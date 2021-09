Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Jesień zbliża się coraz większymi krokami, dlatego warto przygotować się na pierwsze chłodne i dni kupić odpowiednie buty. Takie obuwie powinno zapewniać komfort termiczny, wygodę i funkcjonalność. Przedstawiamy propozycje męskich butów na jesień w 2021 roku.

Sneakersy – wygodne buty wybierane przez wielu panów

Co prawda nie wiadomo jeszcze, czy nadchodzący sezon jesienno-zimowy trzeba będzie spędzić w domach, czy też możliwe będzie chodzenie do pracy, na zakupy i spacery, jednak już teraz warto przygotować się na chłodne dni i kupić najlepsze buty męskie na jesień. Wielu mężczyzn w okresie jesiennym nosi obuwie sportowe, przede wszystkim sneakersy, ze względu na wygodę, komfort i funkcjonalność.

Oczywiście na jesień warto wybrać nieco wyższe buty sportowe, sięgające aż do kostki, które zapewnią większy komfort termiczny i ochronią przed wilgocią. W tym sezonie projektanci stawiają przede wszystkim na sneakersy w ciekawych wzorach i kolorach, a także nowoczesnych printach (na przykład zwierzęcych, florystycznych). Na jesień dobrze wybrać obuwie sportowe ze skóry naturalnej, pochodzące od renomowanej marki. Szeroki asortyment można znaleźć w ofercie CCC: https://ccc.eu/pl/meskie/buty. To właśnie tam dostępne są różnorodne buty jesienne dla panów, w tym także markowe sneakersy. Warto zrobić zakupy stacjonarnie lub online i cieszyć się nową parą obuwia na jesień.

Propozycje męskich butów na jesień 2021: sztyblety i trzewiki – warto postawić na klasykę i dobry styl

Panowie, którzy cenią bardziej elegancki styl, mogą zdecydować się na sztyblety lub trzewiki. Takie obuwie jest kwintesencją jesiennych stylizacji i idealnie komponuje się z płaszczami, skórzanymi kurtkami i kardiganami. Sztyblety zdecydowanie pasują do wszystkiego, ponieważ są bardzo uniwersalne i klasyczne. Można zdecydować się na model wykonany ze skóry naturalnej lub ekologicznej, albo na buty z zamszu lub tworzywa sztucznego. Trzewiki także dostępne są w różnych wariantach, jeśli chodzi o materiał oraz kolorystykę. Takie obuwie dobrze sprawdzi się nawet do bardziej eleganckich stylizacji, na przykład do pracy lub na ważne spotkania. Zarówno sztyblety, jak i trzewiki, świetnie pasują do jeansów, chinosów oraz sztruksów. Równie dobrze można włożyć je do spodni w kant na bardziej eleganckie okazje.

Trapery – doskonałe na wycieczki

Kolejną propozycją są trapery, czyli wytrzymałe buty, przeznaczone przede wszystkim na wycieczki górskie i długie spacery. Takie obuwie jest trwałe, funkcjonalne i wygodne, dlatego dobrze sprawdza się w czasie deszczu lub śniegu. Cholewka w traperach zakrywa kostkę, co sprawia, że zachowany jest wyższy komfort termiczny. Dodatkowo w ofercie sklepów można znaleźć ocieplane modele, na przykład z wnętrzem z polaru lub futra. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się na chłodne jesienne dni, a nawet na początek zimy.

Wybierając trapery, warto zwrócić uwagę na podeszwę, ponieważ powinna być ona stabilna, antypoślizgowa i wykonana z trwałego materiału. Ważne są także takie parametry obuwia jak wodoodporność oraz oddychający materiał. W sytuacji, gdy trapery będą służyć w czasie jesiennych wędrówek, to najlepiej wybrać model z grubą, antypoślizgową podeszwą. Jeśli obuwie ma być po prostu noszone na co dzień, to spore znaczenie ma także design i estetyka. Obecnie w sklepach można znaleźć trapery w różnych kolorach, w tym brązowym, czarnym, żółtym. Takie obuwie dobrze pasuje do jeansów oraz sztruksów, a także kurtek.