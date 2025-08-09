Obserwuj nas
Robert Lewandowski ma duży problem. Nie zagra w Barcelonie

Autor:Natalia Bajek
09/08/2025
Robert Lewandowski z kontuzją. Co się stało? Robert Lewandowski z kontuzją. Co się stało?
Robert Lewandowski z kontuzją. Co się stało?
Spis treści ukryj
1. Ostatni sezon w Barcelonie?
2. Niepewny start w lidze
3. Wyścig z czasem

Robert Lewandowski ma pecha na starcie nowego sezonu. Podczas przygotowań FC Barcelony kapitan reprezentacji Polski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego. Hiszpański dziennikarz Sergi Capdevila ze „Sportu” informuje, że występ „Lewego” w pierwszej kolejce La Liga stoi pod dużym znakiem zapytania.

Lewandowski złapał kontuzję! Fot. FC Barcelona @X

Ostatni sezon w Barcelonie?

To ma być jego ostatni sezon w barwach „Blaugrany” – kontrakt obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku, a w mediach już wcześniej przewijały się plotki o możliwych przenosinach do Arabii Saudyjskiej. Sam Lewandowski póki co pozostaje jednak w Katalonii i skupia się na grze dla Barcelony.

Robert Lewandowski w barwach Barcelony! Fot. FC Barcelona

Niepewny start w lidze

Po udanych sparingach w Azji kibice nie mogli się doczekać meczu z Mallorcą, zaplanowanego na 16 sierpnia. Niestety, Polaka na pewno zabraknie w spotkaniu z Como o Puchar Gampera, a i jego udział w inauguracji ligi jest niepewny. To kolejny uraz mięśniowy w ostatnich miesiącach – podobne problemy wykluczyły go z końcówki poprzedniego sezonu.

Wyścig z czasem

Czy „Lewy” zdąży się wykurować na ligowy start? Kibice Barcelony trzymają kciuki, bo bez niego atak mistrzów Hiszpanii może wyglądać znacznie mniej groźnie. Przy okazji sprawdź inne nasze artykuły o piłce nożnej!

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
