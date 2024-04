Recman wiosna-lato 2024 to połączenie elegancji z trendami!

Jeśli chcesz wyglądać elegancko i stylowo, zwróć uwagę na kolekcję Recman wiosna-lato 2024. Co przygotowali dla nas projektanci? Przede wszystkim bogactwo kolorów, tekstur oraz wzorów. Oczywiście, tradycjonaliści również znają coś dla siebie, gdyż marka oferuje zarówno nowoczesne, nietuzinkowe stylizacje, jak i te “grzeczne”, które wymagają unikania “krzykliwych” kreacji.

Recman wiosna-lato 2024. Zobacz jak mogą wyglądać Twoje nowe męskie stylizacje.

Marka Recman startuje z nową kolekcją “wiosna-lato 2024”, której hasło przewodnie to “On the Road”. Dlaczego akurat takie? Całe nasze życie to jedna wielka podróż przez rozmaite ścieżki. Niektóre znamy doskonale, inne z kolei będą czymś nowym, nietuzinkowym, pełnym nieoczekiwanych zwrotów akcji. Niezależnie od tego, na jakiej drodze się znajdziemy, cały czas dążymy do osiągania celów. Mowa o rozwijaniu swojej kariery, jak i dbaniu o rozwój osobisty. Recman chce być naszym wsparciem przez cały ten czas, stąd hasło “On the Road”, które towarzyszy nowej kolekcji.

Recman wiosna-lato 2024. Zobacz jak mogą wyglądać Twoje nowe męskie stylizacje.

Recman wiosna-lato 2024. Co przygotowała dla nas marka?

Kolekcja, jaką przygotowała marka Recman jest bogata w odcienie inspirowane minerałami, naturalnymi kamieniami, a także piaszczystymi krajobrazami. Dlatego też sesję zdjęciową do nowej kolekcji przygotowano w Maroku. Tamtejsze plenery cechują się specyficzną kolorystyką skał, piaszczystych plaż, klifów i oceanów. Jeśli potraficie wyobrazić sobie tą kolorystykę, to właśnie ona będzie “głównym bohaterem” najnowszej kolekcji. Mam na myśli pistację, beż, brąz w odcieni gliny, a także karmel. Z resztą, widać to na świetnych zdjęciach, które prezentują najnowszą kolekcję.

Recman wiosna-lato 2024. Zobacz jak mogą wyglądać Twoje nowe męskie stylizacje.

Warto zwrócić uwagę na ciekawy element tej kolekcji, jakim jest róż w stonowanym tonie. Można go znaleźć w kompletach takich jak Rosie czy Flores. Oczywiście, moda nadal “lubi” kolor niebieski. Ten odnajdziemy w komplecie Demler. Jeśli jednak lubicie błękit i jesteście fanami jasnych garniturów warto zerknąć na komplet Grisolia. Chociaż dla mnie ten kolor bardziej przypomina srebro. Recman wiosna-lato 2024 to również nowość w postaci żakardowych marynyker, które są wykonane z wełny. Mowa o czterech wersjach kolorystycznych z różnymi wzorami, które idealnie sprawdzą się na bardziej odświętne okazje. Pojawia się również marynarka dwurzędowa w tkaninie ze splotem jodełki. Cechuje ją między innymi minimalistyczny detal w postaci kieszeni wykończonych listewkami.

Recman wiosna-lato 2024. Kolekcja “On the Road”.

Recman ma również propozycje casualowe

Jeśli szukacie marynarek casualowych, Recman celuje w modele jednorzędowe, które zostały uszyte ze szlachetnych tkanin – z domieszką lnu, jedwabiu oraz wełny. To sprawia, że pojawiają się ciekawe struktury oraz niuanse kolorystyczne. Rzecz jasna, Recman oferuje duży wybór kamizelek, które będą świetnym, a przede wszystkim stylowym dopełnieniem eleganckich męskich stylizacji.

Recman wiosna-lato 2024. Kolekcja “On the Road”.

Nie tylko garnitury

Nowa oferta wiosenno-letnia to również trencz Winnow oraz kurtka Bomonti. W obu przypadkach mówimy o dwóch odcieniach – beżu oraz czerni. Jest to ponadczasowa kolorystyka, która świetnie współgra z większością produktów, które są dostępne w kolekcji marki Recman. Oczywiście, na tym nie koniec. Kupimy również koszulki polo oraz t-shirty. W ofercie znajdziemy modne prążki i delikatne wzory. Mam na myśli rozmytą kratkę czy bardzo popularną, tak zwaną kratę księcia Walii, która może wprowadzić do naszej garderoby świeżość oraz różnorodność. Co ciekawe, w tym sezonie bardzo popularnym deseniem jest tak zwany wafel. Recman zastosował go w swetrach, między innymi w modelu Perrino.

Recman wiosna-lato 2024. Kolekcja “On the Road”.

Jeśli poszukujecie obuwia, Recman przygotował ofertę różnych modeli, które sprawdzą się w wielu stylizacjach. Mam na myśli zamszowe mokasyny w kolorze granatowym oraz w dwóch odcieniach brązu. Dostępne są również sneakersy ze strukturalnej skóry, które są doskonale znane klientom Recman. Tym razem pojawiły się nowe kolory – biel oraz granat. Szczegółowe informacje o nowej kolekcji znajdziecie na stronie Recman.