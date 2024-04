Oto Razer Blade 18. Kosztuje tyle co Passat B6 w kombi!

Jeśli poszukujesz laptopa do gier, który ma być ultra wydajny, bo np. nie uznajesz kompromisów, zobacz nowość – Razer Blade 18. Duży ekran, wysoka wydajność i elegancki design. W sumie, można go traktować nie tylko jako sprzęt dla graczy ale również narzędzie pracy.

Laptop dla graczy Razer Blade 18 (2024).

Na targach CES 2024 mogliśmy zobaczyć dwa topowe modele notebooków gamingowych marki Razer. Mowa o Blade 14 i Blade 16. Tym razem mamy do czynienia z modelem Razer Blade 18. Jak sama nazwa mówi, przede wszystkim chodzi o rozmiar ekranu. Model ten oferuje bowiem aż 18-calową matrycę 4K 200 Hz (wymaga dopłaty 1700 dolarów) lub 2K 300 Hz. Ciekawe jest również to, że przez tak duży wyświetlacz Razer Blade wcale nie jest nieporęcznym kolosem. Wręcz przeciwnie – ma zaledwie 21,99 mm grubości. Pozostałe wymiary to 275,40 mm x 399,90 mm. Waga? Lekki nie jest – 3,10 kg.

Razer Blade 18 (2024) – wydajne podzespoły, jak na topowy sprzęt przystało

Na “pokładzie” znajdziemy topowy procesor Intel Core i9-14900HX. Dwadzieścia cztery rdzenie, możliwość podkręcania – klasa światowa jeśli chodzi o wydajność. Oprócz tego klienci mogą wybrać 32 lub 64 GB pamięci RAM, 1, 2 lub 3 TB dysk SSD oraz najważniejsze, czyli grafikę. W “bazowej” (o ile można ją tak nazwać) wersji otrzymujemy GeForce RTX 4070, jednak istnieje możliwość zmiany (za dopłatą) na GeForce RTX 4080 lub topowy wariant NVIDIA, czyli GeForce RTX 4090.

Klienci, którzy zdecydują się na ten model zyskają jako pierwsi na świecie sprzęt mobilny z Thunderbolt 5. To sprawia, że możemy do niego podłączyć praktycznie wszystko – ekrany, szybkie pamięci, stacje dokujące, a technologia ta oferuje aż trzykrotnie większą przepustowość niż obecnie stosowany standard. Ciekawie wypada również system chłodzenia. Mowa o technologii komory parowej z trzema wentylatorami. Producent chwali się, że to rozwiązanie skutecznie odprowadza ciepło niezależnie od tego czy gramy w gry czy np. renderujemy grafikę 3D.

Na uwagę zasługuje również fakt zastosowania aż sześciu głośników, kamery internetowej 5 MP oraz Wi-Fi 7. To oznacza, że będziemy mogli grać komfortowo (bez obawy o wysoki ping) nie tylko przewodowo, ale również bezprzewodowo. Razer informuje również, że do zestawu dołącza ładowarkę GaN (moc do 330 W), która jest znacznie mniejsza niż te, które opierają się na ogniwach krzemowych.

Ile kosztuje Razer Blade 18 (2024)?

Ten laptop dla graczy dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Warto również wspomnieć o tym, że konstrukcja jest aluminiowa, a to powinno oznaczać trwałość i podobno odporność, chociaż aluminium przecież nie należy do najtrwalszych materiałów. Tak czy inaczej, cena tego modelu wynosić będzie od 15 599 zł. Obecnie jest on dostępny w sklepie Razer.com. Topowy wariant może jednak kosztować znacznie więcej. Wystarczy spojrzeć na wspomnianą stronę producenta.

Chcesz wybrać wariant srebrny a nie czarny? Otrzymujesz RTX 4090, ekran 4K, 2 TB SSD, 32 GB RAM za 4499,99 USD. Wolisz czarny ale z RTX 4090, 4 TB SSD i 64 GB RAM? Przygotuj 4799,99 USD. Wygląda więc na to, że jeśli chcesz grać w gry na najwyższych ustawieniach graficznych, musisz słono zapłacić.