wszystkim gładka. Taki sposób można również zastosować w przypadku delikatnych tkanin, jednak należy pamiętać o odpowiedniej temperaturze!

Prasowanie koszuli – jak to robić?

Tak jak już wcześniej o tym wspomniałem, prasowanie koszuli może być naprawdę irytujące i trudne. Z tego powodu wielu z nas po prostu tego nie robi albo robi tak, żeby tylko „wyglądało”. Czynność ta nie musi być wcale taka zła. Jak zatem prasować koszulę?

Przede wszystkim trzeba rozpiąć wszystkie guziki i fiszbiny znajdujące się w kołnierzu. Należy stosować się do zaleceń znajdujących się na metce, tak jak już zostało wspomniane wyżej. Nagrzanie żelazka do wskazanej temperatury jest tutaj kluczowe – jeśli temperatura będzie mniejsza, materiał nie będzie chciał się wyprostować; jeśli większa ryzykujemy przypaleniem materiału. Dobrze jest zwilżyć ubranie – jeśli nie posiadamy generatora lub żelazka parowego, wystarczy zwykły spryskiwacz.

Niektórzy twierdzą, że koszule prasują się najlepiej wtedy, gdy są jeszcze wilgotne. Właśnie wtedy tkanina jest najlepiej zmiękczona i łatwiej rozprostować zagniecenia, więc po kilku godzinach po wyjęciu z pralki, kiedy nie jest jeszcze sucha, warto włączyć żelazko i rozpocząć walkę.

Prasowanie kołnierzyka w koszuli powinno odbywać się z obu stron – należy zacząć od warstwy wewnętrznej i prowadzić stopę żelazka od brzegów do środka. W przypadku części barkowej sugeruje się, aby zakończyć na środku, a rozpocząć możemy od lewej lub prawej strony. Prasowanie części mankietowej uzależniona jest od tego, jaką koszulę posiadamy – jeśli jest to koszula na spinki, powinniśmy zacząć od zewnętrznej strony; jeśli jest to koszula na guziki, zacznijmy od wewnątrz.

Rękawy są najtrudniejszym elementem, jeśli chodzi o prasowanie koszuli. Przede wszystkim należy unikać prasowania w kant, ponieważ nie prezentuje się to zbyt dobrze. Rękaw należy ułożyć wzdłuż szwu. Ruch żelazka powinien odbywać się w kierunku od łokcia do mankietów, a następnie od łokcia do ramienia. Cała czynność z prasowaniem powinna zakończyć się na plecach i części piersiowej. Jeśli koszula jest sucha, przed naciągnięciem jej na szerszą część deski, warto ją ponownie spryskać. Zacznijmy od lewego przodu, następnie pleców i skończmy na prawej przedniej stronie koszuli.

Przed założeniem sprawdźmy dokładnie, czy niektóre obszary nie wymagają ponownego przeprasowania, zwłaszcza w okolicach guzików.

