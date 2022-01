Przyszłość to IoT – jak Internet rzeczy zmienia świat

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Co jedną sekundę na całym świecie podłącza się do Internetu Rzeczy aż 127 urządzeń! Inteligentne sprzęty stają się coraz powszechniejsze w wielu branżach, nie wyłączając z tego gospodarstw domowych, w których używamy coraz większej liczby urządzeń smart. Dowiedz się, jaką rolę w dzisiejszym świecie pełni Internet of Things i jak dzięki IoT możesz rozwinąć swój biznes.

Jak będzie kształtował się rynek Internetu Rzeczy?

Serwis Statista przewiduje, że rozwój rynku IoT będzie w najbliższych latach przebiegał niezwykle dynamicznie. W 2025 roku do Internetu Rzeczy ma być podłączonych 38,6 miliarda urządzeń smart. W 2030 ma być ich już 50 miliardów. Udział rynku IoT w gospodarce światowej także będzie olbrzymi, a jego prognozowana wartość ma mieścić się w przedziale 4–11 bilionów dolarów.

W jakich branżach IoT jest już normą?

Internet of Things coraz śmielej wkracza do kolejnych branż, gdzie “smart devices” stanowią albo samodzielne produkty, albo są elementami większych systemów. Zobacz, w jakich branżach Internet Rzeczy skutecznie się zadomowił.

Industrial Internet of Things (IIoT), czyli Przemysłowy Internet Rzeczy

W przemyśle i produkcji wykorzystuje się urządzenia i systemy, których zadaniem jest dokonywanie stosownych i niezbędnych do utrzymania wolumenu i jakości produkcji analiz. IIoT jest powszechnie obecny w takich technologiach, jak Uczenie Maszynowe (Machine Learning) czy Sztuczna Inteligencja (AI). Przemysłowy Internet Rzeczy wykorzystuje się między innymi do monitorowania warunków pracy na linii produkcyjnej i optymalizowania parametrów działania wykorzystywanych urządzeń.

Firmy korzystające z IIoT odnoszą takie korzyści, jak:

obniżenie kosztów operacyjnych,

zwiększenie kontroli nad procesami produkcji,

zapobieganie problemom technologicznym,

poprawiona wydajność zarządzania zapasami i łańcuchem dostaw.

Medtech i opieka zdrowotna

Według prognoz wartość rynku Internetu Rzeczy w opiece zdrowotnej na całym świecie ma wzrosnąć z 24 miliardów dolarów w 2016 roku do 135 miliardów w 2025. IoT w branży medycznej to połączone ze sobą urządzenia, które posiadają funkcję wzajemnej komunikacji. Można je wykorzystywać do takich celów, jak m.in.:

informowanie personelu medycznego o stanie zdrowia pacjenta w czasie rzeczywistym;

nieustanne monitorowanie parametrów zdrowia pacjenta, np. pulsu, ciśnienia;

alarmowanie o nagłych wypadkach i zapaściach stanu zdrowia pacjenta;

zbieranie i przechowywanie danych medycznych w celu podnoszenia jakości opieki zdrowotnej.

Branża motoryzacyjna

Statista prognozuje, że liczba urządzeń IoT w branży automotive ma wzrosnąć z nieco ponad 45 milionów w 2016 roku do niemal 164 milionów w roku 2025 tylko na terenie Unii Europejskiej. Do czego wykorzystuje się Internet Rzeczy w motoryzacji?

Za pomocą Internetu Rzeczy można zdalnie zarządzać flotą pojazdów na odległość.

Możliwe jest połączenie pojazdów ze sobą nawzajem, z elementami infrastruktury lub z wewnętrznymi systemami w firmie (funkcja connected cars).

IoT pozwala zbierać informacje na temat stanu technicznego pojazdu dzięki rozmieszczonym w różnych podzespołach czujnikom kontroli stanu technicznego.

Dzięki IoT możemy łączyć samochód z urządzeniami mobilnymi za pomocą sieci Wi-Fi.

Internet Rzeczy pozwala nawet konstruować autonomiczne pojazdy.

Internet of Things w branży automotive podnosi komfort i przyjemność z jazdy, ale przede wszystkim wykorzystywany jest do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Inteligentne urządzenia w domu

“Smart devices” pozwalają stworzyć inteligentny dom lub inteligentny budynek, którymi zarządzać można zdalnie, np. z poziomu aplikacji mobilnej. Liczba urządzeń i systemów, które mogą mieścić się w kategorii „smart” jest bardzo szeroka. Obejmuje dzisiaj niemal całą elektronikę, jaka jest wykorzystywana w domu. Chodzi o urządzenia AGD, sprzęt RTV czy systemy bezpieczeństwa, takie jak alarmy czy monitoring. Dzięki Internetowi Rzeczy można nimi dowolnie zarządzać, np. konfigurować ustawienia czy nawet rozpoczynać i kończyć ich pracę.

