Raport HP 2025. Polscy gracze wykorzystują to w… pracy!

Jeszcze kilka lat temu gry wideo kojarzyły się głównie z rozrywką, relaksem po pracy albo maratonami przed komputerem do późnej nocy. Ale czasy się zmieniają – i to szybko. Raport HP 2025 pt. „Różne twarze polskiego gracza 2025. Enter the Game, Enter the Business”, przygotowany przez HP Inc Polska i SW Research pokazuje, że gaming coraz śmielej wkracza do świata zawodowego. Okazuje się, że ponad połowa polskich graczy wykorzystuje w pracy umiejętności zdobyte przy joysticku.
Badanie pokazuje jasno – granie to nie tylko frajda. To także realny trening umiejętności, które w przyszłości mogą zadecydować o sukcesie zawodowym. A liczby nie kłamią: 83% graczy deklaruje, że dzięki grom rozwinęli strategiczne myślenie, 76% – kreatywność i krytyczne podejście, a 75% – zdolność szybkiej adaptacji do nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.
Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na kompetencje miękkie. Około dwóch na trzech graczy uważa, że gry uczą pracy zespołowej, a wielu z nich dostrzega u siebie także rozwinięte umiejętności przywódcze. I co najważniejsze – aż 95% ankietowanych uważa, że te kompetencje będą coraz bardziej cenione przez pracodawców.
Kompetencji biznesowych nie nabywamy tylko w pracy. Gry wideo pozwalają rozwijać strategiczne myślenie, kreatywność i zdolność adaptacji do nowych technologii. Polscy gracze to już nie tylko pasjonaci, ale profesjonaliści, którzy przenoszą doświadczenia z gier do świata biznesu.komentuje Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc Polska:
AI wchodzi do gry – dosłownie
W tegorocznym raporcie znalazło się też miejsce dla jednego z gorących tematów ostatnich lat – sztucznej inteligencji. Okazuje się, że gracze radzą sobie z nią wyjątkowo dobrze. Dwie trzecie badanych regularnie korzysta z narzędzi AI, a 62% uważa, że gaming daje im przewagę w pracy z takimi rozwiązaniami jak ChatGPT, Copilot czy Midjourney.
To nie przypadek. Gry wideo wymagają szybkiego podejmowania decyzji, reagowania na zmienne warunki i planowania strategii – a to dokładnie te same umiejętności, które pomagają oswoić się z dynamicznie rozwijającym się światem sztucznej inteligencji.
Podczas grania rozwijamy wytrwałość, zdolność pracy pod presją, odporność na stres i szybkie uczenie się na błędach. To umiejętności, które w biznesie są na wagę złota. Coraz więcej firm zaczyna to dostrzegać i aktywnie poszukuje osób z gamingowym backgroundem.Urszula Klimczak, Performance Coach organizacji NAVI.
Laptop zamiast konsoli? Gracz-biznesmen wybiera mobilność
Raport HP przygląda się też temu, na jakim sprzęcie grają osoby aktywne zawodowo. Największą popularnością wśród graczy z biznesowego środowiska cieszą się laptopy, głównie ze względu na ich wydajność, wygodę i możliwość zabrania rozgrywki w podróż służbową.
Choć niektórzy wolą oddzielać życie zawodowe od wirtualnych przygód, to w praktyce tylko 38% badanych używa osobnych urządzeń do pracy i grania. Prawie tyle samo (40%) korzysta z tego samego sprzętu do wszystkiego, a reszta (25%) – wybiera sprzęt w zależności od sytuacji.
Podobnie wygląda sprawa z akcesoriami – nieco ponad połowa ma osobne zestawy myszek, klawiatur i słuchawek do pracy i do zabawy, reszta stawia na uniwersalne rozwiązania. Co ciekawe, przy wyborze sprzętu najważniejsze są wydajność i cena, dalej bezpieczeństwo i prywatność, a na samym końcu… design. Wygląd więc schodzi na drugi plan – liczy się funkcjonalność.
Gaming = nowy język biznesu
Wyniki raportu HP pokazują coś więcej niż tylko związek między graniem a pracą. To sygnał, że gaming staje się pełnoprawną częścią kultury zawodowej i sposobem na rozwój kompetencji przyszłości. Firmy coraz częściej wprowadzają elementy gamifikacji do szkoleń i motywacji pracowników, a doświadczenie w grach przestaje być postrzegane jako hobby – staje się atutem w CV.
Bo w świecie, w którym sztuczna inteligencja, nowe technologie i tempo zmian rosną z dnia na dzień, gracze mają naturalny trening przetrwania. Umieją analizować, reagować błyskawicznie i podejmować decyzje pod presją. I może właśnie dlatego – to oni coraz częściej wygrywają również w realnym życiu.
