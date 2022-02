Quebonafide i FORXST będą sprzedawali napoje w sieci Lidl

Biznes to biznes. Quebonafide i FORXST uznali, że sprzedaż napojów w stylu matcha się opłaca, dlatego weszli we współpracę z siecią Lidl. Co ciekawe, nie jest to współpraca sezonowa. Przedsiębiorstwo uznało, że MISS TI zostanie w ofercie na stałe.

Nowe napoje Quebonafide i FORXST – MISS TI dostępne w sieci Lidl

Fani raperów mogą już jutro udać się do Lidla aby kupić MISS TI – napoje, które mają podobno być czymś nowym na naszym rynku. Inspiracją dla stworzenia Matcha Latte oraz Milk Tea była podróż do Azji. Po powrocie panowie uznali, że brakuje im ulubionych napojów z tamtego kontynentu. Dlatego postanowili stworzyć swoje produkty.

Przede wszystkim są to napoje dla osób poszukujących nowych, nietuzinkowych smaków. Może wybierać wariant wegański, jak i ten z mlekiem UHT. Matcha Latte to napój herbaciany (matcha) z napojem migdałowym. Składa się z napoju z migdałów, sacharozy oraz japońskiej sproszkowanej zielonej herbaty matcha. W stu mililitrach produktu mamy jedynie 26 kcal, a więc całkiem dobry wynik. Z kolei Milk Tea to napar z liściastej, czarnej herbaty (86,99%), mleko UHT (12%), sacharoza, witamina C oraz sól. Kaloryczność jest taka sama jak w drugim z napojów.

MISS TI w Lidlu

Podobno oba napoje mają naturalne, pobudzające działanie. W sumie, miałoby to sens, ponieważ jednym ze składników jest zielona herbata – matcha. Dodajmy do tego czarną herbatę i mamy napój, który ma pozytywnie wpływać na pamięć oraz koncentrację. Dużym plusem jest to, że opakowania są stworzone w stu procentach z materiałów, które pochodzą z recyklingu. Za produkcję napojów odpowiada firma SOTI Natura Sp. z o.o. Zarówno Matcha Latte, jak i Milk Tea dostępne są w półlitrowych butelkach. Cena za każdy z nich to 9,99 zł. Warto jeszcze dodać, że produkty w dniach 09.02 – 30.04 będą dostępne tylko i wyłącznie w sieci Lidl.

Quebonafide przekonuje, że dwa napoje, które pojawią się jutro w Lidlu to tak naprawdę początek działalności marki MISS TI. Obaj panowie mają w głowach pomysły na kolejne produkty.

