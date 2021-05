Przyjaciele: Spotkanie po latach – włącz Spotify i posłuchaj playlisty

Wiele lat musieli czekać fani serialu, by zobaczyć nowe przygody grupy przyjaciół mieszkających na Manhattanie. Na szczęście odcinek specjalny Przyjaciele: Spotkanie po latach jest już dostępny między innymi na HBO GO. Tak czy inaczej, dziś nie o serialu, a o muzyce będziemy dyskutować. Sprawdźmy, w jakich krajach za pośrednictwem Spotify słuchano najczęściej utworów, które znamy właśnie z Przyjaciół.

Nawet jeśli nie oglądaliście ani jednego odcinka, zapewne doskonale znacie czołówkę serialu. Oczywiście, mowa o The Rembrandts – I’ll be there for you. Do dziś, na całym świecie na Spotify utwór ten odtworzono 137 milionów razy. Co ciekawe, w ostatnim tygodniu przed premierą Przyjaciele: Spotkanie po latach, autorzy aplikacji do streamingu muzyki zaobserwowali wzrost na poziomie 80%, w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jeszcze ciekawiej wygląda wzrost całkowitej liczby odtworzeń playlisty. W tym przypadku mówimy o 4000%, jeśli porównamy ją z rokiem 2018.

Przyjaciele: Spotkanie po latach. Playlista na Spotify

Serial Przyjaciele, pojawił się we wrześniu 1994. Ostatni odcinek, wyemitowany w maju 2004 obejrzało ponad 51 milionów widzów w samych Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, to właśnie młode pokolenie stara się nadrobić zaległości serialowe. Osoby w wieku 18 – 24 lat to najczęstsi słuchacze serialowej playlisty na Spotify. Tuż za nimi, według raportów plasują się użytkownicy aplikacji w wieku 25 – 29 lat.

Lista dziesięciu krajów najczęściej odtwarzających oficjalną playlistę na Spotify

Zaskakujące, że przyglądając się playliście dotyczącej, w sumie, serialu Przyjaciele: Spotkanie po latach, widzimy, że to nie USA, a Indie i Turcja przodują w rankingu.

Indie Turcja Niemcy USA Brazylia Wielka Brytania Francja Filipiny Hiszpania Włochy

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii kultura.

Smelly Cat

Największym zaskoczeniem jest duże zainteresowanie każdą z trzech wersji piosenki Smelly Cat, którą odsłuchano łącznie 1,5 miliona razy. Mało tego, użytkownicy tworzą wiele playlist o takim samym tytule. No cóż, kto co lubi.

Oglądaliście już Przyjaciele: Spotkanie po latach? Jeśli tak, podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach!