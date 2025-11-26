Roborock Black Friday 2025. Polacy sporo zaoszczędzą!

Roborock Black Friday 2025 czas zacząć! Firma obniżyła cenę swoich najlepszych robotów sprzątających i odkurzaczy pionowych. W zestawieniu pojawia się cała armia urządzeń, każde w innym budżecie – od 799 zł po ponad 3000 zł. I co najważniejsze: każde ma coś, czego nie mają inni.

Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.

Roborock Saros 10R – flagowiec do 4 000 zł

Saros 10R to sprzęt, który praktycznie sprząta sam i sam też ogarnia swoją stację. Ma wielofunkcyjną stację dokującą 4.0, autonomiczny system StarSight 2.0, dwa obrotowe mopy i nową szczotkę DuoDivide, która radzi sobie z każdym rodzajem brudu.

Do tego dochodzi nawigacja 3D ToF, design FlexiArm i inteligentna obsługa krawędzi. Robot umie pracować nawet do 220 minut, a ładowanie przebiega wyjątkowo szybko. Idealny wybór dla tych, którzy chcą absolutny top.

Cena na Black Friday: 3 699 zł (zamiast 4 399 zł). Klikając tutaj, będziesz mógł przenieść się do Media Expert by zobaczyć tą ofertę. Przy okazji, sprawdź nasz test Roborock Saros 10R.

Roborock Saros 10 – mocny zawodnik w tej samej półce cenowej

Saros 10 to niezwykle funkcjonalny robot z stacją RockDock Ultra 2.0, systemem mopującym VibraRise 4.0, laserową nawigacją LDS i świetną szczotką DuoDivide.

Ma także dodatkowy system mopowania krawędzi, więc dociera tam, gdzie zwykłe roboty nie mają szans. Świetny wybór dla wymagających, którzy lubią sprytne gadżety.

Cena na Black Friday: 3699 zł (zamiast 5 399 zł). Zobacz Saros 10 czarny w Media Expert. Jeśli wolisz Saros 10 biały w Media Expert – kliknij w ten link.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model Saros 10.

Roborock Qrevo EdgeT – robot do 3 000 zł z AI i ultrasmukłą konstrukcją

EdgeT to model, który stawia na inteligencję. Mamy tu reaktywne rozpoznawanie przeszkód dzięki AI, system nawigacji RetractSense, inteligentne wykrywanie brudu, a to wszystko w korpusie o wysokości zaledwie 7,98 cm. Do tego dochodzi stacja dokująca 3.0 i asystent głosowy. Jeśli zależy Ci na tym, żeby robot bezbłędnie radził sobie w ciasnych mieszkaniach – to jest to.

Cena na Black Friday: 2 699 zł (zamiast 3 799 zł). Klikając tutaj, przeniesiesz się do Media Expert.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model Qrevo EdgeT.

Roborock Qrevo Edge 5V1 – stacja 3.0 i mycie mopów gorącą wodą

Ten model czyści swoje mopy przy użyciu gorącej wody, co jest rzadko spotykane w tej półce cenowej. Ma nawigację PreciSense LiDAR, unikanie przeszkód Reactive Tech i wykrywanie zabrudzeń. Do tego dochodzi wielofunkcyjna stacja 3.0, która znacząco zmniejsza Twoją ingerencję w utrzymanie robota.

Cena na Black Friday: 2 399 zł (zamiast 3 599 zł) – mówimy o wersji białej. jeśli wolisz wersję czarną, kupisz ją za 2199 zł w Media Expert.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model Qrevo Edge 5V1

Roborock Qrevo Curv 5A1 – model do 2 500 zł z głęboką stacją

Curv 5A1 stawia na wygodę. Stacja ma głębszą konstrukcję, robot czyści się gorącą wodą, korzysta z nawigacji PreciSense LiDAR,i inteligentnego wykrywania brudu. Reaktywnie omija przeszkody, dzięki Reactive Tech oraz posiada stację dokującą Multifunctional Dock 3.0. To świetna propozycja dla osób, które chcą solidnego robota, ale nie potrzebują tych najbardziej zaawansowanych bajerów znanych z serii Saros.

Cena na Black Friday: 2 399 zł (zamiast 3 799 zł). Wpisując specjalny kod, kupisz ten model za 2199 zł w Media Expert – kliknij w link i sam zobacz.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model Qrevo Curv 5A1.

Roborock Qrevo 5AE – porządna moc za mniej niż 2 000 zł

Ten robot oferuje moc 12 000 Pa, czyli poziom zbliżony do robotów o wiele droższych. Ma 3-stopniowe czyszczenie mopów, nawigację PreciSense LiDAR, Reactive Tech i szybkie ładowanie – nawet o 30% szybsze. Świetna opcja, jeśli szukasz maksymalnego stosunku możliwości do ceny.

Cena na Black Friday: 1 899 zł (zamiast 2 799 zł). Kliknij tutaj by kupić wersję czarną za 1699 zł z kodem w Media Expert. Wolisz inny kolor? Możesz kupić ten robot w wersji białej z kodem w Media Expert.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model Qrevo 5AE.

Roborock Q10 VF – hit do 1 000 zł

To model idealny dla osób, które chcą wejść w świat robotów sprzątających, ale nie planują wydawać fortuny. Q10 VF ma 10 000 Pa, system mopujący VibraRise 2.0, nawigację PreciSense LiDAR, Reactive Tech i mapowanie wielopoziomowe. Zwiększa również automatycznie moc na dywanach. W tej cenie trudno o coś bardziej kompletnego.

Cena na Black Friday: 749 zł (zamiast 1 399 zł). Który kolor wolisz? Może czarny? Wtedy kliknij tutaj by przenieść się do Media Expert. Jeśli preferujesz biały, kliknij, a trafisz do Media Expert.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model Q10 VF.

Roborock F25 Ace – myje, odkurza i sam się czyści

F25 Ace to odkurzacz myjący z technologią SlideTech 2.0, automatycznym suszeniem i czyszczeniem rolki oraz dozownikiem detergentu. Działa do 60 minut, ma czujnik DirTect i konstrukcję FlatReach, która ułatwia sprzątanie pod meblami. Do tego pełna kontrola z aplikacji. Czego chcieć więcej?

Cena na Black Friday: 1 479 zł (zamiast 1 899 zł). Klikając tutaj przeniesiesz się do Media Expert.

Roborock Black Friday 2025. Na zdjęciu model F25 ACE.

Roborock Black Friday 2025: kiedy i gdzie?

Promocje Roborock trwają do 1 grudnia. Sprzęty znajdziecie w e-sklepie Roborock oraz u partnerów, m.in. w najpopularniejszych sieciach RTV. Jeśli chcecie zrobić porządek bez ruszania palcem – to chyba najlepszy moment w roku, żeby kupić robota, który zrobi to za Was.