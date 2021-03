Sponsored Materiał zewnętrzny

Przepływomierze – zasada działania i rodzaje. Jednym z istotnych elementów kontrolno – pomiarowych różnego rodzaju instalacji przemysłowych, w których odbywa się transport mediów takich jak ciecz czy gaz, jest pomiar ich przepływu. W praktyce oznacza to pomiar strumienia masy lub objętości określonej materii, która porusza się przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. Oczywiście przepływomierz może mierzyć także inne wartości, takie jak temperatura, strumień masy czy lepkość medium. Wszystko zależy od jego rodzaju.

To, jak działają poszczególne przepływomierze, zależy od ich rodzaju. Podstawowy pomiar przepływu uwzględnia takie wartości jak prędkość przemieszczania się medium o określonej objętości. Ramą tej objętości jest np. przekrój rury lub przewodu. Urządzenia te odznaczają się niezwykle zróżnicowaną konstrukcją. Co istotne, bardzo często do wykonania w pełni wiarygodnych pomiarów, wykorzystywane są różne typy urządzeń. Ogólnie przepływomierze, określane często także jako przetworniki przepływu, dzielą się na:

mechaniczne (np. turbinowe, komorowe, wirowe, Coriolisa, rotametry, tachometryczne, ciśnieniowe),

elektro magnetyczne (nie mogą być stosowane przy mediach dielektrycznych (np. produkty petrochemiczne, takie jak paliwa czy oleje). Doskonale jednak nadają się do pomiarów przepływu cieczy zanieczyszczonych i gęstych),

ultradźwiękowe (pozwalają na pomiar bezkontaktowy, umożliwiają zdalny monitoring przepływu).

Przepływomierze przemysłowe – zastosowanie

Zastosowanie przepływomierzy jest niezwykle szerokie. Znajdują się one wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontroli przepływu cieczy lub gazu. W praktyce oznacza to, że przetworniki przepływu i różnego rodzaju przepływomierze do maszyn przemysłowych obecne są w aplikacjach użytkowych i procesowych przemysłu energetycznego, ciepłowniczego, naftowego, chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego, a także instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów hydraulicznych.

Urządzenia te są niezastąpione przy kontroli przepływu różnego rodzaju mediów. Jest to niezwykle istotne dla zachowania nie tylko pełnej wydajności procesów przemysłowych, ale także ich bezpieczeństwa. Przepływomierze wielofunkcyjne pozwalają bowiem na wielowymiarowy monitoring instalacji oraz maszyn zarówno pod kątem prawidłowego przepływu cieczy, jak i zachowania jej wzorcowych parametrów.