Korzyści, jakie płyną z urządzeń smart w domach, to m.in. obniżenie kosztów energii, wyższy komfort oraz zwiększone bezpieczeństwo posesji.

Ile pieniędzy firmy wydają na IoT?

Prognozy serwisu Statista pokazują, że Internet of Things nie jest chwilowym trendem, ale nieodwracalnym procesem, który odmieni naszą przyszłość. W ciągu pięciu lat tj. od roku 2018 do 2023 wydatki na transformację IoT mają wzrosnąć niemal dwukrotnie. Z 646 miliardów dolarów do ponad 1 biliona.

Jakie korzyści płyną z inwestycji w Internet of Things?

Inwestycja w IoT, niezależnie od branży, będzie wiązała się licznymi korzyściami, które wpłyną na rozwój biznesów, decydujących się na ten krok. Na jakie korzyści może liczyć Twoje firma po zainwestowaniu w rozwiązania IoT?

Rozwój innowacyjności – transformacja IoT podniesie innowacyjność Twoich produktów, co przełoży się również na polepszenie pozycji firmy na rynku.

– transformacja IoT podniesie innowacyjność Twoich produktów, co przełoży się również na polepszenie pozycji firmy na rynku. Pozyskiwanie cennych danych – decyzje biznesowe najlepiej jest podejmować w oparciu o twarde dane. Urządzenia IoT generują i przechowują dane, które posłużą Twojej firmie w analityce biznesowej i planowaniu przyszłych działań.

– decyzje biznesowe najlepiej jest podejmować w oparciu o twarde dane. Urządzenia IoT generują i przechowują dane, które posłużą Twojej firmie w analityce biznesowej i planowaniu przyszłych działań. Dostęp do raportów – dzięki nim możliwe jest zbadanie trendów i opracowanie prognoz, a także tworzenie statystyk, które także przydadzą się w podejmowaniu słusznych decyzji biznesowych.

– dzięki nim możliwe jest zbadanie trendów i opracowanie prognoz, a także tworzenie statystyk, które także przydadzą się w podejmowaniu słusznych decyzji biznesowych. Automatyzacja urządzeń – zebrane dane pozwolą Ci programować urządzenia wewnątrz firmy w taki sposób, aby samodzielnie podejmowały pożądane działania.

Korzyści z inwestycji IoT odczuwalne będą nie tylko wewnątrz organizacji. Będą dotyczyć one także Twoich klientów, co finalnie przełoży się na ich pozytywną ocenę dostarczanych przez Ciebie inteligentnych urządzeń. Co zyskają konsumenci?

Dzięki smart urządzeniom podnosi się ich komfort korzystania z wielu codziennych sprzętów , a to poprzez możliwość zdalnego zarządzania.

, a to poprzez możliwość zdalnego zarządzania. Systemy monitoringu, alarmy czy automatyczne zamki do drzwi, wykorzystując Internet Rzeczy, w dużym stopniu podnoszą bezpieczeństwo .

. Oszczędność energii i czasu – korzystanie z IoT obniża koszty energii i znacznie skraca czas obsługi urządzeń.

Wybierz solidnego partnera do wdrożenia IoT

Rozwiązania IoT wymagają współpracy z partnerem doświadczonym i doskonale znającym nie tylko sam sektor Internet of Things, ale też branżę, w której działasz. Takim partnerem jest firma Solwit. To firma, która tworzy rozwiązania IoT do branży automotive, przemysłu, dla sektora ochrony zdrowia oraz do branży sprzętów i systemów domowych. Firma gwarantuje przy tym pełną skalowalność, cyberbezpieczeństwo oraz dostosowanie się do indywidualnych potrzeb swoich klientów i ich klientów. Nad każdym aspektem transformacji, tj. etapem tworzenia oprogramowania, testowaniem go, zapewnieniem cyberbezpieczeństwa czy doborem komponentów sprzętowych czuwa doświadczony zespół specjalistów.

Podsumowanie

Według wszelkich prognoz sektor IoT będzie się wyłącznie rozwijał i w istotnym stopniu wpłynie na nasze życie. Transformacja zwykłych produktów w urządzenia smart niesie ogromne korzyści zarówno dla producentów, jak i dla klientów nabywających ich urządzenia. Jest to jednoznaczna ocena tego, że inwestycja w Internet Rzeczy po prostu się opłaca. Przypomnijmy, że IoT to:

podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o konkretne dane;

poprawa bezpieczeństwa i możliwość reagowania w czasie rzeczywistym;

znacznie podniesiony komfort codziennych czynności w domu czy w pracy;

lepsza opieka zdrowotna nad pacjentami.

Jesteś już przekonany o opłacalności inwestycji w rozwiązania IoT? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji ze specjalistami Solwitu i zobacz, jak możesz odmienić swój biznes.

