Za nami New York Fashion Week 2024, który z przytupem otwierała marka PUMA. Ten pokaz mody to również wiele odważnych stylizacji. Niektóre były bardzo odważne, co zobaczycie na zdjęciach. Warto również dodać, że na evencie można było zobaczyć takie sławy ze świata mody jak Emily Ratajkowski, Harry Hill czy Ashley Graham. Pojawiła się także polska reprezentacja – Marcysia Rylska oraz Jann.

New York Fashion Week 2024. WELCOME TO THE AMAZING MOSTRO SHOW. PUMA.

“Welcome To The Amazing Ostro Show” – takim hasłem marka PUMA określiła niekonwencjonalny pokaz, który otwierał przy okazji tegoroczny New York Fashion Week. Żałuję, że nie było mnie 8 lutego w Nowym Jorku. W Park Avenue Armory popularna marka sportowa “zaserwowała” nie tylko wyśmienity pokaz – połączenie scenografii i występu muzycznego Eartheater ale również zaprezentowała coś niezwykle ważnego. Mowa o powrocie buta Mostro, który na rynku po raz pierwszy pojawił się w 1999 roku.

New York Fashion Week 2024. WELCOME TO THE AMAZING MOSTRO SHOW. PUMA.

Powrót PUMA Mostro podczas New York Fashion Week 2024

Marka PUMA przeanalizowała swoje archiwum i postanowiła zaprezentować potwora, bowiem nazwa modelu – Mostro pochodzi właśnie od tego włoskiego słowa. Cechy charakterystyczne? Podeszwa z kolcami oraz zapięcie na pasek. Podczas pokazu, który został stylizowany przez Alastaira McKimma wraz z globalnym dyrektorem kreatywnym PUMA Heiko Desensem mogliśmy zobaczyć wiele niestandardowych i komercyjnych elementów, które pojawią się w kolekcji AW24. Oczywiście, było to dopełnienie gwiazdy pokazu czyli sneakersów Mostro. Według PUMA jest to dziś połączenie mody i sportu, czyli tego, co dziś prezentuje marka w swoich kolekcjach.

Emily Ratajkowski na New York Fashion Week 2024.

New York Fashion Week 2024. Kto pojawił się na pokazie?

Cóż, podczas nowojorskiego wydarzenia mogliśmy zobaczyć “śmietankę” ze świata mody. Wśród popularnych nazwisk można wymienić między innymi takie gwiazdy jak: Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Davido, Kyle Kuzma, Becky G, Hari Nef, Eartheater, Caleb McLaughlin, GloRilla, Lauren London, Jay Brown, Emory Jones, Rickey Thompson, Yvesmark Chery, Stephanie Hui, Coco Bassey, Harry Hill. Oczywiście, nie zabrakło tak zwanej polskiej reprezentacji. Mowa między innymi o Marcysi Rylskiej oraz Janie Rozmanowskim, który “ukrywa się” pod pseudonimem Jann. Warto również wspomnieć o tym, że za reżyserię kampanii Mostro odpowiada dyrektor kreatywny A$AP Rocky.

Galeria z pokazu New York Fashion Week 2024